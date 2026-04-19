‘Taş Devri’nden siyasi zafere

ABD/İsrail-İran savaşına göre soruyu cevaplayalım...

Başkan Trump, İsrail’le birlikte İran’a devasa bombalar attı.

Şehirleri bombaladı. Hamaney dahil İran’ın önde gelen isimlerini, komutanlarını öldürdü.

-Trump, İran’da ayaklanma çıkmasına ve rejimin devrilmesine bel bağladı.

-İran’ı Taş Devri’ne göndereceğini söyledi.

Peki sonuçta ne oldu?

-İran’la en üst düzeyde masaya oturdu.

Ve “Yendik, ordusunu yok ettik” dediği İran, şartları kabul etmediği gibi kendisi de şart koştu.

-Trump, “Hark Adası’nı alacağım. O medeniyeti yok edeceğim” dedi.

Peki sonuçta ne oldu?

-Yok edeceğini söylediği medeniyet büyük bir direnç göstererek ayakta kaldı.

Üstelik İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattığı için dünya müthiş bir enerji krizinin kapısına geldi.

Trump, “Hizbullah’a desteği kes” dedi. İran, “İsrail Lübnan’a ve Hizbullah’a vurdukça Hürmüz Boğazı’nı açmayacağım” dedi.

Trump, “ateşkes ilan etmek” zorunda kaldı.

Böylece Hizbullah şartı da çöktü.

Sıkışan Trump, İsrail’in Lübnan’daki saldırıları durdurmasını istedi. İsrail durdurdu.

İran, Hürmüz Boğazı’nı trafiğe açtı. Ama Trump yine tehditlere devam etti. Hürmüz Boğazı’na abluka uygulamaya başladı.

Ve İran ablukaya karşı Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı.

Şimdi yazının başındaki sorulara gelelim:

-Zafer nedir? Nasıl kazanılır?

Zafer öyle gökyüzünden bomba yağdırarak olmuyor?

Zafer ya coğrafi olur ya da siyasi.

Trump, coğrafi olarak İran’dan toprak alamamış, işgal edememiştir.

İran hâlâ istediği an Hürmüz Boğazı’nı kapatabilmektedir. Ayrıca Trump, AB, Asya dahil dünyada yalnız kalmıştır.

En önemlisi kendi kamuoyu önünde zor durumdadır. Dahası Trump, bir başka ambargo uyguladığı Rusya’nın petrol satışlarına da izin vermek zorunda kaymıştır.

İran ise Hürmüz kozunu uygulamaya devam etmektedir.

Öyleyse siyasi zafer İran’ın olmuştur.

Bu saatten sonra Trump hangi çılgınlığı yaparsa yapsın,

Hangi savaşı açarsa açsın,

“Siyasi zafer” İran’ındır.

YENİ NESİL TURİZM ELÇİLERİ

Önceki gün Fethiye Ölüdeniz’de çok ilginç bir toplantı vardı.

Adını “yeni nesil turizm elçileri” koydum.

Neden mi? Anlatayım...

Türk turizminin dünyadaki en etkili tanıtım afişleri.

Türk deniz turizminin en çok tanınan yüzü Fethiye Ölüdeniz’dir. Sözünü ettiğim toplantı da Ölüdeniz Belcekız’da yapılıyor.

Dünyanın en büyük katamaran üreticilerinden Catana Grubu’nun çok satan ürünü Bali’nin bayi toplantısı.

ABD’den Karayipler’e, Fransa’dan İtalya’ya, Akdeniz’den Cebelitarık’a kadar dünyanın en etkin bayileri bu defa Fethiye Ölüdeniz’de toplanıyor. Çünkü Bali Katamaran’ın Türkiye bayi Catalogic Catamaran dünyadaki en büyük satışları yapıyor.

Rekor kırıyor.

O nedenle şirketin dünyadaki en etkili 25 bayi Türkiye’ye geliyor.

Deniz turizmi açısından bu toplantının önemi büyüktür. Çünkü yıllarca böylesine devasa markalar hep Fransa, İtalyan, ABD gibi coğrafyalarda toplanırdı.

Böylece o bölgenin deniz turizmi açısından psikolojik üstünlüğü olurdu.

İşte şimdi Bali sayesinde ilk kez bu üstünlük Fethiye’de yaşandı.

Arkadaşlar;

Turizmde tanıtım demek yalnızca Turizm Bakanlığı’nın uluslararası fuarlarda stant açmasıyla,

CNN, Eurosport dahil büyük kanallara reklam vermesiyle olmuyor.

Bizim markalarımızın da artık dünyayı Türkiye’ye çekmesi gerekiyor.

Mesela Antalya’da muazzam otel zincirlerimiz var.

Bugün Antalya’da Diplomasi Forumu var.

Yarın dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi olan COP 31 Küresel İklim Zirvesi, Antalya’da Türkiye’nin ev sahipliğinde olacak.

Yani: “Güneş, kum deniz”den öte... Yani nesil turizm elçiliği dediğim işte budur.

Özel girişimin turizm elçiliği.

Mesela THY’nin her bir temsilciliği bir tanıtım ofisidir.

Turizme katkıları açısından bir özel girişim olarak,

Dünya bayilerini Türkiye’de toplayan Catana’yı ve Bali temsilcisi Catalogic Catamaran yönetimini yürekten kutluyorum.