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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Toplu virüs taşıma sistemi

Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

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Toplu virüs taşıma sistemi

6 Aralık 2020

Sokağa çıkma yasağının amacı eğer virüsün yayılmasını önlemekse...

Cuma akşamı anladık ki ciddi bir tehlike var. 

Nereden mi anlıyorum.

Bağcılar tramvayı söylüyor her şeyi.

Bakar mısınız tramvayın içine...

Millet burun buruna gelmemek için daha ne yapsın.

Yüzlerde bir korku, bir tedirginlik...

Birisi hapşırsa millet birbirini ezecek.

Metro, otobüs, minibüs ne varsa bakın...

Tıklım tıklım... 

Ne yapsın İstanbullu... 

Hele Anadolu Yakası’na dönecekse... 

Ya da Avrupa tarafına geçecekse... 

Bitmek tükenmek bilmeyen kuyruklarda, ağız ağıza, burun buruna...

Milleti değil de sanki “virüs”ü toplu taşıyoruz.

Yalnızca Bağcılar tramvayı anlatmıyor her şeyi... 

GECE TRAFİĞİNDEKİ IŞIK SELİ 

Toplu virüs taşıma sistemi

Saat 21.00’e doğru İstanbul’da trafik öylesine kilitleniyor ki...

Araçların stop lambalarından kilometrelerce uzanan bir ışık seli oluşuyor...

Sokağa çıkma yasağı...

Eve gidememe haline dönüşüyor...

PEKİ ÇÖZÜM NE OLABİLİR?

- Biliyorum...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya var gücüyle çalışıyor.

Biliyorum...

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu elinden geleni yapıyor.

Toplu virüs taşıma sistemi

Ama İstanbul bu işte.

Muazzam bir coğrafya ve bir o kadar nüfus...

Özellikle cuma günleri ve hafta içi, yasağın saat 21.00’e sıkıştırılması yoğunluğu arttırıyor.

Ve yasaklar şu hale geliyor:

1) Virüsün yayılmasını önlemek için sokağa çıkma yasağı koyuyoruz.

2) Ama bu defa da o yasağa uymak için toplu taşıma araçlarında müthiş bir yoğunluk oluşuyor.

3) Böylece virüsü “toplu taşıyoruz”.

Belli ki bu yasaklar bir süre daha devam edecek.

Ve bu ilk görüntülerden sonra eğer daha pratik çözümler bulunmazsa...

Özellikle İstanbul için...

Topluca “Eyvah” derim.

AHHH SEVGİLİ PAMUK NE OLUR BANA ÖYLE BAKMA

GÖZÜMÜN önünden gitmiyor bu fotoğraf.

Canım Pamuk...

Alçaklar önce vurmuşlar. Sonra patilerini kesmişler.

Samsun’un Havza ilçesinde yaşandı bu vahşet. 

Peki sonra ne oldu?

Haber şöyle:

“Pamuk isimli köpeğin sahibi H.S.’ye verilen 181 TL ceza ile patilerini kesen komşusu S.Ç.’ye verilen 628 TL cezanın 4 taksitle ödenebileceği ortaya çıktı.”

Çıldırmamak elde değil...

Peki bu vahşilere ne yapılmalı?

Acı gerçeği HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep anlatıyor:

“Pamuk’un bu durumu Türkiye’yi değil dünyayı salladı. Böyle bir rakam yok ve bunu bir de dört taksite bölüyorlar. Büyük bir ihtimalle sahipleri bunu da ödemeyeceklerdir.”

Toplu virüs taşıma sistemi


- O kadar içimiz acıyor ki...

İşte adam av tüfeğini almış, Boğaz’da bir dalıp bir çıkan ve bütün saflığıyla bize gülümseyen yavru yunusu vurmuş.

Öldürmüş...

Arkadaşlar...

Aylardır TBMM’de bekleyen bu Hayvan Hakları Yasası çıkmadığı sürece, bu işkence sürecek.

Ve sevgili Pamuk hepimizin gözlerinin içine bakmaya devam edecek...

Hangi yetkiliyle konuşsak, hangi parti temsilcisine sorsak...

“Evet bu yasa çıkmalı” diyor...

Ama işte bir yıl daha geçiyor...

Sonuç yok...

Biz de Pamuk da anlamıyoruz...

Niye çıkmıyor bu yasa...

Hav ve miyav yahu...

 

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Bir bakan daha nasıl anlatsın?

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

5 Aralık 2020
Bu hafta sonu evlerdeyiz. Karantina...

Hatırlayın. Salgının ilk çıktığı aylarda yine böyle sokağa çıkma yasakları başlamıştı.

