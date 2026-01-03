Suriye için son uyarılar… Peki şimdi ne olacak

Haberin Devamı

“10 Mart mutabakatı için verilen süre dolmuştur.”

Yıldız, “Terörsüz Türkiye” sürecinde barışa ve hukuka en çok atıf yapan bir isimdir.

Hukuk çerçevesinde barıştan ve çözümden yanadır.

Ama Suriye’de yeni oyunlar oynandığı netleşmeye başlayınca;

En makul isim Yıldız da o keskin uyarıyı yaptı:

“ABD ve İsrail destekli SDG terör oluşumunun elebaşı Mazlum Abdi, Suriye’nin neredeyse üçte birini işgal altında tutuyor. PKK/YPG/SDG Suriye’nin kuzeydoğusunda geniş bir alanı kontrol etmektedir. Bu bölge, zengin petrol ve gaz yataklarına, Fırat ve Dicle nehirlerine, ayrıca tarım ve hayvansal üretim açısından güçlü kaynaklara sahiptir. Örgütün bu alanları kontrol altında tutması, Suriye’nin toparlanması ve kalkınması önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir.”

Yıldız’ın SDG’nin elindeki petrol ve tarım zenginliğini vurgulaması önemlidir.

Çünkü böyle bir zenginlik “gelir” demektir.

Sonrası “özerk yönetim”in finansmanıdır.

Aslında bu uyarılar en yüksek makamlardan defalarca yapılmıştı.

Tıpkı Yıldız’ın da vurguladığı gibi SDG’ye destek veren ABD ve İsrail doğrudan isimlendirilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan uyarmıştı..

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok keskin bir dille uyarmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uyarmıştı.

MİT Başkanı her Suriye ziyaretinde uyarmıştı.

İşte bütün bu uyarılara karşı;

Mazlum Abdi daha geçen hafta şu açıklamayı yapıyor:

“Askeri güçlerin genel çıkarlar doğrultusunda birleştirilmesi (entegrasyonu) konusunda Şam ile ortak bir anlayışa ulaştık.”

Ve hemen ardından ekliyor:

“Suriye’deki çözümün adem-i merkeziyetçi (merkezi olmayan) bir yapıda olması gerektiğine inanıyoruz. Kuzey ve doğu Suriye halkının kendi bölgelerini anayasal bir çerçeve içinde yönetmesini istiyoruz.”

Gerilim yükseldikçe yükseliyor.

Son olarak gözler Abdullah Öcalan’a çevriliyor.

Öcalan’ın Mazlum Abdi’ye kesin bir dille mutabakata uyması gerektiğini söylemesi bekleniyor.

Ama Öcalan’dan beklenen o açıklama gelmiyor.

Bunun yerine Öcalan açıklamasında Abdi’ye Şam’la pazarlık yapacak açık kapı ya da boşluklar bırakıyor.

Ankara’nın Öcalan’ın açıklamasından tatmin olmadığı açık.

Açık ki zaten son olarak Feti Yıldız bu uyarıyı yapıyor.

ŞARA ÇEKİNİYOR

Bu noktada dikkat çeken bir soru var:

“Suriye Cumhurbaşkanı Şara ne yapacak?”

Anlaşılan o ki;

ABD ve İsrail karşısında eli kolu bağlı bir izlenim veren Şara güç kullanmaktan yana değil.

Türkiye’nin “Suriye yönetimi askeri destek isterse veririz” önerisine karşı da Şam sessiz kalıyor. Dahası;

Suriye yönetiminden bir isim güç kullanmak istemediklerini açıkça söylüyor.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Şurası açık...

ABD ve İsrail yönetimi Şara’yı kilitlemiş durumda.

Mazlum Abdi de bu durumu bildiği için “özerklik ve birleşik ordu” konusunda ısrar ediyor.

Barzani modelini ısıtıyor.

Peki bu durumda Türkiye ne yapacak..

İşte o noktada Feti Yıldız çok önemli bir açıklama yapıyor.

Diyor ki;

“SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uyması gerektiğinin altını çizen Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler son olarak:

‘Bu konuda devletimizin duruşu nettir ve hiçbir tereddüde yer yoktur. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine ve herhangi bir oldu bitti oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesidir.’”

Feti Yıldız Türk askerinin sesini ve vurgusunu hatırlatıyor.

SDG’nin mutabakata uymaması halinde;

Türk devletinin ne yapacağını;

Zeytin Dalı’ndan Fırat Kalkanı’na kadar yayılan o dağlardan, ovalardan biliyoruz.

Ama bunu ister miyiz?

Elbette hayır.

Umarım bu uyarıları Türkiye Cumhuriyeti’nin zafiyeti diye zannetme hatasına düşmezler.

Yeni bir yıla girdik.

Ve ben hâlâ “barış ve demokrasi” umudumu korumak istiyorum.

Umarım Başkan Trump bu gerçeği görür.

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası “F-35 pazarlığından” çok daha köklü ve yüksektir.

Bu yazı elbette burada bitmiyor. Çünkü o kadar çok etkileyici faktör var ki.

Trump’ın ne yapmak istediğini de pazartesi günü sorgulayacağım.

Barış ve huzur dolu bir yıl diliyorum.