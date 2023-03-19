Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlar Fatih ÇEKİRGE Tam 38 gündür yardıma koşuyor... Bu Bodrum magazin basınındaki Bodrum değil
Fatih Çekirge
Fatih Çekirge
Fatih ÇekirgeYazarın Tüm Yazıları

Tam 38 gündür yardıma koşuyor... Bu Bodrum magazin basınındaki Bodrum değil

#Deprem#BODRUM#Ahmet Aras

Bugüne kadar magazin basınında astronomik yemek faturalarıyla, lahmacunlarla andığımız...

Haberin Devamı

1. Gizli aşk dedikodularının yazıldığı ve paparazilerin tele objektiflerinden gördüğümüz Bodrum’u artık bir “vicdan ve insanlık kenti” olarak anacağım. Çünkü bu yaz magazin basınındaki Bodrum’u değil...

Bikinili mankenlerin plaj fotoğraflarını değil...

Falanca ünlünün Türkbükü’ndeki yat sefasını değil...

Deprem bölgesinde yardıma koşan Bodrum’u göreceğiz...

İşte ilk sözü baştan söylüyorum:

Tam 38 gündür yardıma koşuyor... Bu Bodrum magazin basınındaki Bodrum değil

“Helal sana Bodrum Belediye Başkanı Ahmet kardeşim...”

Depremin ikinci günü Hatay’a gitti.

Yanında Bodrumlu gönüllülerle, ellerinden ne geldiyse, evsiz barksız kalmış, yakınlarını yitirmiş insanların yardımına koştular.

Bodrumlular. Yalıkavak’tan Gümüşlüğe, Çökertme’den Mumcular’a...

Haberin Devamı

Başkan Ahmet Aras...

Türkiye’nin en önemli turizm kenti Bodrum’da tonlarca yardım topladılar.

Lüks plajlar, lüks restoranlar, son model arabalar, milyonlarca dolarlık evler, devasa oteller, jet sosyetenin lüks yat partileriyle anılan bir kent...

38 gündür Arsuz Dostluk Kenti’nde yaraları sarıyor...

Tam 38 gündür yardıma koşuyor... Bu Bodrum magazin basınındaki Bodrum değil

O gün bugündür Başkan Aras oradan ayrılmadı.

EXPO noktasında 20 bin metrekarelik bir alana çadırlar kuruldu...

8 mobil mutfakta 5 bin 500 kişiye 3 öğün yemek çıkarılıyor.

Aynı anda Bodrumlu 3 arama kurtarma derneğinin 60 gönüllüsü enkaz altından hayatlar kurtardı.

2. 250 YARDIM TIR’I 

Dahası var. Muğla Büyükşehir’in organizasyonuyla 250 yardım TIR’ı bölgeye ulaştı. Arsuz Dostluk Kenti’nde ne mi yapıldı? 

Tam 38 gündür yardıma koşuyor... Bu Bodrum magazin basınındaki Bodrum değil

81 konteyner geldi. 130 çadır kuruldu. 2 kreş, 1 çadır ilkokulu, revir, 3 doktor... 1 hemşire, eczane, çamaşırhane, çocuk parkı, tuvalet ve duş... Bir mahallede ne varsa oraya kuruldu. Bir kentte ne varsa oraya getirildi.

Tam 38 gündür yardıma koşuyor... Bu Bodrum magazin basınındaki Bodrum değil

3. BAŞKAN DA ORADA YAŞIYOR

Bodrum Belediye Başkanı işte bu çadır kentte tam 38 gündür yaşıyor, çalışıyor, yardıma koşuyor...

Yalnız orada mı?

Haberin Devamı

Yine Muğla Büyükşehir desteğiyle Malatya’da Fahri Kayahan Bulvarın’na 60 konteyner kuruldu.

Bütün bunları öğrenince Başkan Aras’ı aradım:

- Başkan selam, şu an neredesin?

- Hatay’dayız. Arsuz Dostluk Kenti’nde vatandaşlarımızla birlikteyiz.

- Ne kadardır oradasın?

- Depremin ertesi günü geldik. O günden beri buradayız. Kaç gün oldu bilmiyorum...

Elimizden gelen yardımı yapıyoruz. İnsanımızın acısına bir nebze merhem olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ben buradan Bodrumlulara sonsuz teşekkür ediyorum. Her birine selam olsun...

- Yardımları nasıl getirdiniz...

Tam 38 gündür yardıma koşuyor... Bu Bodrum magazin basınındaki Bodrum değil

- TIR’larla getirdik. Araçlarımız, gönüllülerimiz, mobil mutfaklar... Muazzam bir yardım oluşturdular. Şu anda insanımız buradan faydalanıyor. Onlar için biz ve gönüllülerimiz elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

4. BODRUM’A SELAM OLSUN

38 gündür Hatay’daki çadır kentte yaşayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı...

Bodrumlu gönüllüleri...

Haberin Devamı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü kutluyorum...

Türkiye’nin her yerinden yardım gönderen, enkaz altından hayat kurtaran gönüllülere “Helal olsun” diyorum. İyi ki varsınız...

#Deprem#BODRUM#Ahmet Aras
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Bir de benim imzayı görse

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Hürriyet’in seçim yarışmasını bakın kim kazandı

 ATEŞ YALAZAN - ARŞİV BALIKÇISI
ATEŞ YALAZAN - ARŞİV BALIKÇISI

Teknolojinin kölesi oluyoruz

 BARBAROS TAPAN
BARBAROS TAPAN

İyi örnekleri desteklemeliyiz

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Yepyeni bir dönem başlıyor

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER
TÜM YAZARLARIMIZ