O zaman Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyordu ki;

“Ne olur gereksiz yere sosyal hayatta olmayın. Sokağa çıkmayın.”

Aradan aylar geçti.

Bakın dün sokağa çıkma yasağının başlamasına 2 saat kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne dedi?

Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.

Geriye gidiyorum.

Bakan Koca

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S-400’ü biz alınca yaptırım tehditleri, Yunanistan alınca bakın ne yapıyorlar

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

30 Kasım 2020
Önce Türkiye’nin burnunun dibindeki Meis Adası’nda Yunan Savunma Bakanı’nın katıldığı askeri gösteriyle tahrik etmeyi denediler.

Olmadı...

Türk balıkçı gemilerini taciz ettiler.

Olmadı...

Türkiye’yi karşı sürekli NAVTEX ilan ettiler.

Yine olmadı...

Sonra Libya’ya yardım malzemesi götüren Türk bayraklı gemiye karşı “haydutluk” yaptılar.

Türk personelin başına silahlı asker dikip, o anların görüntülenmesine izin verdiler.

İstediler ki o görüntüler yayınlanınca Türkiye’de infial olsun...

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Uzaydaki sevgili dostumdan mesaj var

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

29 Kasım 2020
Aylarca süren hazırlıklardan sonra... Nihayet beklediği gün gelmişti.

Evde bir heyecan. 

Dr. Kathleen, önce çocukları öptü. 

Sonra eşine sarıldı:

Uzun bir seyahat olacak. Ama ne yapalım iş bu...” 

Elinde bavul kendisini almaya gelen araca bindi. 


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Toprak artık vahşetimizi yüzlerimize kusuyor

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

28 Kasım 2020
Önce şu katliama bir bakın...

Sonra bu gezegenin yüzlerimize nasıl kustuğunu anlatayım...

*

Orta Afrika’da bir yer...

Gece yarısı...

Ellerinde projektörlerle bir grup bölgeyi sarıyor.

“Vahşi hayvan kaçakçıları”...

Yavru fil peşindeler... 

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‘Tayyip Bey müthiş pozitif etki yarattı’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

23 Kasım 2020
Türkiye Ekonomi Şurâsı’nın hemen ardından, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile sohbet ediyoruz.

Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan peş peşe gelen açıklamalar...

 Reform hazırlıkları...

 Ekonomi çevrelerine karşı “daha sıcak” bir bakış...

 Özel sektörü dinleyen bir anlayış...

Ve son olarak “Bize ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz” sözü...

Ben “Niye” ya da “Şöyle oldu da ondan mı” gibi sorular ve senaryolar yerine, “Hadi hep birlikte, Türkiye için” demekten yana olduğumdan merak ettim.

Türkiye Ekonomi Şurâsı için Türkiye’nin dört bir tarafından gelen esnaf, sanayici, acaba Erdoğan’ın konuşmasından nasıl etkilenmişti?

İnandırıcı gelmiş miydi?

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'Yeraltı Hastanesi'nden notlar - Allah kimseyi vatansız bırakmasın

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

22 Kasım 2020
Şu fotoğrafa bakar mısınız...

Arkasındaki duvar gibi...



Yani o kirli mor ve sıvaları dökülmüş bir duvar gibi...

Umutları yıkılmış, hayalleri dökülmüş öylece duruyor...

Mahcup ve masum... Ve artık kirlenmiş...

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Katil doktormuş

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

21 Kasım 2020
15 Kasım Pazar, gece...

Fatih Mahallesi sakinleri silah sesleriyle camlara çıkıyor.

Merak... Panik... Korku...

Acaba kim kimi vurdu?

Caddeye bakan evlerdeki birkaç kişi hemen polisi arıyor.

Polis zaten anında harekete geçmiş, caddeyi tarıyor. 

Ve cadde boyunca kan izleri...

Ambulans çağrılıyor.

Ve yaralı en yakın hastaneye kaldırılıyor.

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Akdeniz’de bir ay-yıldız günü

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

16 Kasım 2020
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci bağımsızlık günü öylesine anlamlıydı ki...

Heyecanlandım. Gururlandım. Ve umutlandım...

Çünkü...

Kıbrıs’tan yükselen şu sesler bir “ay-yıldız müjdesi”ydi.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu sözü:

Yakın zamanda KKTC Cumhurbaşkanı, kardeş Azerbaycan’ı ziyaret edecek.”

Arkadaşlar, bu söz çok önemlidir.

Çünkü bugüne kadar KKTC’yi resmen bir devlet olarak tanımayan Azerbaycan...

