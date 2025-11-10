TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan dedikodulara cevap: O sözlerimin çarpıtılması alçaklıktan başka nedir

Haberin Devamı

Tahminim odur ki komisyonda bulunan her partiden 1 temsilci İmralı heyeti için seçilecek. Peki CHP üye verecek mi?

Bana göre verecek.

Evet komisyon sonuna geldi ama tartışmaları da bitmiyor.

Açık olan şey şudur ki;

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş makul ve pozitif bir enerjiyle, dahası tecrübesiyle;

Belki de yakın tarihimizin bu en hassas ve tartışmalı komisyonunu başarıyla yönetti.

Duygusallıklara, düşmanlıklara, fitneye ve alçaklıklara izin vermedi.

Ama medyayla yaptığı son sohbetinde söylediği bir söz öylesine çarpıtıldı ki..

Söylemediği söz, sosyal medyada tartışılır oldu.

Kurtulmuş’un söylediği o söz üzerine, “TBMM’nin görevini MGK’ya atıyor. Topu üzerinden MGK’ya atıyor” türünden iddialara ve yorumlar yapıldı.

Özellikle “Milli Birlik Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu”na muhalif isimler bu eleştiriyi artırdı.

Numan Bey’i tanırım. Söyleyeceği sözü ölçer, biçer, önüne arkasına, hacmine bakar ve öyle söyler. Bunu bildiğim için merak ettim aradım ve sordum:

* Sayın Başkan “Kurtulmuş topu MGK’ya attı” yorumları nereden çıkıyor?

Çok net bir cevap: “Benim sözümü bu şekilde çarpıtmak alçaklıktan başka bir şey değildir. Maksatlıdır. Bu komisyonun başarıya ulaşmamasını isteyenlerin işidir.”

* Peki çarpıtılan nedir?

“Ben diyorum ki: Örgüt lideri silah bırakma çağrısı yapıyor. Örgüt Türkiye’den çekilmeyi ilan ediyor. Bu aşamada örgütün silahlarını bıraktığının tespit edilmesi lazım. Böylece yapılacak yasal düzenlemelerin önü açılsın. Aslında bunu söyleyerek devlet adına bir garanti mekanizması koyuyorum. Peki bu tespiti kim yapacak? Meclis Komisyonu yapamaz. Meclis yapamaz. Bu tespiti yapacak olan devletin güvenlik kurumlarıdır. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri sahada adım adım her şeyi saniye saniye izliyor. Gelişmeleri takip ediyor. Elbette onlar gözlemlerini iletecekler. Örgüt gerçekten silahlarını bırakıyor mu? Bu tespiti ve yorumu yapacak olan devletin güvenlik birimleridir. Bu tespit ve tescil yapıldıktan sonra bir takım düzenlemeler yapılabilir. İşte bu düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılacaktır.”

* Yani açıkça diyorsunuz ki: Devletin güvenlik kurumları tespitleri yapsın istişareleri yapsın. Tescil ettikten sonra biz Meclis olarak üzerimize düşeni yapalım.

“Evet doğrusu da budur zaten. Devletin en üst güvenlik kurulu MGK’dır. İlgili güvenlik birimleri bu tespitleri MGK’ya getirirler. Orada istişare edilir. Devletin çalışma sistemi budur. Benim söylediğim MGK’nın bu konuyu müzakere etmesidir. Bir tespit yapmasıdır. Sonuç olarak örgütün münfesih bir örgüt haline geldiğini tespit edecek olan TBMM değil, devletin güvenlik birimleridir. MGK’dır. Ama birileri benim bu sözlerimi çarpıtıyor. Ben sanki terör örgütü silahları bırakmasa bile MGK’nın o yapıyı terör örgütü olmaktan çıkartmasını istiyormuşum gibi bir hava yayıyorlar. Bu alçaklıktan başka ne olabilir...”

* Peki bunu neden yapıyorlar?

“Çok açık. ‘Biz terörün bitmesini istemiyoruz’ diyemedikleri için böyle dedikodular, çarpıtmalar yaparak kafa karışıklıkları yaratmaya çalışıyorlar. Düşünün ki TSK çok şükür oralarda ne olduğunu takip ediyor. İstihbarat teşkilatımız yine öyle.. Elbette bilgileri, tespitleri onlardan alacağız. Onun yeri de MGK’dır. Ama FETÖ dahil birileri bu sürecin başarıyla sonuçlanmasını engellemek için her şeyi yapıyorlar. O yüzden ben diyorum ki: Ya biz başaracağız ya da emperyalizm kazanacak...”

Kurtulmuş’un bu sözü önemlidir.

Çünkü bu memleket yıllarca emperyalizmin tuzakları arasında çırpınıp durdu.

Terörle engellendi.

Hatırlayın;

Daha 20 yıl önce Kuzey Irak’ta PKK terör kampları için ABD’nin AWACS haber alma uçaklarından yardım alıyorduk. Ne kadar bilgi veriyorlardı bilinmez. Bildiğim, aşağıda yardım ediyor, destekliyor, yukarıdan da bize “boş uydu fotoğrafları” veriyorlardı.

Böyle geldik bugünlere. Şimdi gücümüz var. İstihbaratımız var.

O nedenle bu “Terörsüz Türkiye” sürecini başarıya ulaştıracak gücümüz ve demokrasimiz var.

Parlamentomuz var.



TBMM Başkanı Kurtulmuş’un sözü işte budur.

10 KASIM’DA 9’U 5 GEÇE SAYGISININ ANLAMI



Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü.

Her 10 Kasım’da 1 dakikalık saygı duruşumuz olur.

Arkadaşlar; bu saygı duruşu aslında bir milletin kendisine olan saygısının en asil duruşudur. Mete Han’dan Alparslan’a... Fatih Sultan Mehmet Han’ın aldığı İstanbul’u; Çanakkale’de kurtaran komutandır o. Bağımsızlığın “mücevher taşı” Cumhuriyet’i kurandır.

Her birine Fatiha’larımız gitsin. Saygımız bunadır. Tarihimize ve kendimizedir..