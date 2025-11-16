Trump’tan gelen üç fotoğrafın anlamı

Haberin Devamı

Sonra Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama: “Başarılı bir görüşme oldu. Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye Arap Ordusu’na entegre edilmesi ve devlet kurumlarının yeniden birleştirilmesi konusunda uzlaştı. ABD tarafı ayrıca, ‘İsrail ile barış anlaşmasına varılması yönündeki çabalara destek vereceğini’ bildirdi.”

Daha ne olsun; Trump, Şara’ya SDG’nin entegrasyonunu sağlayacağı sözünü veriyor. Bu söz aynı zamanda Türkiye’ye de veriliyor.

Şara’nın da İsrail’le işbirliği yapmasını istiyor.

Elbette Şara bunu kabul ediyor.

Ardından Trump: “Suriye liderliğinin önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyacağı tüm desteği sağlamaya kararlıyız” dedikten sonra, Suriye’nin yeniden inşası ve Sezar yaptırımlarının kaldırılması gündeme geliyor.

Böylece Şara da alacağını alıyor.

Trump bu mesajı verdikten hemen sonra, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Washington’da bir araya geliyorlar. Harita üzerinde Suriye’nin istikrarı konuşuluyor.

Ve açıklama: “Suriye Demokratik Güçleri’nin Şam yönetimine entegrasyonu üzerine çalışılıyor.”

Bütün bunlardan ne anlıyoruz.

Trump çözümün merkezini Washington’a taşıyor.

Biden döneminde Ortadoğu’dan çekilme politikasında olan ABD, şimdi tam anlamıyla Ortadoğu ve Körfez’de çözüm merkezi olma yoluna girmiştir.

Sonuçta Trump da anlamıştır ki:

Buralarda olmadan “dünyanın süper gücü” olamıyorsunuz.

Rusya’ya ve Çin’e bırakırsınız.

Bu noktada Trump’ın BM’ye gönderdiği Gazze planının Çin ve Rusya tarafından veto edildiğini not edelim.

İKİNCİ FOTOĞRAF: Trump, Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile AB liderlerini Beyaz Saray’daki makam masasının karşısına oturtmuştu.





İşte bu fotoğraflar bir mesajdır. 3 fotoğraftan ikincisi budur. Devamı var.

ÜÇÜNCÜ FOTOĞRAF: Başkan Trump benzeri bir fotoğrafı Gazze’deki Netanyahu katliamını durdurmak için oluşturduğu “Barış Zirvesi”nde de çektirtti.





Dahası, Ortadoğu ve Körfez’den Rusya’yı dışladı. İşte o fotoğraf.

Bu üç fotoğrafın gösterdiği tek şey şudur: “Trump, ABD’yi yeniden dünyanın belirleyici gücü haline getirmiştir.”

Başkan Trump’ın şu sözlerinin başka ne anlamı olabilir; “Bu bölgedeki ve dünyadaki insanların uzun süredir çalıştığı, çabaladığı, umut ettiği ve dua ettiği bir gün. Son bir ayda gerçekten akıl almaz şeyler yapıldı. Kimse bunun olabileceğini düşünmemişti. Az önce imzaladığımız tarihi anlaşmayla milyonların duaları nihayet kabul oldu. Ortadoğu’da barış dönemi başladı; birlikte, muhteşem, büyük ve kalıcı bir barış inşa edeceğiz.”

ÇÖZÜM SÜRECİ VE BÖLGE BARIŞI

Şurası bir gerçektir ki; Dünya liderliğine soyunan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kuvvetli bir dostluk oluştu. Böylece Türkiye’de başlayan “çözüm süreci” bölge açısından da çok değerli bir hale geliyor.

Suriye’de SDG’nin Şam yönetimine entegre olması, bunun da ABD desteğiyle olması önemlidir.

Türkiye bu noktada Trump’ın desteğini de almıştır.

Bu desteğin olmaması halinde çatışmanın artacağını söyleyebilirim,

Yani ABD desteğini almış bir Mazlum Abdi’nin Şara’yla anlaşma şartları çok daha farklı olurdu.

Bugün Mazlum Abdi de Şara da Trump’ı övücü açıklamalar yapıyor. İşte iki örnek:

Şara: “Artık yeni bir Suriye var. Dünya ile düşmanlık değil, ortaklık kurmak istiyoruz. ABD, bu ortaklığın merkezinde olabilir.”

Abdi: “Suriye konusundaki liderliği ve Suriye halkına yücelme fırsatı tanıdığı için Başkan Donald Trump’a teşekkür ederim.”

SURİYE VE GAZZE’NİN YENİDEN İNŞASI

Fotoğrafların bir başka açılımı ise savaş yaşanan bölgelerin yeniden inşasıyla ilgilidir. Ne acıdır ki... İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, yakın tarihimizde en büyük yıkımı bu bölge yaşadı.

Libya, Irak, Suriye ve Gazze.

İnsanlar öldü. Medeniyetler yıkıldı.

Sonra yeniden inşa başladı.

Şimdi Suriye ve Gazze’nin yeniden inşası için merkezde yine Trump var.

Devasa altyapı yatırımları, barajlar, konutlar inşaatlar.

Yazının başına dönersek;

Son dönemde Washington’dan gelen fotoğraflar şunu anlatıyor:

“Trump yayınladığı fotoğraflarla ‘dünya lideriyim, çözüm bende’ mesajını açıktan veriyor.”

Bu noktada Ortadoğu’da hem güvenlikte hem inşada Türkiye’nin gücü ve önemi açıkça ortaya çıkmaktadır.

Bazen bir fotoğraf çok şey anlatır.

Burada çok şey anlatan 3 fotoğraf var.