TFF Başkanı Özdemir: ‘TFF binasını boşalttık, liglere gelince...’

Madem yüz yüze gelemiyoruz...
TFF Başkanı Nihat Özdemir’le telefondan bir sohbet yaptık.
Aslında sohbet ilerleyince, hem TFF Başkanı hem de Limak Holding Başkanı olarak konuştu.
Ligler ne zaman başlar?
TFF binasında durum?
Ve on binlerce çalışanıyla Limak bu koronayla nasıl mücadele ediyor?
Tabii önce TFF...
Aslında her sohbetimizde gülerdik. Ama bu defa gülümseme bile yok.
Soruyorum:
TFF olarak şu anda durum nedir?
“Şu anda bütün binayı neredeyse boşalttık. Nöbetçi usulü çalışıyoruz.”
Bu durumda ligler ne olacak?
“Hep birlikte gözlüyoruz.”
Yani yazın ligler oynanabilir mi?
“Şu anda dünyaya bakıyoruz. UEFA’nın alacağı kararlar, elbette bizim ülkemizdeki durum... Bunlar düzelmedikçe, netleşmedikçe karar alınamaz.”
Bir daha soruyorum:
Yani size göre muhtemel bir tarih bile mi yok?
“Belirsiz, belirsiz, belirsiz... Ne desek boşuna olur. Dünyaya ve ülkemize bakıyoruz. Nasıl seyredecek göreceğiz. Yaşanan olay çok ciddi. Sonuçları da ortada. Karar almak öyle kolay değil.”
Evet arkadaşlar, benim sohbetten çıkardığıma gelince...
1) Ligler için öyle kısa/orta vadede bir başlangıç beklemeyelim.
2) Belli ki önümüzde uzun bir maraton var.
3) İptal olur mu? O da belirsiz. Belirsizliğin ayları bulması halinde çok daha radikal kararlar da alınabilir...
‘BEN ŞU ANDA GİTSEM İÇERİ ALMAZLAR’
Biliyorum ki şu anda Türkiye’nin dev yatırım firmaları hem işlerini sürdürmek, hem de korona denilen belayla mücadele etmek zorunda...
Yani binlerce çalışanın hijyen sorunu...
Peki Limak ne yapıyor?
Özdemir cevap veriyor:
“Şu anda Limak’ta 60 bin kişi çalışıyor. Çanakkale Köprüsü’nden Kuveyt havalimanı terminaline, Yusufeli Barajı’ndan Siirt Çetin Barajı’na kadar daha onlarca yatırım... Elbette bu yatırımları durdurmuyoruz.”
Bunca insan, bunca iş... Peki hijyeni nasıl sağlıyorsunuz?
“En azami güvenlik ve hijyen önlemlerini aldık. Şantiyelerde en yüksek önlem var. İnanın şu anda ben gitsem, beni bile içeri almazlar.”
EKONOMİ GERÇEĞİ
Muhtemelen Türkiye’nin bütün dev yatırımları şu anda bu durumda...
Dün Ankara’dan da bazı önemli telefon görüşmeleri de yaptım.
Türkiye ekonomisinin motor güçlerinin durmaması için ciddi önlemler alınıyor.
Tabii esnaf ve günübirlik kazanan vatandaşlarımızın durumu ön planda.
Örneğin bir bakkal, bir berber, özetle gündelik kazanç sahibi esnaf için zorlu günler var.
Onların rahatlaması için muhtemelen bir seri önlem daha alınacağını öğreniyorum...
Evet arkadaşlar...
Bu bela öyle bugünden yarına, bu aydan öteki aya geçecek kadar kolay bir bela değil...
Tek çare, evde kalalım...
Ve ne olursa olsun umudumuzu kaybetmeyelim...
Sağlıklı haftalar dilerim...
TFF Başkanı Özdemir: ‘TFF binasını boşalttık, liglere gelince...’
Madem yüz yüze gelemiyoruz...
TFF Başkanı Nihat Özdemir’le telefondan bir sohbet yaptık.
Aslında sohbet ilerleyince, hem TFF Başkanı hem de Limak Holding Başkanı olarak konuştu.
Ligler ne zaman başlar?
TFF binasında durum?
Ve on binlerce çalışanıyla Limak bu koronayla nasıl mücadele ediyor?
Tabii önce TFF...
Aslında her sohbetimizde gülerdik. Ama bu defa gülümseme bile yok.
Soruyorum:
TFF olarak şu anda durum nedir?
“Şu anda bütün binayı neredeyse boşalttık. Nöbetçi usulü çalışıyoruz.”
Bu durumda ligler ne olacak?
“Hep birlikte gözlüyoruz.”
Yani yazın ligler oynanabilir mi?
“Şu anda dünyaya bakıyoruz. UEFA’nın alacağı kararlar, elbette bizim ülkemizdeki durum... Bunlar düzelmedikçe, netleşmedikçe karar alınamaz.”
Bir daha soruyorum:
Yani size göre muhtemel bir tarih bile mi yok?
“Belirsiz, belirsiz, belirsiz... Ne desek boşuna olur. Dünyaya ve ülkemize bakıyoruz. Nasıl seyredecek göreceğiz. Yaşanan olay çok ciddi. Sonuçları da ortada. Karar almak öyle kolay değil.”
Evet arkadaşlar, benim sohbetten çıkardığıma gelince...
1) Ligler için öyle kısa/orta vadede bir başlangıç beklemeyelim.
2) Belli ki önümüzde uzun bir maraton var.
3) İptal olur mu? O da belirsiz. Belirsizliğin ayları bulması halinde çok daha radikal kararlar da alınabilir...
‘BEN ŞU ANDA GİTSEM İÇERİ ALMAZLAR’
Biliyorum ki şu anda Türkiye’nin dev yatırım firmaları hem işlerini sürdürmek, hem de korona denilen belayla mücadele etmek zorunda...
Yani binlerce çalışanın hijyen sorunu...
Peki Limak ne yapıyor?
Özdemir cevap veriyor:
“Şu anda Limak’ta 60 bin kişi çalışıyor. Çanakkale Köprüsü’nden Kuveyt havalimanı terminaline, Yusufeli Barajı’ndan Siirt Çetin Barajı’na kadar daha onlarca yatırım... Elbette bu yatırımları durdurmuyoruz.”
Bunca insan, bunca iş... Peki hijyeni nasıl sağlıyorsunuz?
“En azami güvenlik ve hijyen önlemlerini aldık. Şantiyelerde en yüksek önlem var. İnanın şu anda ben gitsem, beni bile içeri almazlar.”
EKONOMİ GERÇEĞİ
Muhtemelen Türkiye’nin bütün dev yatırımları şu anda bu durumda...
Dün Ankara’dan da bazı önemli telefon görüşmeleri de yaptım.
Türkiye ekonomisinin motor güçlerinin durmaması için ciddi önlemler alınıyor.
Tabii esnaf ve günübirlik kazanan vatandaşlarımızın durumu ön planda.
Örneğin bir bakkal, bir berber, özetle gündelik kazanç sahibi esnaf için zorlu günler var.
Onların rahatlaması için muhtemelen bir seri önlem daha alınacağını öğreniyorum...
Evet arkadaşlar...
Bu bela öyle bugünden yarına, bu aydan öteki aya geçecek kadar kolay bir bela değil...
Tek çare, evde kalalım...
Ve ne olursa olsun umudumuzu kaybetmeyelim...
Sağlıklı haftalar dilerim...