Terörsüz Türkiye sürecinde kavramların ‘gölge oyunu’

Haberin Devamı

1- Siyasi partiler arasında kavram farklılıkları. Ve DEM’in ortaya attığı ve içi henüz doldurulmamış kavramlar. Şimdilik içeriği açıklanmayan bu kavramlar üzerinde bir “gölge oyunu” yaşanıyor.

2- Suriye’de SDG’nin ferdi değil tümenler, birlikler halinde Suriye ordusuna katılmayı istemesi. Ankara buna kesinlikle izin vermeyecektir. Çözüm ne mi olur? Onu da aşağıda yazacağım.

Önce kavramlar üzerindeki “gölge oyunu”.

DEMOKRATİK TÜRKİYE

Öcalan’ın ve DEM’in en çok kullandığı kavram.

“Demokratik Türkiye”

Bu kavramdan kim ne anlıyor? DEM, bunun içeriğini tam olarak açıklamıyor. Bazı subjektif tanımlamalarla besliyor, o kadar. Yani niyet nedir?

Demokratik Türkiye kavramının hemen ardından gelen;

“Barış ve demokratik toplum” süreci kavramı.

BARIŞ YASASI

Barış demek, çarpışan iki taraf ya da devlet kavramını beraberinde getiriyor.

Barış süreci denilince;

Haberin Devamı

Sanki ortada bir suç yokmuş gibi bir algı doğuyor.

Ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu kavrama neden karşı olduklarını bütün açıklığıyla şöyle anlatıyor: “O günleri unutmadık. Bir daha o günlere geri dönmek istemiyoruz. Terör örgütünün tasfiyesi ile ilgili hukuk devleti çerçevesi içerisinde yasal düzenleme gerekiyorsa bunu Meclis yapacaktır. Ama bunun adı ‘Barış Yasası’ olmaz.”

GEÇİŞ SÜRECİ

Gölge oyununda içi doldurulması gereken bir diğer kavram ise “geçiş süreci”.

DEM’in raporunda bu kavram şu başlıkta yer alıyor:

“Demokratik geçiş düzenlemeleri. Ya da geçiş yasaları...”

Nereden nereye geçildiği...

Hangi durumdan hangi duruma geçildiği...

Hangi yapıdan hangi yapıya geçildiği belli mi?

Örneğin DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in şu sözleri: “Demokratik Cumhuriyet’, ‘demokratik ulus’ ve ‘ortak vatan’ kavramları üzerinde daha somut formüllere ve ortaklıklara gitmek Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı için oldukça önemlidir.”

İşte o kavramlar...

“Demokratik Ulus” ne anlama geliyor?

“Ortak Vatan” kavramının açılımı nedir?

Ve Adalet Bakanı Tunç’un net açıklaması: “Geçiş Yasası da olmaz. Çünkü nereden nereye geçiyoruz? Burada rejim değişmiyor. Dolayısıyla terör örgütünün tasfiyesiyle ilgili ihtiyaç duyulan tasfiye yasaları söz konusu olacaksa olur.”

Haberin Devamı

ANADİLDE EĞİTİM

Yine komisyon üyesi Koçyiğit’in sözlerinden aktarıyorum: “Kürt halkının anadilinde eğitim ve öğrenim hakkının kültürel devamlılığını kolektif olarak sağlayacak güvencelerin hukuk ve anayasal zeminde tanınması.”

Bu konuda da bir tartışma halen devam ediyor.

DEMOKRATİK ENTEGRASYON

Yine açıklanması gereken bir kavram. Entegre olmanın anlamı nedir? TDK’ya göre entegre şöyle açıklanıyor:

“Birbirine bağlanma yolu ile tüm durumlara gelen ya da tümleşke anlamı...”

Entegre kelimesi daha çok sanayi kuruluşlarında kullanılıyor.

Bir sektörün diğerine bağlanması gibi...

Bu noktada “demokratik entegrasyon” kavramını nasıl anlayacağız?

Özetlemek gerekirse;

Haberin Devamı

Önümüzde başına “demokratik” konulan bir kavramlar dizisiyle karşı karşıyayız.

Yanlış anlaşılmasın.

Terörsüz Türkiye sürecini açıktan destekliyorum.

Ancak içeriği netleşmeyen kavramlar üzerinde süren “gölge oyunu”nun bu sürece zarar verebileceğini de hatırlatmak istiyorum.

TBMM’deki komisyon bitti. Raporlar verildi.

Bu aşamada artık açık yürekle kavramların içini doldurmak gerekiyor.

Taşlar ancak böyle yerine oturacaktır.

45 yıldır canlarımızı alan, hayatlarımızı karartan bu meseleyi ancak demokrasiyle çözeceğiz.

PSİKOLOJİK EŞİK

Elbette DEM’i de anlıyorum.

Çaresiz “teslim oldular” gibi güvenlikçi bir bakışa kurban gitmek istemiyorlar.

Böyle bir psikolojik eşikteler.

Haberin Devamı

Bunun önemini bilerek bu uyarıyı yapıyorum.

Geleceğimiz, demokrasimiz, vatanımız, insanlarımız esastır.

SDG MESELESİ NASIL ÇÖZÜLÜR

Öne çıkan ikinci başlık Suriye’de PKK’nın yan kuruluşu durumundaki YPG’nin ne olacağı sorusudur.

Sözü uzatmadan aldığım izlenimi aktarıyorum,

Ankara SDG’nin birliklerini koruyarak Suriye ordusuna monte edilmesine kesinlikle karşı.

Suriye ordusu içinde bir “PKK/YPG yapılanması”nın bulunması hem Suriye için hem Türkiye için bir tehdit olarak görülüyor.

Nitekim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu tehdidi açıkça dile getiriyor: Güler: “Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet yürütmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim.”

Haberin Devamı

Fidan: “Ordu içinde ordu olmaz. Bir devlette iki tane ordu olmaz.”

Peki sonuç ne olur?

Yine aldığım izlenim.

SDG içindeki PKK’lıların ayıklanması. Ve Suriye ordusu içinde ikinci bir ordu gibi pozisyon almalarına izin verilmemesi kesin çizgidir.

Bu mesaj hem ABD’ye hem de Suriye yönetimine verilmiş durumda.

Eğer vatanımızın ve gelecek nesillerimizin barış ve huzur içinde yükselmesini istiyorsak;

Kavramlar üzerinde kurulan bu tür gölge oyunlarını bitirmek gerekiyor.

Açık olmalıyız. Açık açık konuşmalıyız.