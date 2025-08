Turizm Bakanı rekoru nasıl kırdıklarını anlattı

Haberin Devamı

Sorular da peş peşe gelmeye başladı.

İsrail-İran savaşı. ABD bombaları.

Nükleer serpinti korkusu. Gerilimli günler. Suriye’de bitmeyen kriz.

Depremler, yangınlar...

Maddeler halinde yazarsam, şu son aylarda yaşadıklarımıza bakar mısınız?

1-İran 4’üncü pazarımız. Savaş yüzünden çok olumsuz etkilendi.

2-Nükleer serpinti korkusu. Gelecek aileler korktular. Çocukları için korktular. Tabii doğal olarak sahil bandında yavaşlamalar oldu.

3-Mevsimlerin kayması. Bu sene yaz geç geldi. Soğukta denize gelir mi insanlar...

4-Deprem korkusu.

Peki bu kadar krizin arasında Türkiye turizm rekorunu nasıl kırdı?

Bu soruyu doğrudan Bakan Ersoy’a sordum.

O da 7 yıldır yaptıkları yatırımlardan başlayarak, rekorun ve başarının nedenlerini madde madde sıraladı.

KRİZE HAZIRLIKLI OLMAK

Bakan Ersoy anlatıyor:

“Önce sorunu tespit ettik. Şurası bir gerçek. Bizim bulunduğumuz coğrafya ne yazık ki sürekli krize hazırlıklı olmamızı gerektiren bir coğrafya. Eğer bu coğrafyada yaşıyorsanız. Geçmişte de kriz vardı. Bugün de var. Yarın da olacak. Biz de yıllardır bu gerçeğe göre hazırlanıyoruz. Bu nedenle sektörü krizlere bağışıklı hale getirmek gerekiyor.”

Ve maddeler halinde devam ediyor:

-Sektörümüzü, ekibimizi hazırladık. Bunun için uğraştık.

-Konaklama tesislerinin Bakanlıktan belge almalarını zorunlu hale getirdik.

-Nitelik ve hizmet açısından uluslararası standartlara uygun hale gelmelerini sağladık.

-Sürdürülebilir olma kriterlerini karşılamaları yönünde büyük ilerlemeler kaydettik. Etmeye de devam ediyoruz.

-Hazırlıklı olduğumuz için daha soğukkanlı bir şekilde krizleri yönetebiliyoruz. Bu açıdan bakınca, çok uzun soluklu bir mücadele götürüyoruz. Yani bu işler öyle bir anlık olmuyor. Ciddi hazırlık gerekiyor.”

DÜNYANIN HER YERİNDEN YOLCU

Bakan Ersoy muhtemel bu uzun soluklu mücadele içinde Turizm Geliştirme Ajansı’nı kurduklarını da anlatıyor:

“Sorunu tespit ettikten sonra çözüm için Turizm Geliştirme Ajansı’nı kurduk. 7 yıldır çok yoğun bir tanıtım kampanyası yapıyoruz. Tanıtıma çok ciddi bütçeler ayırdık. Dünyanın her yerinde tanıtım yaptık. Doğru adresler seçtik. Yavaşlayan turizmi yeniden hareketlendirdik.”

TANITIMDA 1.5 MİLYAR GÖSTERİM

İsrail-İran savaşı nedeniyle turizmde yavaşlama başlayınca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ani bir karar alıyor.

Diyor ki; “Tekrar muazzam bir kampanya başlattık. Yavaşlayan turizm toparlanmaya başladı.”

“Peki tanıtım sonuçları ne oldu?” sorusuna Bakan Ersoy’un cevabı: “Bu yoğun tanıtımlar sayesinde yavaşlayan pazarları tekrar hareketlendirdik. Tanıtım önemli ama asıl önemli olan doğru tanıtımı yapmak. Bu dönemde Türkiye’nin hedef pazarlarında çok tanınan oyuncuların başrolünde olduğu iki mini dizi çektik. İstanbul ve Antalya’yı bu dizilerle tanıttık. Bakın bu diziler yaklaşık 1.5 milyar gösterim aldı.

Özetle;

1-Pazar çeşitliliği;

2-Ürün çeşitliliği yaratıyoruz. Eskiden turist yalnızca deniz, kum, güneş için geliyordu. Şimdi denizin yanında, şehir turizmi için geliyor. Kültür turizmi için geliyor. Gastronomi; inanç; doğa; alışveriş, sağlık için geliyor. 60’tan fazla ürünümüz var. Farklı bölgelere farklı şekillerde ürün yerleştiriliyor. Böylece krize bağışıklık artıyor. Ve bir de piyasadaki yanlış algıları tek tek belirleyip düzeltiyoruz.”

DÜNYA 8’İNCİLİĞİNDEN DÜNYA 4’ÜNCÜLÜĞÜNE

Bakan Ersoy bunları anlatırken Türkiye turizminin nasıl bir yükseliş gösterdiğini de şu sözlerinden öğreniyoruz:

“Dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler arasında 8’inci sıradaydık. Bu uzun soluklu çalışmalarımız sayesinde dünya 4’üncülüğüne yükseldik. Rakiplerimiz de boş durmuyor elbette. Çünkü bu artık bir ticari mücadeledir. Bu turizm pastası için dünya çapında verilen bir mücadele. Üçüncü olabilmemiz için 80 milyondan fazla turist getirmemiz lazım.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un başarısı aslında yalnızca “çok yolcu getirmekten” kaynaklanmıyor. “Çok gelir elde etme politikası”ndan kaynaklanıyor. Tabii zorluklar içerisinde Türkiye’nin pahalı bir ülke haline gelmesi de yer alıyor. Eskiden ucuz ülke olduğumuz için doğal olarak turist çekiyorduk. Ama şimdi neredeyse Avrupa’nın pahalı ülkesiyiz.

Buna rağmen bu kadar yolcunun gelmesi elbette büyük başarıdır.

Ve en önemlisi sektör devlet el ele vererek...

1- Yedi yıllık zorlu bir hazırlık ve çalışma sayesinde.

2- Krizlere karşı ani ve doğru kararlar alınmasıyla.

3- Ürün ve pazar çeşitliliği ile;

Türkiye turizmi krizlere bağışıklı bir sisteme kavuşmuş.

Ve böylece jeopolitik krizler ve doğal afetlere rağmen başarı gelmiş.

Bütün zorluklara, savaşlara, sosyal olaylara ve afetlere rağmen gelen bu rekoru alkışlamak gerekiyor.