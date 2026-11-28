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Önceki gün Sidney. Ardından başkent Canberra.

Numan Bey’le Filistin üzerine defalarca sohbet etmiştik. Kurtulmuş’un tarih bilincini ve Filistin’in bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi biliyorum.

Sidney ve Canberra’daki her sohbetimizde tarihin karanlık sayfaları biraz daha aydınlanıyor.

Ne tuhaf bir rastlantıdır ki...

Numan Kurtulmuş Sidney’deki Atatürk Anıtı’na çelenk koyarken;

Ben önce 1915 Çanakkale’sine;

Sonra 1918’de İngilizlerin saldırdığı Filistin Cephesi’ne gidiyorum. Suriye sınırı Nablus hattına geçiyorum. Tam bir “hafıza çarpması”...

Zaman insanı bazen öyle coğrafyalarda öyle bir tarihe taşıyor ki.

Benzerlikler, rastlantılar bir büyük hikâye oluyor. Ders olup karşımıza çıkıyor.

İşte Avustralya’da izini sürdüğüm 57’nci Alay’ın sırrı da budur.

Anlatayım...

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1915 yılında İstanbul’u alıp Osmanlı’yı bitirmeyi hedefleyen İngilizler Avustralya ve Yeni Zelanda’dan aldıkları askerleri (ANZAK) gemilere bindirip Çanakkale Boğazı’na dayanmıştı. Arıburnu’nu topa tutuyorlardı. Kara işgali başlamıştı.

İşte o günlerde karşılarına dikilen isim 57’nci Alay’ın genç komutanı Mustafa Kemal’di.

Amansız bir savaştı. 100 binlerce kayıp verildi. Çanakkale Boğaz’ı kan olup akmıştı.

Ama yine de İngilizler Çanakkale’yi aşamamış, İstanbul ve Osmanlı kurtulmuştu.

3 YIL SONRA YİNE MUSTAFA KEMAL

Aradan 3 yıl geçmişti. İngilizler bu defa Filistin’e saldırıyordu. Amaçları Filistin ve Ortadoğu’daki Osmanlı hâkimiyetini bitirmekti.

Eylül 1918’de İngiliz General Allenby’nin taarruzu karşısında duran Osmanlı zabitlerinden birisi yine genç komutan Mustafa Kemal’di. 7’nci Ordu’nun Nablus’tan Suriye yönüne çekilişini yönetiyordu.

Ve aylar sonra Mustafa Kemal 1919’da kendisini takip eden İngiliz istihbaratına karşı, bağımsızlık meşalesini yakıp bu defa Samsun’a gidiyordu.

İngilizler bu defa Anadolu’ya Yunanlıları yerleştirmeyi planlıyordu.

Şu tarihi rastlantılara bakar mısınız?

1915: İngilizler Osmanlı’yı parçalamak için Avustralyalı askerleri Çanakkale’ye getiriyor.

Karşılarında 57’nci Alay. Ve Mustafa Kemal.

1918: İngilizler yine Osmanlı’yı parçalamak için bu defa güneyden Filistin’e saldırıyorlar. Karşılarında yine Mustafa Kemal.

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1919: Samsun’da yanan özgürlük meşalesi.

Ve dikkat edin.

Bu üç tarihte de İngilizlerin Osmanlı’yı parçalama girişimleri var.

108 yıl önce Osmanlı, Filistin’deki o toprakları İngilizlere bırakmak zorunda kalmıştı.

Aradan yıllar geçmiş;

İngilizler Filistin topraklarına bu defa İsrail’i yerleştirmişti.

Ve 108 yıl sonra yine;

İngilizlerin Filistin coğrafyasına yerleştirdiği İsrail’in saldırganlığı ve katliamları dünya gündeminde.

Ve yine Filistin’i savunan bir Türkiye Cumhuriyeti var.

Bu defa Filistin’in bağımsızlığı için mücadele ediyor.

Ve bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı’nda dönem başkanlığını devralıyor.

Ve Filistin’in bağımsızlığı için açtığı bayrağı Avustralya’da da dalgalandırırken Hyde Park’taki Atatürk Anıtı’na çelenk koyuyor.

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Aynı gün akşam, Türkiye’nin Avustralya Büyükelçiliği’nde beraberindeki parlamento heyetiyle sohbet ediyoruz.

Büyükelçi Ufuk Gezer bilgiler veriyor.

Konu yine Çanakkale ve Filistin’e geliyor.

Konu Türkiye’nin bugün Filistin için verdiği müthiş mücadeleye geliyor.

1915 ve 18’i hatırlıyorum.

Masadaki her partiden milletvekili Filistin’e olan desteği alkışlıyor.

Ve ben görüyorum ki bizler.

108 yıl sonra yine aynı noktadayız.

Tarihten bugüne;

Hegemonlara karşı direnen;

Mazlumun ve bağımsızlığın âşıklarıyız.

Çanakkale’yi ve Filistin’i savunan kahramanların ruhları şad olsun.

Ve bugün insanlık adına Filistin’in bağımsızlığı için mücadele eden herkese selam olsun.

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(MIKTA Parlamento Başkanları Toplantısı, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’nın meclis başkanlarını ve parlamento heyetlerini bir araya getiren parlamenter diplomasi buluşması.)