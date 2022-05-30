Suriye’ye harekât olur mu

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sözünün perde arkasında ne var?

- Yeni bir harekât olur mu?

Bu iki soruya sırasıyla cevap arayalım...

Ankara’dan edindiğim bilgilere göre:

PKK/YPG SALDIRILARI: Türkiye’de etkisiz hale gelip sıkışan PKK/YPG kadroları özellikle Suriye’de bir “güç alanı” oluşturmak için eylemleri artırmaya çalışıyor.

- Son olarak Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’nde terör örgütü YPG/PKK’nın güdümlü füzeyle yaptığı saldırı sonucunda iki özel harekât polisi şehit oldu.

- Ardından Afrin’de bir bombalı araç patlatıldı. 5 sivil hayatını kaybetti. Sonra Cerablus’un güneyi ile Türkiye ve doğrudan Karkamış’a havan ve roket saldırısı yapıldı... Çok sayıda sivilin yaralı olduğu haberleri geldi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tahammülümüz kalmadı” dediği saldırıların bir bölümü böyle.

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Aslında Erdoğan bu açıklamayla Rusya’ya mesaj veriyordu...

Dahası Türkiye, Tel Rıfat ve Münbiç’ten terör örgütü YPG/PKK’nın tam manasıyla çıkarılacağını öngören Soçi Mutabakatı’nı bu şekilde hatırlatıyor...

Daha açık bir deyişle:

Soçi Mutabakatı’nın uygulanmaması ile “Diplomasi tıkanıyorsa askeri seçenek masaya gelir” mesajıdır bu.

HAREKÂT İHTİMALİ

Şimdi gelelim “harekât ihtimali”ne...

Aslında bu sorunun çok net bir cevabı var...

Onu da her sohbetimizde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar büyük bir kararlıkla söylüyor.

İşte Akar’ın o sözü:

“En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz en keskin şekilde sürecek.”

Özet olarak görüş şu:

“Zaten ‘sürekli harekât’ halinde olan Türk ordusu ve polisi o bölgelerde yeni harekâtlara da hazır durumdadır...”

HAREKÂT NE ZAMAN OLUR

Bu sorunun da bir tek cevabı var:

- Bu tür harekâtlarda zamanın oluşumu çok değişik faktörlere bağlıdır. Harekâtın hazırlık safhası, coğrafya, meteorolojik şartlar gibi...

Ve elbette en son siyasi iradenin kararı...

Özetle “Harekât ne zaman olur?” sorusu yanlış bir sorudur...

SURİYE YÖNETİMİYLE YAKINLAŞMA

Şimdi en hassas konuya geliyoruz...

2018-2021 yılları arasında terör örgütü YPG/PKK tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Suriye Geçici Hükümeti’nin kontrol ettiği bölgelere yönelik toplam 695 saldırı gerçekleştirildi. (Kaynak: suriyegundemi.com)

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Bu saldırılar gösteriyor ki PKK/YPG terör örgütü Suriye ve Türkiye için ortak bir tehdit durumunda.

Peki bu tehdide karşı Türkiye ile Suriye ortak bir noktada buluşabilirler mi?

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın o bölgelerde çok başarılı operasyonlar yaptığını biliyoruz.

Bu durumda “İstihbarat” olarak Türkiye ile Suriye belirli bir yakınlaşmaya gidebilir.

Bana göre gidiyor da...

Dahası Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusundaki müzakerelerin de devam ettiğini düşünürsek;

Türkiye, Tel Rıfat ve Münbiç’ten terör örgütü YPG/PKK’nın tam manasıyla çıkarılacağını öngören Soçi Mutabakatı’nı da dayanak alarak Rusya’yı bu bölgelerde aksiyon almaya zorlayabilir.

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İşte bu noktada “askeri harekât” kapısı açık tutuluyor.

Ve elbette istihbaratlar arası yakınlaşma...

Sonuç olarak:

Türkiye içeride verdiği muazzam mücadeleyle PKK/YPG’yi etkisiz hale getirmiştir.

Sınır ötesindeki bölgelerde derlenip toparlanmaması için peş peşe harekâtlar yapmaktadır.

Ankara’nın daha önce dediği gibi:

“Bu teröristleri bu bölgelerden sen çıkartmazsan, ben çıkartırım...”

İşte yine o günlerdeyiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’le yapacağı görüşmeler harekât ihtimali açısından belirleyici olacaktır.

Bu konuya önümüzdeki günlerde yeni bilgilerle tekrar döneceğim...

Bu vesile ile;

Sınırlarımız içinde ve dışında vatan savunmasında şehit düşen askerlerimize, polislerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

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Mücadeleye devam eden isimsiz kahramanlarımıza da azim ve kuvvet diliyorum...