TBMM Başkanı Kurtulmuş: ‘Türkiye Netanyahu çetesinin hedefindedir’

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Birinci mesaj; İsrail’in yaptığı soykırımla ilgili.

Numan Bey aynen şöyle diyor: “Şunu artık görmek lazım. Siyonizm’in paranoyak bir dini argümanla beslediği; Nil’den Fırat’a kadar bu bölgeyi hâkimiyet altına alma siyaseti son aşamasına geldi. Türkiye de bu siyasetin nihai hedeflerinden biridir. Netanyahu ve çetesi şöyle görüyor; ‘Biz ve bize köle olmak zorunda olan Ortadoğu halkları’...”

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un şu sözünün altını çiziyorum: “Nil’den Fırat’a kadar bu bölgeyi hakimiyet altına alma siyaseti son aşamasına geldi. Türkiye’de bu siyasetin nihai hedeflerinden biridir.”

Siyasetin tecrübeli isminden gelen bu yorum, stratejik açıdan birçok alanı etkileyebilecek önemli bir tespittir...









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Nil’den Fırat’a kadar olan coğrafyayı düşünürsek “bölgesel hatta küresel bir uyarı” anlamına da gelir.

İSRAİL’İN ASIL GÜCÜ NEREDE

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bölge ülkelerini de içine alacak bu uyarıyı yaptıktan sonra İsrail’in bu cesareti ya da gücü nereden aldığı sorusuna da şu cevabı veriyor: “İsrail’in en büyük gücü ne Amerika’dır ne askeri teknolojisidir ne uluslararası medyadaki hâkimiyetidir ne uluslararası finans çevrelerindeki hâkimiyetidir. Bunlar İsrail’e bir güç veriyor ama, İsrail’in en büyük gücü, bölge ülkelerinin, İslam ülkelerinin dağılmışlığı, parçalanmışlığı ve çaresizliğidir. Orta Doğu halkları eğer köleleştirilmeye rıza göstermiyorlarsa birleşmeye, bütünleşmeye doğru yönelmelidir.”

TÜRKİYE’NİN NORMALLEŞME ATAĞI

Bunlar elbette çok önemli ve çok ciddi tespitler.

Numan Bey’in bölge ve İslam ülkelerindeki bu dağılmışlığın nasıl çözüleceği sorusunun cevabını verirken, Türkiye’nin son dönemde BAE, Mısır ve Suriye ile normalleşme sürecini neden başlattığı sorusunu düşünüyorum.

Çünkü TBMM Başkanı şöyle diyor: “Bu tehlikeye karşı uyanık olmamız gerekiyor. Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların süratle çözülmesi ve normalleşmenin ötesinde çok yakın diyalogların ortaya konulması lazım. Dünya halkları tepkilerini gösterirken, Türkiye olarak bizlerin de bölge ülkelerini, Ortadoğu ülkelerini aralarındaki siyasi farklılıkları bir tarafa bırakıp birlikte hareket edebilecekleri bir noktaya getirmemiz şart. Çok acıdır; Suriye’deki iç savaş başladığında insanlar Lübnan’a kaçtılar, şimdi ise Lübnan’dan Suriye’ye kaçıyorlar.”

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Türkiye’nin bugüne kadar sorun yaşadığı bölge ülkeleriyle normalleşmeye gitmesinin elbette pek çok diplomatik ve ekonomik nedeni vardır. Ama Numan Bey’in çizdiği tablo da bu gerekçelerden birisidir sanırım.

YENİ YASAMA DÖNEMİ İÇİN MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI

Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanı olarak verdiği ikinci önemli mesaj;

Milletvekillerine bir çağrı niteliğinde.

Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın açılıyor.

Ve TBMM Başkanı yeni dönem için milletvekillerine şu mesajı veriyor:

“Meclis kapanmadan evvel gerçekleşen görüntüler maalesef herkesi üzdü. Meclis temiz bir dil kullanarak, karşısındakine saygı göstererek, meramını kimseye hakaret etmeden anlatarak siyaset yapılan, yapacağımız bir yer. Hepimiz halkın temsilcileriyiz, bu vakarla, bu bilinçle davranmamız gerekir. Meclis’te muhataplarına birtakım fiili müdahalelerde bulunmak ne vekillerimize ne de Meclisimize yakışır.”

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Numan Bey, Meclis kapanmadan önce yaşanan hakaret ve yumruklu saldırı üzerine söylüyor bunları.

Soruyoruz:

-Peki bu durumlar için iç tüzükte bir ceza yok mu?

-Var tabii. Ama cezaların etkin bir şekilde uygulanması gerekir. Gerekirse iç tüzük değişikliğiyle bu cezaların arttırılması da mümkündür.

İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Ve önemli bir soru:

-İç tüzük değişikliği konusu gündeme gelir mi?

TBMM Başkanı iç tüzük değişikliğini yeni dönemde gündemine almış:

-Meclis Başkanı seçildiğimde ilk konuşmamda söylemiştim. İç tüzük değişikliğine de ihtiyaç var. Mesela komisyonların isimlerinin değiştirilmesinden, meclisin haftalık müzakere süreçlerinin yeniden dizayn edilmesine kadar bir sürü alanda değişiklikler yapılabilir. Bu konuyu da hemen Meclis başlar başlamaz parti gruplarıyla müzakere edip onların gündemine taşıyacağım.

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Evet Rusya dönüşü uçaktaki uzun sohbetimizin özeti böyle. (Anayasa değişikliği gündemini yazmıştım.)

Numan Bey’in uyarıları üzerinde elbette dikkatle düşünülecek ve tartışılacaktır.