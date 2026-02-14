TBMM’den yükselen gündem dışı bir çığlık

Haberin Devamı

Başkan, DEM Parti’den Pervin Buldan.

Söz alan CHP’den Nurten Yontar.

Tutanaklardan okuyorum:

BAŞKAN: “Gündem dışı ilk söz, Tekirdağ Milletvekili Sayın Nurten Yontar’a aittir. Buyurunuz.”

NURTEN YONTAR (Tekirdağ): “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; DMD ve SMA hastası çocuklarımız için gündem dışı söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.”

İşte beni yakalayan o ifade:

“Sayın başkan, değerli milletvekilleri. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.”

Bu ifade beni neden yakalıyor?

“Çünkü arkadaşlar ben Meclis’imizi böyle görmek istiyorum. Kavga, yumruk küfürle değil, milletin derdiyle dertlenen vekillerin birbirini saygıyla hitap ettiği bir Meclis.”

Ama ne yazık.

Bu ifadeler değer bulmuyor, yumruklar, küfürler gündem oluyor.

O yüzden ben bugün buraya;

Haberin Devamı

Bir milletvekilinin içimizdeki bir yarayı;

TBMM kürsüsünden “gündem dışı” haykırmasını alıyorum.

Hem de büyük bir saygıyla haykırmasını.

O yüzden asıl gündemimiz bu olmalı diyorum.

Sayın Yontar diyor ki;

“Bugün, binbir zorlukla nefes almak için mücadele eden DMD ve SMA hastası çocuklarımızdan ve insanlık onurundan bahsedeceğim çünkü mesele yalnızca bir hastalık değildir; esas mesele, bir devletin vicdani kapasitesi olup olmadığıdır.”

Yontar’ın bu sözlerini okurken;

Daha geçen gün yazdığım işçi Birkan ile Özlem’in 11 yaşındaki oğulları Ali’yi SMA’nın pençesinden kurtarmak için yaptıkları mücadeleyi yazmıştım.

Birkan ve Özlem tek çare yardım kampanyası açmışlardı. Ali için birbirine kenetlenen yardımsever halkımızın, topladığı 68 milyon lira ile Ali’nin kurtuluşunu hep birlikte balonlarla nasıl kutladıklarını yazmıştım.

İşte bu yüzden Yontar’ın gündem dışı konuşması aslında gündemimizin ta kendisidir.

Yalnız Ali mi?

Milletvekili Yontar, Meclis kürsüsünden örnekler veriyor:

“Çorlulu Gökalp Erdem, zamanı giderek daralıyor... Gökalp, yeniden top oynamak istiyor. İstanbul’dan Ali Yağız. Bakın, küçücük SMA Tip 1 savaşçımız Afra Sıla; Diğer bir SMA Tip 2 savaşçımız, güzel kızımız Malkaralı Melek bizden destek bekliyor. Bu çocuklar yardım kampanyası başlatacak kadar güçlü olmak zorunda değil. Yukarıda isimlerini saydığım çocuklarımızın dışında bu hastalıklarla mücadelede eden yaklaşık 27 bin çocuğumuz var. Gelin, hep beraber tüm SMA’lı ve DMD’li çocuklarımıza desteğimizi esirgemeyelim. Hep beraber umudu büyütelim ve çocuklarımız güneşli, güzel günler görebilsin diyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.”

Haberin Devamı

Sayın Yontar’ın sonuna kadar yanındayım.

Evet şu anda 27 bin çocuğumuz bu hastalıkların pençesinde çırpınıyor.

Tedaviye gücü yetmeyen anne babalar kahroluyor.

Çorlulu Gökalp Erdem...

İstanbul’dan Ali Yağız...

Sonra küçük Afra Sıla...

Güzel kızımız Malkaralı Melek. Ve daha binlerce yavrumuz.

Evet sayın vekillerimiz. Bu çocukların kurtuluşu için bir şeyler yapılmalı.

Bakın Sayın Yontar öneri de getiriyor:

“Artık DMD ve SMA için ulusal erken tanı ve tarama programları güçlendirilmelidir. Etkinliği kanıtlanmış tedavilere erişim gecikmeksizin sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdır. Yerli gen tedavisi ve ileri biyoteknolojik yatırımlar stratejik sanayi politikası hâline getirilmelidir.”

Öyleyse şimdi soralım:

Haberin Devamı

-27 bin çocuğumuzun göz göre göre ölüme gitmesini nasıl durduracağız?

Başta Sayın Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu olmak üzere bu yolda çalışacak tüm siyasilere, hayırseverlere buradan selam gönderiyorum.

Ve yüce Meclis’imize kavgalı yumruklu gündemler yerine;

Böyle gündem dışı yürekler diliyor, saygılarımı sunuyorum.

NOT:

SMA: Motor nöronların kaybıdır. Sinir hücreleri geri çekildikçe kaslara giden sinyaller zayıflar, bebek başını tutamaz, oturamaz, nefes almak için makinelere bağımlı hâle gelir. Tedavisi vardır.