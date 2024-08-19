Turizm Bakanı Ersoy: ‘60 milyar dolar sözüm geçerli’

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Otel sahiplerinden şikâyetler...

Doluluk oranlarındaki düşüş... Özellikle Çeşme, Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi merkezlere gelen turistlerin azaldığı yolunda yorumlar...

Bütün bu mesajların anlamı ne olabilir?

Acaba Türkiye’nin turizm geliri hedefi tutmayacak mı?

Kültür ve Turizim Bakanı Mehmet Ersoy’u aradım.

- Sayın Bakan, turizm gelirlerimizde bir sıkıntı olacak mı? Hedefinizde bir değişiklik var mı?

Bakan Ersoy çok net bir cevap veriyor:

“Hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Biz bu sene için 60 milyar dolar hedef koyduk. Sözümüz söz. 60 milyar dolar hedefini tutturuyoruz.”

- Peki nedir bu şikâyetler?

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-Bazı bölgelerde turizmi 12 aya yaymak için büyük projeler yaptık. Ancak belediyeler ve bazı yerel örgütler karşı çıktı. Buradaki tek etken Avrupa’da turnuvaların olması değil. Yunan adalarının Türklere daha rahat vize veriyor olması etkili olmuş olabilir. Türk ziyaretçilerin geçen seneye oranla daha kısa süreli konaklıyor olması doluluklara etki etmiş olabilir. Ama burada konunun özü aslında Çeşme ve Bodrum bölgelerinde sezonun kısa olması, sezonun 12 aya yayılamamış olması ve ağırlıklı olarak tek pazar endeksli bir sektör oluşmuş olmasıdır.”

EGE TURİZM MERKEZLERİ

Bu noktada soruyorum:

- Bu yörelerde turizmin 12 aya yayılmasını planlayan nasıl bir projeydi?

Bakan Ersoy, 6 yıl öncesine gidiyor. O günlerde yapılan bir çalışmaya. Benim de hatırladığım kadarıyla çok büyük bir proje çalışmasıydı. Ve birden fazla turizm bölgesini kapsıyordu.

Ersoy şöyle anlatıyor:

“2018’de biz göreve başladıktan sonra hayata geçirmek için oluşturduğumuz ilk proje, Ege Turizm Merkezleri projesiydi. Çeşme ve Didim projeleri. Didim projesi aslında Bodrum Havalimanı merkezli bir projeydi. Yani havalimanı olarak Bodrum kullanılacaktı. Bu projeler bir sezonun 12 aya yayılması üzerine kurgulanmıştı. 12 aya yayılmak için gerekli olan spor aktiviteleri, kültür sanat ve tarih merkezleri ve etkinlik performans alanları planlanmıştı. Bu proje gerçekleştiği zaman söz konusu merkezler, Antalya, İstanbul gibi direk uçuşlarla başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok noktasına bağlanıyor olacaktı.”

Ve soruyorum:

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- Geçmiş zaman vurgusuyla anlatıyorsunuz. Projeler niye bitirilemedi?

- “Çünkü projeye yerel yönetimler, biz her seferinde ‘Lütfen bu projeye siyasi yaklaşmayın, bölgenin buna ihtiyacı var’ diye uyarmamıza rağmen siyasi yaklaştı.”

- Yani?

-Yani birçok hukuki süreç başlatıldı. Projenin gelişimi yavaşlatıldı, önü tıkandı. Şu an çok yavaş da olsa ilerliyor. Ama eğer bu süreç bu şekilde tıkanmasaydı, 2018’de başladığımız süreç şu anda hayata geçmiş olacaktı ve biz bugün Çeşme ve Bodrum’la ilgili bir konuşma yapmak zorunda kalmayacaktık. Gerçi son dönemde bu bölgelerde de turizmin hareketlendiğini görüyoruz.

OTELLERDE ELEMAN SIKINTISI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un “60 milyar dolar” sözünün altını çizip;

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Bazı bölgelerde turizmi 12 aya yayacak olan projelerin yerel yönetimler ve bazı STK’lar tarafından engellendiğini not ettikten sonra soruları otel sahiplerine çeviriyorum.

Ve öğrendiklerimi şöyle özetliyorum:

1- Bazı yörelerde otellerde çalışacak kalifiye eleman sıkıntısı yaşanıyor. En somut örneğini Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistlik Otelciler ve Turizm İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur veriyor: “Otellerimizde çok iyi ücretlerle kalifiye eleman çalıştırmak istiyoruz. Ancak bulamıyoruz. İyi dil bilenden vazgeçtik, güler yüzlü hizmet verecek personeli bulmakta bile zorlanıyoruz.”

2- Marmaris’ten bir otel sahibi ise şöyle diyor: “Otele alacağımız yiyeceklerin fiyatlarını tespitte zorlanıyoruz. Bugün aldığınızı yarın aynı fiyata alacağınız belli olmuyor. Fiyat nasıl oluşuyor? Yani bir kırtasiye malzemesi alacak olsanız, fiyatı neye göre düşüneceksiniz? Pahalı mı, ucuz mu? Anlamak zorlaşıyor.”

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3- Fethiye’den bir otel sahibi: “Gelen turistler dar bütçeli. Bu nedenle esnaf da yeterince satış yapamıyor. Bu sene sezon erken kapanır mı diye bir endişe var.”

Evet;

Yorumları böyle özetleyebilirim.

Tabii turizmin yalnızca deniz turizmi olmadığını;

Tarih ve kültür turizminin de ciddi oranda yükseldiğini söyleyebilirim.

Özellikle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Türkiye genelindeki arkeolojik kazıları ciddi oranda artırması;

Işıklandırılmış gece müzeciliğini başlatması;

Turizmin hareketlenmesine çok önemli bir katkı yapıyor.

Yaz sezonunun sonbahara doğru geçiş yaptığı şu günlerde;

Turizmcilerimizin uzayan bir sezonda daha iyi gelirler elde edeceği umuduyla;

İyi haftalar dilerim.