Bu ilk resmi ziyaretle, dünyaya resmen

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Hastalık neden yayılıyor? 'İşte kare kare cevabı'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

15 Kasım 2020
Rize Valisi Kemal Çeber kentte sık sık yaptığı gibi koronavirüse karşı yapılan denetim çalışmalarının başında bizzat sokağa çıkıyor.

VALİ KAFEDEKİ GENÇLERİ UYARIYOR

Vali Kemal Çeber, sosyal mesafe kurallarının aşıldığı ve uzmanlar tarafından bulaş noktası olarak görülen yerlerdeki vatandaşları uyarıyor. Kentteki en önemli bulaş noktalarından biri de, tabure üzerinde çay içilen mekanlar. Vali Bey aslında denetimden çok sohbet ediyor. Maskesi olmayan gençleri babacan bir dille uyarıyor. Koronavirüsten korunmak için maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat etmelerini tavsiye ediyor.

VATANDAŞ, ‘ MASKE ŞART’ DİYOR

İşte o sırada DHA muhabiri bir vatandaşla konuşuyor. Ağzında maskeyle konuşan vatandaş şöyle diyor:

Sokakta dolaşmaktan daha iyi burada oturmamız. Ama burada otururken de kurallara uyuyoruz, sosyal mesafemizi sağlıyoruz, çayımızı içmediğimiz zamanlarda maskemizi de takıyoruz.

HERKES MASKESİNİ TAKMIŞ

Üç vatandaş taburede sohbet ediyor... Hepsinin maskeleri var. Ve gelen muhabire ağızlarında maskelerle şöyle diyorlar:

“Burada vakit geçiriyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Maske takmayanları uyarıyoruz. Bu şekilde inşallah bu hastalığı def edeceğiz...”

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KKTC’nin bağımsızlık gününde Akdeniz’de bir hayal kurdum

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

14 Kasım 2020
Yarın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıldönümü...

Rahmetli Ecevit ve Erbakan Hoca nur içinde yatsın...

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimiz çok yaşasın...

Ve şimdi...

Barış harekâtı günlerinde Türkiye’ye uygulanan ambargoyu hatırlıyorum da...

Savaş uçaklarımızın yedek tekerlekleri için bile ambargo konmuştu.

Öylesine yukarıdan konuşuyorlardı ki...

“Hibe” adı altında, bizim yerli sanayimizi tıkıyorlardı.

“Ne gerek var? Bak biz müttefik olduk. Ben sana veririm. Yeter ki sen üretme...”

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Başkan Biden’la kriz olur mu?

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

9 Kasım 2020
İki gündür okurlardan aynı soru geliyor: “Joe Biden seçilmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine ağır sözler söylemişti. Şimdi ABD Başkanı oluyor. Türkiye ile gerilimli bir dönem mi başlayacak?”

Benim cevabım:

Devletler arasında aşk ilişkisi yoktur. Yalnızca menfaat ilişkisi vardır. Türkiye ve ABD’nin menfaatlerinin buluştuğu çok önemli noktalar ve konular vardır. Sonuçta Türkiye’nin dış politikasında bir değişiklik olmaz. Karşılıklı menfaatler boyutunda ilişki sürer. Keskin krizler olmaz. İnişler çıkışlar olabilir.”

Ankara’dan edindiğim izlenim:

Türkiye’nin ABD ile ilişkilerindeki politikada bir değişiklik olmaz. Karşılıklı menfaatler çizgisinde ilişki birer müttefik olarak devam eder...”

Yani diyorum ki... 

Kur ve siyaset üzerine oynayanlar...

Boşuna kriz beklemeyin... Krize yatırım yapmayın...

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Bir çocuk bir halat attı bakın sonra nereye bağlandı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

8 Kasım 2020
İki binli yılların başıydı. 

Denizciliğe merak salmıştım. Amatör denizciliğin efsane ismi Sadun Boro, dünya gezgini Osman Atasoy ve Meriç Köyatası’nın verdiği cesaretle küçük bir yelkenli almıştım. Bu üçlüden epey bir ders de aldım. 

Ve tek başına bir gezi sonrasında Göcek’te bir marinaya yanaşıyordum.

Hava sertti. Dümen tutmak zordu. Korkuyordum...



Marinaya girmiş “Şimdi ne yapacağım” diye şaşkın şaşkın bakarken, sancak tarafından bir ses geldi:

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Cephesi olmayan en gizli savaş

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

7 Kasım 2020
Kısa süre önce...

New York Times’ın merkezinden İstanbul’a bir telefon geliyor:

“İlk fırsatta Azerbaycan’a geçip oradaki durumu bütün çıplaklığıyla bir haber haline getirin.”

