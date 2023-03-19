Tam 38 gündür yardıma koşuyor... Bu Bodrum magazin basınındaki Bodrum değil

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1. Gizli aşk dedikodularının yazıldığı ve paparazilerin tele objektiflerinden gördüğümüz Bodrum’u artık bir “vicdan ve insanlık kenti” olarak anacağım. Çünkü bu yaz magazin basınındaki Bodrum’u değil...

Bikinili mankenlerin plaj fotoğraflarını değil...

Falanca ünlünün Türkbükü’ndeki yat sefasını değil...

Deprem bölgesinde yardıma koşan Bodrum’u göreceğiz...

İşte ilk sözü baştan söylüyorum:







“Helal sana Bodrum Belediye Başkanı Ahmet kardeşim...”

Depremin ikinci günü Hatay’a gitti.

Yanında Bodrumlu gönüllülerle, ellerinden ne geldiyse, evsiz barksız kalmış, yakınlarını yitirmiş insanların yardımına koştular.

Bodrumlular. Yalıkavak’tan Gümüşlüğe, Çökertme’den Mumcular’a...

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Başkan Ahmet Aras...

Türkiye’nin en önemli turizm kenti Bodrum’da tonlarca yardım topladılar.

Lüks plajlar, lüks restoranlar, son model arabalar, milyonlarca dolarlık evler, devasa oteller, jet sosyetenin lüks yat partileriyle anılan bir kent...

38 gündür Arsuz Dostluk Kenti’nde yaraları sarıyor...







O gün bugündür Başkan Aras oradan ayrılmadı.

EXPO noktasında 20 bin metrekarelik bir alana çadırlar kuruldu...

8 mobil mutfakta 5 bin 500 kişiye 3 öğün yemek çıkarılıyor.

Aynı anda Bodrumlu 3 arama kurtarma derneğinin 60 gönüllüsü enkaz altından hayatlar kurtardı.



2. 250 YARDIM TIR’I

Dahası var. Muğla Büyükşehir’in organizasyonuyla 250 yardım TIR’ı bölgeye ulaştı. Arsuz Dostluk Kenti’nde ne mi yapıldı?







81 konteyner geldi. 130 çadır kuruldu. 2 kreş, 1 çadır ilkokulu, revir, 3 doktor... 1 hemşire, eczane, çamaşırhane, çocuk parkı, tuvalet ve duş... Bir mahallede ne varsa oraya kuruldu. Bir kentte ne varsa oraya getirildi.







3. BAŞKAN DA ORADA YAŞIYOR



Bodrum Belediye Başkanı işte bu çadır kentte tam 38 gündür yaşıyor, çalışıyor, yardıma koşuyor...

Yalnız orada mı?

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Yine Muğla Büyükşehir desteğiyle Malatya’da Fahri Kayahan Bulvarın’na 60 konteyner kuruldu.

Bütün bunları öğrenince Başkan Aras’ı aradım:

- Başkan selam, şu an neredesin?

- Hatay’dayız. Arsuz Dostluk Kenti’nde vatandaşlarımızla birlikteyiz.

- Ne kadardır oradasın?

- Depremin ertesi günü geldik. O günden beri buradayız. Kaç gün oldu bilmiyorum...

Elimizden gelen yardımı yapıyoruz. İnsanımızın acısına bir nebze merhem olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ben buradan Bodrumlulara sonsuz teşekkür ediyorum. Her birine selam olsun...

- Yardımları nasıl getirdiniz...







- TIR’larla getirdik. Araçlarımız, gönüllülerimiz, mobil mutfaklar... Muazzam bir yardım oluşturdular. Şu anda insanımız buradan faydalanıyor. Onlar için biz ve gönüllülerimiz elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.



4. BODRUM’A SELAM OLSUN



38 gündür Hatay’daki çadır kentte yaşayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı...

Bodrumlu gönüllüleri...

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü kutluyorum...

Türkiye’nin her yerinden yardım gönderen, enkaz altından hayat kurtaran gönüllülere “Helal olsun” diyorum. İyi ki varsınız...