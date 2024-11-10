Trump askeri çekecek mi... İşte haritadaki cevabı

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Şöyle başlamıştık: Trump’ın kazandığını duyduğumuz andan itibaren haklı olarak tartışıyoruz;

- Bize etkisi ne olacak?

- Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’ye desteği kesip bölgeden askerini çekecek mi?

- İsrail saldırıları duracak mı?

Bu soruların cevabı için ben haritayı biraz büyütmek ve Trump’ın başkanlığında bölgeyle ilgili aldığı kararları hatırlatmak istedim.

Çok iyi biliyoruz ki; Trump dünyadaki Amerikan varlığına ve gücüne menfaatlerinin en keskin noktasından ticari olarak bakıyor.

Sırasıyla gidelim...

Önce şu haberi hatırlatıyorum: 20 Mayıs 2017... Başkan Trump ilk dış gezisini Suudi Arabistan’a yapıyor.

“ABD Başkanı Donald Trump, ilk dış gezisini gerçekleştirdiği Suudi Arabistan’da yaklaşık 350 milyar doları bulan ikili anlaşmalara imza attı. Bunun 110 milyar dolarlık kısmını silah ve askeri mühimmat anlaşmaları oluştururken, yatırımların 10 senelik bir süreyi kapsadığı bildirildi. Trump, bu kârlı Riyad zaferini şu sözlerle yorumladı: ‘Bu muazzam bir gün. Herkese teşekkür etmek istiyorum. ABD’ye inanılmaz yatırım söz konusu ve askeri yetkililerimiz de çok mutlu. Suudi Arabistan’a ABD’ye yaptıkları yüzlerce milyar dolarlık yatırım için çok teşekkür ediyorum. Bu daha fazla istihdam demek.’”

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2) SATTIĞI SİLAHLARI GÖSTERİYOR

Ve ikinci bir haber. Tarih Mart 2018...

Trump, Suudi Arabistan’a satılan silahları tablo halinde dünyaya gösteriyor.

Gördüğünüz gibi Trump’ın başkan seçilir seçilmez yaptığı satışın üzerinden henüz 10 yıl geçmedi. Ve o geri döndü, yine başkan seçildi... Yani, “Nerede kalmıştık?” diyecek durumda...

Zaten biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Katar’a, Bahreyn’e, Umman’dan Kuveyt’e kadar ABD milyarlarca dolarlık silah satışı yapar. Bu haberleri hatırlayınca, anlıyoruz ki Trump’ın yeni dönemde bu bölgeye bakışı değişmeyecektir.

Bu noktada küçük bir hatırlatma; Körfez ülkeleri çoğu zaman bu silahları İran tehdidine karşı alır.

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İsrail’in Gazze saldırıları ve suikastlerle tahrik ettiği bir İran’ın yarattığı gerilim bu tür satışlar için uygun bir ortamdır.

Düzen böyle işliyor. Şimdi haritaya geliyorum...

Bütün bu ticari işlerin döndüğü,

petrolün paraya çevrildiği, trilyon dolarlık ihalelerin açıldığı bir bölgeden söz ediyoruz.

İşte o bölgede öyle bir ABD askeri gücü var ki... Dünyadaki en büyük kara, hava ve deniz askeri üsleri...

Katar’a son gittiğimde şöyle yazmışım: “ABD, bölgedeki en büyük hava üssünü Katar’da kuruyor. Onlarca F-35 burada...

20 yıllık bir proje ile hava üssünü genişletiyor. Yani hava alanları yapılıyor... ABD, Katar’da dev bir hava üssü... Kuveyt’te kara üssü...

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Bahreyn’de de bir deniz üssünü büyüterek Körfez’deki ağırlığını artırıyor...”

3) ÇİN’LE REKABET

İşte yine geliyoruz aynı noktaya... Trump’ın ticari olarak hedefinde Çin’le rekabet var. Çin ise Körfez ülkelerindeki dev ihaleleri alıyor. Gücünü yayıyor.

İşte örnek... Yalnızca Suudi Arabistan’ın 2029 kış olimpiyatları için çöl ortasında 2500 metre yükseklikteki dağlara yaptıracağı yapay gölet, kayak merkezleri, oteller milyarlarca dolar tutuyor.

Yine 2034 futbol şampiyonası için yapılacak 15 stat. Ve NEOM bölgesindeki ünlü “Duvar şehir...”

Akabe Körfezi’nde kıyılara doğru açılan dağların içine yapılacak olan fantastik oteller zinciri...

Milyarlarca dolarlık ihaleler...

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Dün bu bölgede 1.5 milyar dolarlık ihale almış bir Türk inşaat grubunun önemli bir ismiyle konuştum.

“En büyük rekabeti Çin yaratıyor. İhaleleri alan firmalar arasında 1 numarada Çin var” dedi.

Peki sonra kim var?

Şimdi sıkı durun arkadaşlar; Türk ve İtalyan firmalar ikincilik için yarışıyor.

Evet Türkler çok ciddi bir rekabet içindeler.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Suudi Arabistan’da yılda 10 milyar dolarlık ihale imzalamayı hedefliyoruz” diyor.

Bütün bunları “Trump, Suriye’den asker çekecek mi?” sorusuna cevabını ararken fotoğrafı ve haritayı menfaat ekseninde biraz daha büyütmek için yazıyorum.

Yani diyorum ki...

Bu harita bize çok şey söylüyor. Dar alana sıkışmayalım. Daha geniş bakalım...

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Trump yaptığı 350 milyar dolarlık silah satış anlaşması daha dolmadan yeniden başkan oldu.

Belli ki yeniden Suudi Arabistan’a ve Körfez’e gelecek.

Bize düşen bu devasa oyundaki yerimizi sağlam almak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan gezisine ve daha önce yaptığı bütün Körfez ülkeleri gezilerine, oralarda açtığımız askeri üslere, yükselen savunma sanayi teknolojimize bu açıdan bakıyorum.

Suriye’den asker çekmesi meselesine gelince...

Trump’ın Suudi Arabistan’da silah anlaşmasını imzalarken söylediği şu sözleri tekrar hatırlatıyorum: “Şu anda daha önce DEAŞ’ın elinde olan bölgelerin neredeyse yüzde 100’ünü geri aldık. Bunu muhtemelen daha önce kimseden duymadınız. Çok hızlı hareket ettik ve o bölgedeki bu mücadele sonuna geliyor. Böylece uzunca süredir çıkmak istediğimiz bazı bölgelerden çıkabileceğiz. Artık diğer ülkeler kapasiteleri ölçüsünde bu konuyu ele alabilecekler.”

Evet... Dün de altını çizdim. O “diğer ülkeler”den birisi de biziz. Şimdi bazı kavramları alt alta yazıp bir şablona dönüştürelim.

Menfaat... Askeri Güç... Silah Satışı.... Petrol.... Ticaret....

Bu kavramları şablon olarak haritaya yerleştirirsek;

Sizce Trump için Suriye’nin kuzeyinde asker tutmasını gerektirecek bir durum gözüküyor mu?

Devam edeceğiz.