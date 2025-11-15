Suyu arayan adamlar

Haberin Devamı

Defalarca yazdım. Su havzalarımız kuruyor.

İşte şimdi bu çalışmayla kuruyan su havzalarımızın röntgeni çekiliyor.

Zaman zaman kimyasallarla kırmızıya dönen nehir kenarlarındaki imalathaneler...

Hangi sektör suyu nasıl kullanıyor?

Yani...

“Sanayide suyun verimliliği araştırması.”

Türkiye’de su tüketiminin en yoğun olduğu üç ana sektör.

Gıda, tekstil ve kâğıt üretimi.

Türkiye’nin 25 havzasının su potansiyeli, sektörlere göre bölgesel dağılım olarak analiz ediliyor.

Bu vatanı, bu coğrafyayı seven herkesin okuması gereken bir rapor.

Yalnızca şu paragraf bile çalışmanın önemini ortaya koyuyor:

“Türkiye’de gıda endüstrisinin yüzde 30’u, tekstil sektörünün yüzde 40’ı ve kâğıt endüstrisinin yüzde 7’si su kıtlığı çeken havzalarda faaliyet gösteriyor. Bu oranlar, sanayi üretiminin su stresi altındaki bölgelerde yoğunlaşmaya başladığını gösteriyor. Türkiye genelinde soğutma suyu hariç deşarj edilen atıksu oranı yüzde 93’ün üzerinde. Bu oran, üretim süreçlerinde kullanılan suyun neredeyse tamamının geri dönüşüme kazandırılmadan sistemden çıktığı anlamına geliyor. Su kıtlığı riski açısından Marmara ve Küçük Menderes havzaları nüfus yoğunluğu ve büyüme hızı bakımından en hassas bölgeler olarak öne çıkıyor.”

Bu çalışma nedeniyle Türkiye Bilişim Vakfı’nı ve Garanti Bankası’nı kutluyorum.

TÜRK DÜNYASI SU ÇALIŞTAYI

Türkiye’nin su rejimini en iyi bilen isimlerden birisi eski Orman ve Çevre Bakanı/ Orman ve Su Bakanı Veysel Eroğlu’dur.

Veysel Bey, önceki gün bir mesaj gönderdi:

“Türk Dünyası 1’inci Su Çalıştayı 26-28 Kasım’da Afyonkarahisar’da toplanıyor.”

Harika bir girişim.

Bu çalıştayın içeriğini aktarmadan önce Veysel Eroğlu’nun kim olduğunu anlatmam gerekiyor.

Çünkü bazı insanlar sessiz ve uzaktadır.

Eserleri insanlık için ses getirir ama kendileri tevazuyla sessizdir.

Eroğlu da böyle bir isimdir.

“Suyun mucizesini bilir.”

İstanbul Üniversitesi’nde hem inşaat mühendisliğini hem de edebiyat tarihini bitirmiştir.

İnşaat ve edebiyat tarihi. Muhteşem bir örtüşme...

Prof. Eroğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Çevre Mühendisliği’nin kuruluşunda çalışmıştır.

Akademik hayatı boyunca su temini, atık su arıtımı gibi başlıklarda 10 adet kitap yazmıştır. 45’i yabancı dilde olmak üzere 350’nin üzerinde bilimsel makale, tebliğ ve mesleki teknik raporlar ve kitap yayımlamıştır.

Veysel Eroğlu’nun suyla hikâyesi anlatmakla bitmez.

Su Vakfı kurucusu ve Mütevelli Heyeti üyesi olup Dünya Su Konseyi guvernörlüğü yapmıştır.

İSKİ, DSİ ve Bakanlık vazifeleri boyunca su alanında 9.000’in üzerinde tesisi ülkemize kazandırmıştır.

Daha ne yapsın; bu “sessiz su yolcusu”...

İşte şimdi;

Doğup büyüdüğü Afyonkarahisar’da yapılacak Türk Dünyası Su Çalıştayı’nın mesajını gönderiyor.

Türkiye‘nin öncülüğünde yapılan çalıştaya su kaynakları yönetimi konusunda kilit role sahip Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden çok değerli akademisyenler, biliminsanları geliyor.

Bugün bu iki önemli “su olayı”nı birleştirmek istedim.

TBV ve Garanti Bankası işbirliği ile yapılan “sanayide suyun verimliliği” araştırması.

Ve Türk Dünyası Su Çalıştayı.

Bursa’dan İzmir’e, İstanbul’dan Ankara’ya ciddi su sıkıntıları çektiğimiz bir dönemde,

Böyle iki gelişme beni çok umutlandırdı.

Nedense çevre ve su konuları, iklim değişikliği pek ciddiye alınmaz.

Çünkü anlık zararı yoktur. Zamana yayılır.

Her geçen gün bu duyarlılığın artması dileğiyle...

Ve Anadolu deyişiyle;

“Su gibi ömrünüz olsun...”



BU KOMPLO TEORİLERİNDEN BIKTIM



C-130 uçağımız düştü...

20 şehidimiz var.

Daha uçağın enkazına ulaşılmadan,

Daha şehitlerin isimleri açıklanmadan,

Yine o malum koro başladı.

Komplo korosu...

Fesat korosu:

“Bakımsızdı... Hizmet dışıydı... Düşürüldü. Falan filan.”

Yahu biraz vicdan.

Biraz saygı.

Bu milletin ordusu kendi askerlerini ihmalle bile bile ölüme atar mı?

Atmaz kardeşim.

Üstelik hiçbir gerçeği de saklamaz.

Ben bu “komplo korosu”ndan artık bıktım.

Milletimizin başı sağ olsun.

Şehitlerimizin mekânları cennet olsun.