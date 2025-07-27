Tanklara karşı yürüyen doktor

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Bütün tehditlere, bombalara, kurşunlara rağmen böyle diyordu Dr. Hüssam Ebu Safiye.

Gazze’nin kuzeyinde ayakta kalan tek hastane olan Kamal Adwan’ın müdürüydü. Çocuk doktoruydu. Hastaneye gelen yaralı çocukları bırakmıyordu.

İsrail ordusu her gün üzerlerine bomba yağdırıyor, o yaralı çocukları kurtarmak için ölümüne mücadele ediyordu.

Sonunda evini kapattı; karısı ve oğluyla hastaneye taşındı.

Kamal Adwan Hastanesi’nin etrafı İsrail askerleri tarafından kuşatılmıştı.

İsrail haber gönderiyor; “Vuracağız, öleceksiniz. Derhal çıkın” diyordu.

Ama “hayır”... Dr. Hüssam hastanedeki çocukların başında, onları bırakmıyordu.

BM kayıtlarına göre; 1200 sağlık çalışanı bombayla, keskin nişancıyla ya da işkenceyle öldürülmüştü. Ama Dr. Ebu Safiye, hastanesinde direniyordu.

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O artık beyaz laboratuvar önlüğüyle bir hayat ve barış sembolüydü...

OĞLU KANLAR İÇİNDE

Ama bir sabah hastanenin önü cehenneme döndü. Eşinden bir çığlık. Oğlu İbrahim, kanlar içindeydi. Oğlunu kaybetti.

Sonra bir şarapnel koluna saplandı.

Katiller sürekli bombalıyor...

Keskin nişancılar camlarda hedef arıyordu... O ise yoğun bakımdaki çocuklara sarılmış; insanlık adına, hekimlik adına direniyordu. Ama öyle bir gün geldi ki...

Kapıya dayanmış tankların üzerinden megafonla bir anons: “Dışarı çıkmazsan hastaneyi yıkacağız.”

Çaresizdi, bir karar vermeliydi. Hastanedeki çocukları kurtarmalıydı.

Giydi bembeyaz önlüğünü. Açtı kapıyı. Tanklara doğru bir insanlık abidesi gibi yürüdü.

O yürüyüşü gözyaşları içinde izleyen Gazzelilerin çektiği fotoğraflar;

Gazze’deki savaşın, direnişin ve insanlığın sembolü oldu...

HÜCREDE 40 KİLO VERDİ

Alıp götürdüler doktoru. Sonra uzun süre kimse bulamadı. Neredeydi? Ne olmuştu? Hayatta mıydı? Böylece günler, haftalar geçti.

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İsrail ordusu doktorun gözaltında olmadığını söylüyordu. İşkencecinin yalanı.

Sonunda Dr. Ebu Safiye’nin avukatı görüşebildi.

İsrail’in işkence kamplarından Sde Teiman’daydı. Geçen yıl askerlerin bir Filistinli tutukluya copla tecavüz edip iç organlarını parçaladıkları görüntüler orada ortaya çıkmıştı.

Doktorumuz bir hücredeydi. Her türlü işkence yapılıyordu. İlk birkaç haftada 20 kilo vermişti. Sonra 15 kilo daha gitti canından.

Bir deri bir kemik kalmıştı.

İsrail askerleri, “Hastanede Hamas militanlarını saklıyorum de işkence de bitsin” diyorlardı.

Hayır... “Yaralı çocukları tedavi ediyorum” diyordu.

Gerçeği söylemekten vazgeçmiyordu.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYIM

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Barışın ve insanlığın sembolü doktorumuz Ebu Safiye için Hollanda Haklar Forumu bir kampanya açmıştı.

Nobel Barış Ödülü’ne aday olması için imza toplanıyordu.

Aradan bunca zaman geçmesine rağmen, Artık Nobel beklentisi olmamasına rağmen,

Doktorumuzun yalnız olmadığını göstermek için platformundaki dilekçeye ben de bir imza attım.

https://rightsforum.org/petitie/support-dr-abu-safiya-nobel-peace-prize/

Dilekçe özetle şöyleydi:

“Norveç Nobel Komitesi Üyeleri,

Nobel Barış Ödülü’nün, Filistinli çocuk doktoru ve Gazze’nin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi’nin Müdürü Dr. Hüssam Ebu Safiya’ya verilmesini kuvvetle desteklediğimizi ifade etmek için yazıyoruz. Dr. Ebu Safiya, İsrail’in başlattığı şiddet sırasında hastalarının yanında durdu.

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Kendisi bu çabalarıyla barış ve insanlık ruhunu temsil ediyor. 15 yaşındaki oğlunu kaybetmenin kişisel trajedisini yaşamasına ve birçok kez tutuklanıp sorgulanmasına rağmen Gazze’deki çocuklara hizmet etmeye devam etti.

Onun mesleğine ve insanlığa sarsılmaz bağlılığı, dört sağlık çalışanının öldürülmesine tanık olmaya zorlandığı ve ardından İsrail ordusu tarafından suçlama olmaksızın esir alındığı ana kadar devam etti.

Dr. Ebu Safiya ve meslektaşları en zor koşullar altında hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürdüler. Onların adanmışlığı, derin bir direniş ve şefkat eylemi olarak duruyor.”

Evet arkadaşlar;

Dr. Ebu Safiye,

Olağanüstü cesareti, en zor koşullar altında insani ilkelere bağlılığı ile tarihe geçmiştir.

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Ve şimdi bir işkence hücresinde; Ölümü beklemektedir.

Biliyorum. Bir gün onun kitapları, romanları yazılacak, filmi de yapılacak.

Yazıklar olsun böyle insanlığa.

Yazıklar olsun hâlâ Gazze’den tatil köyü planı yapanlara.