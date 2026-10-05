Süper savaşın arabulucu ayıları

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1. Trump ve Amerikan halkına hediye ettiği Ping Ping ve Fu Shuang’dı. Yani iki sevimli dev pandaydı. Öyle “iki hayvan hediyesi” olarak geçmeyin bu olayı. Dev krizlerin güler yüzlü elçileridir onlar.

Üstelik ABD ve Çin ilişkilerinde bir “arabulucu tarihleri” vardır.

Belki biraz komik gelecek ama anlatayım...

ABD ve Çin... Dünyanın iki süper gücü. Ve kıyasıya rekabet. Casuslar savaşı. Gümrük duvarları. Yeni ve acımasız tarifeler.

Amansız teknoloji gerilimi. Milyarlarca dolarlık silah yarışları.









Hürmüz Boğazı. Tayvan gerilimi. Ve bütün bu savaşların ortasında iki süper gücü buluşturan iki sevimli ayı... Erkek Ping Ping ve dişi Fu Shuang...

Haber okuyunca öylesine güldüm ki... Düşünsenize; Süper güçlerin rekabeti yüzünden harcanan milyarlar. Uzaydan yeryüzüne kadar gerilen insanlık.

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Açlık, sefalet, 8 milyar insanın çilesi... Enerji savaşları. Nadir elementler üzerine oynanan büyük oyunlar. Gizli işgaller. Nükleer yarış derken;

İki sevimli pandanın onlara bakışı.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in gönderdiği pandalar için düzenlenecek tören.

Hediye pandalar Çin’de çok önemli haberler listesindeydi. Çin Devlet Ajansı: “Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ABD’ye yaptığı devlet ziyareti sırasında Beyaz Saray’a varış töreninde duyurdu ve Ping Ping ve Fu Shuang’ın Atlanta Hayvanat Bahçesi’ndeki yeni evlerine varacaklarını ve birkaç gün içinde Amerikan halkıyla buluşacaklarını söyledi.”

Haber bu kadar da değil;

Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile ABD kurumları arasında imzalanan anlaşma da var.

10 yıllık işbirliği anlaşması.



FIRST LADY KARŞILAMIŞTI



2. Dedim ya;

Pandaların Çin ve ABD krizlerindeki “arabulucu rolü” çok eskilere dayanıyor.

Mesela Nisan 1972...









Ling Ling ve Xing Xing isimli iki dev panda, ABD Başkanı Richard Nixon’ın Çin’e yaptığı ziyaretin ardından ABD’ye hediye olarak gönderilmişti, Öylesine büyük bir coşku olmuştu ki. Binlerce Amerikalı dev pandaları yağmur altında alkışlarla karşılamıştı. Dönemin First Lady’si Patricia Nixon karşılama törenindeydi. Fotoğraflar çekildi. Konuşmalar yapıldı.

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Düşünsenize; Uzaydan yeryüzüne kadar ABD ile Çin arasındaki rekabet kızışıp casuslar savaşına dönüşürken;

İki süper güç arasında “Pandaları koruma işbirliği anlaşması” imzalanıyor...

CASUSLAR SAVAŞI

Hediye panda törenlerinde;

“Küresel biyolojik çeşitliliği koruyoruz. ABD ve Çin dostluğu önemlidir” türünden açıklamalar yapılsa da; Kameraların arkasında müthiş bir savaş sürüyor. Yani “casuslar savaşı”...

İşte basit bir liste.

-1986: CIA’da çevirmen ve analist olarak çalışan Larry Wu-Tai Chin casusluktan tutuklanıyor.

-2000: Los Alamos nükleer laboratuvarında çalışan Wen Ho Lee, Çin’e bilgi sızdırırken yakalanıyor.

-2008: ABD’de savunma şirketinde çalışan mühendis Chi Mac casusluktan tutuklanıyor.

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Panda anlaşmalarının gölgesinde;

Çin, 2010–2012 arasında CIA’ya bilgi sağlayan en 20 kişiyi öldürüyor ya da tutukluyor.

RESMİ DAVETLER OLURKEN ÇİN’DE ‘CASUSUM OL’ İLANI

En ilginci ise; Başkan Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in karşılıklı ziyaretler yaptığı bu yıl içinde; ABD’nin Çin’deki kamu görevlileri için yayınlandığı “casusum ol” videolarıdır.

Şubat 2026’da Çinli askerî personeli hedefleyen yeni videolar çıkmıştı ortaya. Göstere göstere yapılan bir casusluk faaliyeti.

VE MEŞHUR ÇİN BALONU

Tabii bir de meşhur Çin balonu var. ABD hava sahasında görülen istihbarat amaçlı balonu Amerikan savaş uçakları düşürmüştü.

Bugüne gelirsek;

ABD ve Çin arasında “barış ve işbirliği” sembolü olan sevimli pandalar geçtiğimiz hafta Atlanta’ya geldiler.

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Üstelik özel olarak tahsis edilen “Panda Express” Boeing 777 uçağıyla...

Pandalar “barış sembolü” olarak hayvanat bahçesine alındılar;

Olayın aslına bakarsak;

İki süper gücün barışına sembol olan “Büyükelçi Ping Ping”;

Ve iki halkın gülümsemesine neden olan “Büyükelçi Fu Shuang” aslında yalnızca bir görüntüdür.

Sonuç olarak BM’nin bu düzeninde iki süper güç de “veto hakkına” sahiptir.

Ve hâlâ Gazze’de kan akmaktadır. Ve hâlâ Netanyahu katliama devam etmektedir.

İşte o yüzden sormak istedim;

Birbirleriyle nükleer füze yarışına giren; casus savaşları yapan;

Birisi Hong Kong’u alırken, diğerinin Kırım’ı işgal ettiği;

Birisi Tayvan’a göz dikmişken, diğerinin Grönland’a çöktüğü;

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Bu süper güçler; acaba hediye pandalarla hangi barışı arayabilirler?

Tamam pandaları, hayvanları seviyoruz ama;

Birer insan olarak kandırmayın artık bizi...