O günlerde Ermenistan Gence’ye füze yağdırıyor, çoluk çocuk gece uykularında yanıyor.

Merkezden gelen telefon üzerine New York Times’ın İstanbul büro şefi Carlotta Gall, hemen girişimlere başlıyor.

Ve Azerbaycan’a giriş için doğal olarak bulunduğu ülkeden yani Ankara’dan yardım istiyor.  

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı akreditasyonu kolaylaştırıyor.

Ve New York Times ekibi birkaç gün sonra Karabağ’a ulaşıyor.

Doğal bir gazeteci refleksiyle gidecekleri kenti kendileri seçmek istiyorlar.

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Bu mektubu bütün sağlık çalışanları için yayınlıyorum

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

2 Kasım 2020
İki büyük hastane grubunun sahibi...

Trabzonspor’un eski başkanı...

Muharrem Usta...

Sporseverliğinin, doktorluğunun yanında tam bir gönül insanı...

İşte o patron, kısa süre önce koronavirüs yüzünden kaybettiği doktor arkadaşının ardından bir yazı kaleme alıyor.

Dr. Engin Türkmen... 

Usta’ya ait bir hastanenin başhekim yardımcısıydı. Koronavirüsten vefat etti.

Her birimizin “inanç adresleri”ne yazılmış bu mektubu olduğu gibi yayınlayacağım. Ama önce benimle ilgisini de anlatmam lazım...

CANIM ANNEMİ O YAŞATMIŞTI

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Domates ekeceğine apartman dikersen

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

1 Kasım 2020
Umut Veis dedi ki:

“Abi şu fotoğrafa bakar mısın?”

Umut yıkılan binanın yerinde 2000’li yıllarda ne olduğuna baktı. 

Resmen tarla. Dahası bostan. Yani sulak arazi.

Yani dere yatağı gibi bir yer.

İşte lego gibi yıkılan bu koskoca bina oraya yapılmış.

Adam domates ekeceği yere bina dikmiş.

Hani şu söz var ya...

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29 Ekim Bayramı’ndaki en önemli eksik

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

31 Ekim 2020
29 Ekim günü Türkiye’nin 81 ilinden gelen kutlama fotoğraflarına baktım.

Protokoldeki saygı duruşlarını izledim.

Atatürk büstlerinin önünde... Meydanlarda...

Valiler, komutanlar, belediye başkanları, emniyet müdürleri, kaymakamlar, savcılar, il müdürleri... Türkiye protokolü...

Bayraklar tamam... Coşku tamam... Vatan sevgisi, Cumhuriyet aşkı tamam...

Ama bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar...

Belki ben göremedim.

O yüzden 81 ilden gelen protokol fotoğraflarına bir de siz bakın...

Çok önemli bir eksik var. Hayati bir eksik...

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Ulaştırma Bakanı: ‘Bisiklet yolları en büyük önceliğimiz’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

26 Ekim 2020
Türkiye’deki bisikletçiler kırgın, üzgün, öfkeli...

Çünkü son 10 günde 6 bisikletçi, deyim yerindeyse katledildi...

Dün de ben bir bisikletçi olarak yazdım:

Bisikletçileri değersiz gören, ciddiye almayan sürücü anlayışı için artık bir şey yapılmalı.”

Son olarak şampiyon kızımız Zeynep, Menemen yolunda bir kamyon tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti.

İçimiz yandı.

Hatay’da, Alanya’da, Bartın’da bisikletçiler ya can verdi ya da yaralandılar...

Bisiklet yollarına giren motosikletlerin yarattığı terörü de biliyoruz.

Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

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Ne çok şey anlatıyor bu fotoğraf...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

25 Ekim 2020
Batman’ın bir köyünde doğdu Gökhan Daş...

8 çocuklu bir ailenin yokluk içindeki mücadelesinden geldi.

Zifiri karanlık gecelerde uyumadı çalıştı. 

Azmetti... Uğraştı... Acı çekti, yılmadı. “Doğduğum şartlara yenilmeyeceğim” dedi.

Batman’dan çıktı. Fen lisesini burslu okudu. 

Ve şimdi o bir doktor.


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Fatih Terim için boşuna uğraşmayın

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

24 Ekim 2020
Birbirimize hep “adaş” dedik...

O Fatih...

Ben Fatih...

Şimdi baktım, yine bir kazan kaynıyor...

Haber şöyle:

Başkan Cengiz, Fatih Terim’i hedef alan ifadeler kullandı.”

Terim şimdi ne yapacak?

Spor müdürümüz Mehmet Arslan bilir...

Spor yazmam ama...

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