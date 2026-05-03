Trump’ın dünyayla monopoly oyunu

Trump dünyaya bir “Monopoly oyunu” gibi bakıyor.

Monopoly oyununu bilirsiniz. Zar atarak oynanır.

Köprüleri, barajları, tapuları alırsınız. Sonra kira alırsınız.

Zaten yapay zekâ da şöyle tarif ediyor:

“Monopoly, piyonların zarlarla hareket ettirildiği, mülk alım-satımı ve kiralama üzerine kurulu, tüm rakipleri iflas ettirerek tek hâkim olmayı amaçlayan bir emlak ticaret oyunudur.”

Emlakçı Trump da işte Monopoly oynuyor.

Tek farkla.

O zar yerine füze ve bomba atıyor.

Kareler yerine ülkelere giriyor.

Gelin örneklerle anlatayım.

Önce geçmişteki yazılarımdan birer hatırlatma

ZENGEZUR’U ABD’Lİ

ŞİRKET YÖNETSİN

İşte 21 Temmuz 2025’teki yazım:

Azerbaycan’la Ermenistan arasındaki “Zengezur Koridoru”nun çözümü için iş ortağı Büyükelçi Barrack’ı gönderir.

Barrack’tan “ticari” öneri gelir:

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sorun olan bu Zengezur Koridoru’nu ABD’li bir şirket yönetsin. Tabii ABD korumasında.

Monopoly bu ya. Trump dünya transit geçişinde önemli bir yeri olan Zengezur’u Monopoly’sine dahil etmek istiyor.

Sonra oradan geçenlerden para alacak. Bakış bu.

GAZZE’YE TATİL KÖYLERİ

60 milyon insanın katledildiği Gazze için bir “Barış Kurulu” oluşturdu.

Kurula girmek isteyenlerden 1’er milyar dolar istedi.

Ve projesini ortaya koydu:

Gazze’ye tatil köyleri yapılacak. Kiralar alınacak. Yeni şehirler kurulup satılacak.

Monopoly yani...

SURİYE’DE TRUMP GOLF KULÜBÜ

Şimdi dikkatimizi New York Times’den bir haber/analize verelim.

O analizden bir alıntı:

“Güney Carolina Cumhuriyetçi Milletvekili Joe Wilson, Capitol Hill’deki ofisinde, Ortadoğulu yatırımcıların Suriye’de kıyı şeridindeki mülkleri geliştirmek için yaptıkları planları görüntülü olarak dinledi. Bir kruvaziyer limanı. Bir polo kulübü. Oteller, tatil köyleri. Dünya standartlarında bir golf sahası.”

Evet; Suriyeli işinsanı olan Mohamad Al-Khayyat bu teklifi sunmuştu. Bu sırada kardeşleri de harap olmuş Suriye ekonomisinin büyük bir bölümünü yeniden inşa etmek için devlet destekli ihalelerde 12 milyar dolardan fazla para kazanmışlardı. İddia böyle,

Haber devam ediyor…

Hayyat Ailesi’nin, Başkan Trump’ın desteğiyle Kongre’den büyük bir iyilik istemesi gerekiyordu: Suriye’ye uygulanan ağır yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması.

İşte tam o sırada, kendisi de eski bir gayrimenkul avukatı olan Wilson, taktiksel bir öneride bulundu:

“Başkanın dikkatini nasıl çekeceğimi biliyorum. Suriye’de, Trump Ulusal Golf Sahası yapın.”

Sonuçta biliyorsunuz yaptırımlar kaldırıldı.

Yani Monopoly’de zar tam yerine atılmıştı.

SURİYE LİMANLARI

Monopoly’nin bu noktasında.

Zar yerine çok fazla bomba ve füze atılması gerekti.

Attılar da.

Bir bölümü İran’aydı.

Böylece Rusya’nın elinde tuttuğu Doğu Akdeniz’in en değerli limanları Amerikan destekli şirketlerin eline geçti. Lazkiye ve Tartus.

PUTİN-ZELENSKİ VE DEĞERLİ MADENLER

Yine kısa bir hatırlatma.

Trump, Ukrayna-Rusya savaşını durduracağını söyledi.

Çözüm Ukrayna’nın değerli madenlerinin paylaşılmasıydı.

PENTAGON DÜMENİNDE BİR UBERCİ

Dünyanın başına gelen Monopoly’ciyle ilgili son iddia Pentagon’un trilyonlarca dolarlık bütçesiydi.

İşte o gelişme.

Başkan Trump, Pentagon’da öyle bir atama yaptı ki.

İddialar, şaşkınlıklar peş peşe geliyor.

Trump, Pentagon satın alma sisteminin başına Uber’in geliştirmeden sorumlu kıdemli başkan yardımcısını tayin etti.

Kahire doğumlu Emil Michael. 2016 yılında Uber’in 5 milyar dolar yatırım almasında önemli rol oynamıştı.

Şimdi Pentagon’u bir girişimci şirketi gibi yönetmek üzere görevde.

Tabii anında krediler, imzalar gelmeye başladı.

İşte bu iddiaya dikkat:

-Pentagon’da Michael başkanlığındaki yeni ekip, bürokratik satın alma sistemleri yerine daha hızlı prosedürler, yapay zekâ, biyoteknoloji ve maden çıkarma gibi alanlara 200 milyar dolara varan federal krediler verilmesini ve özel savunma girişimlerinden hisse alınmasını içeren farklı bir yaklaşım sundu.

İlk olarak da nadir toprak mıknatısları üreten Vulcan Elements şirketine 620 milyon dolar tutarında kredi verildi.

Peki bu kredinin finansal aracısı kim?

Şirketin adı: 1789 Capital.

Ortağı kim?

Donald Trump Jr.

Böylece Monopoly oyununun en hassas zarı buraya atıldı.

Çünkü;

Savaş çıktıkça, bombalar atıldıkça, füzeler gönderildikçe,

Oyunun bu karesinde Pentagon, satış ve kredilerinden para tahsil edilebilirdi.

HÜRMÜZ ZARI

Ve geldik Hürmüz Boğazı’na...

Monopoly oyununda dünya petrol ve doğal gazının yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı.

Böylesine kurt bir emlakçı ve Monopoly tutkunu Hürmüz’ü görmez olur mu?

Yine zar yerine füzeler atıldı.

Abluka başladı.

Hep birlikte oyunu izliyoruz.

Daha Grönland, Panama Kanalı var.

KÜBA SIRADA

Son gelişme...

Başkan Trump, Florida’da konuşurken “Küba’da kısa sürede yönetimi devralırız” anlamına gelecek sözler söyledi.

Florida’yı düşününce.

Trump gibi Monopoly tutkunu bir emlakçı için hemen karşısındaki kıyılar;

Oteller, tatil köyleri ve golf sahaları için elbette “iştahı kabartıcı!!!” oluyor.