Trump’ın en kritik adamı neden Kremlin’deydi

İkisi de özellikle Ortadoğu ve Gazze’nin yeni siyasi düzeni için çalışan isimler. Ama heyette bir üçüncü kişi daha var ki;

Bilinen isimlerin dışında dikkatimi çekiyor. Josh Gruenbaum.

Kimdir bu isim? Görevi nedir?

Gruenbaum! Amerikan Federal Satın Alma Servisi yöneticisidir. Yani ABD Hazinesi’nin devasa operasyonlarının ulusal ve uluslararası uygulayıcısıdır.

Peki, ABD Federal Satın Alma Komiseri neden Kremlin’dedir?

İşte bu sorunun cevabı:

Trump’ın Grönland’dan Kanada’ya, Zengezur’dan Gazze’ye kadar olan planları nın ipuçlarını verecektir.

Çünkü Trump’ın bakışı nettir:

-ABD, artık BM’ye ve NATO’ya verdiklerinin karşılığını almalıdır. Bunun yolu da toprak ve kazançtır.

-Bunun için de dünyaya yeni bir düzen lazımdır. Güçlülerin düzeni. Küresel finans kazançları.

Yani; “Küresel satınalmalar ya da meşru işgaller.” (Bu ‘meşru işgal’ kavramını daha sonra açacağım)

Kremlin’deki toplantıda olan Gruenbaum’un özgeçmişi ve görevi ne demek istediğimi çok iyi anlatıyor: “Gruenbaum, önde gelen firmalarda kapsamlı deneyimiyle karmaşık yeniden yapılandırmalar, birleşme ve satın almalar, kurumsal dönüşümler, yönetim ve yatırım alanlarında uzmanlaşmıştır. Çeşitli sektörlerde çok sayıda yönetim kurulunda görev alarak kurumsal strateji ve yönetim konusunda görev yapmıştır.”

Anlaşılacağı üzere “satın alma ve planlama” konusunda küresel uzmanlığı var.

Tıpkı Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack gibi.

Şu kavramlara dikkat: “Küresel finans ve karmaşık satın almalar.” Bu “karmaşık satın almalar” kavramının küresel bir açıklaması olmalı.

Gruenbaum’un Kremlin’de Putin’le görüşen heyetin içinde yer alması tesadüf değildir. Çünkü aynı isim, Gazze’nin finansı ve Grönland’ın satın alınması için de finansal proje yapacak kapasitedir. Zengezur Kapısı’nın işletilmesi ve şirket kurulması da buna dahil olabilir.

Görünen odur ki; Trump, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan ittifakların bir “tembelliğe” dönüştüğüne inanıyor. Bu nedenle de Putin’e böyle hassas heyetler ve isimler gönderiyor.

Gazze ve Barış Kurulu için 1 milyar doların Rusya’dan nasıl alınacağı “karmaşık bir finans” meselesidir.



Ki, “Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının” bu konuda nasıl kullanılabileceği Gruenbaum’un uzmanlık alanına girmektedir.

TRUMP VE PUTİN’İN YENİ PLANLARI



Şimdi bu görüşmeden sonra Kremlin’in yaptığı açıklamaya gelebiliriz.

Haber şöyle: “Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov görüşmede Rusya ile ABD’nin çeşitli alanlarda işbirliği yapma konusunda büyük potansiyele sahip olduğuna dikkati çekti. Uşakov, ‘Amerikalı temsilciler, Ukrayna krizi çözüldükten sonra uygulanabilecek bazı planları şimdiden yapmaya başladı’ diye konuştu.”

Peki nedir bu yeni planlar?

Başkan Trump’ın Davos’taki konuşmasıyla dünyaya yayılan sorular, elbette bu planlarla bağlantılı olabilir.

Abu Dabi’deki ABD-Rusya-Ukrayna zirvesi gibi.

HAVUÇ VE SOPA

Şurası bir gerçektir ki;

Bu küresel düzen artık insanlığı taşıyamıyor. Nitekim Trump, Davos’ta “Barış Kurulu”nu açıklarken çok klasik bir şey yapıyor.

“Havuç ve sopa” gösteriyor.

“Havuç” Gazze dahil birlikte kazanalım. Güçlünün hukuku kazansın.

“Sopa” ise Davos’ta durduk yere, “Dünyanın en gelişmiş savaş uçakları” diye tanımladığı F-47’leri anlatması.



Davos bir finans toplantısıyken oraya “F-47 sopası”nı da getiren yine Trump oluyor.

AVRUPA NE YAPACAK



Peki Trump’ın bu tavrından rahatsız olan AB üyesi ülkeler ne yapacak?

Dahası;

-Ellerinde olan BM Güvenlik Konseyi, veto gücünü kolay kolay bırakacaklar mı?

Görünen odur ki;

Her Avrupa ülkesi kendi yolunu ABD’siz yürüme hazırlığında.

Davos’ta en sert ABD eleştirisi yapan Kanada Başbakanı Mark Carney, Davos’a ticari anlaşmalar imzaladığı Çin’den gelmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer gelecek hafta Çin’e gidiyor.

Demek ki Avrupa’da da yeni arayışlar başlamış.

Trump’ın en kritik adamı Kremlin’den güzel haberler getirirken;

İngiltere Başbakanı, Çin’e gidiyor. Kanada Başbakanı Pekin’den dönüyor.

Macron kısa süre önce Çin’deydi.

“Peki biz ne yapıyoruz?” diye sorarsanız eğer;

Şimdilik NATO’nun ve müslüman dünyasının en güçlü ülkelerinden biri olarak Türkiye’nin Putin’le de Trump’la da yakın olduğunu bilelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün Balkan ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla toplandığını da biliyoruz. Trump ve Putin’in Suriye konusunda Türkiye’ye güvenebileceğini de biliyoruz.

Yani;

Ay ve yıldızın aynı anda yükselebileceği bir çağa giriyoruz.

Yeter ki “ay-yıldız” üzerinden gelen provokasyonlara kanmayalım.

Sıkı duralım.

Evet yeni bir döneme giriyoruz.

Güçlünün hukukuyla “meşru işgaller”in, toprak satın almalarının ve yeni ittifakların tartışıldığı bir dönem.

Trump’ın Putin’e gönderdiği ABD Federal ‘Küresel Satın Alma’ Komiseri Josh Gruenbaum, bu dönemin ilk işaret fişeğidir.

Birkaç yazıyla açıklanamayacak kadar karmaşık bir dönemdir bu.

Adım adım, paragraf paragraf, makale makale gitmekte fayda var.

Devam edeceğiz.