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Haber Giriş: 06.02.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Süper Lig'e kadın hakem geliyor

Fatih ÇEKİRGE
Fatih ÇEKİRGE
fcekirge@hurriyet.com.tr
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Fatih ÇEKİRGE
Fatih ÇEKİRGE
fcekirge@hurriyet.com.tr
Süper Lig'e kadın hakem geliyor
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TFF Başkanı Nihat Özdemir'e hiç beklemediği bir soru sordum, heyecanla yanıtladı

Kadın cinayetleri, kadın hakları üzerine internetteki geçmiş yayınları karıştırırken karşılaştım bu cümleyle...

Türkiye’nin FIFA kokartlı ilk kadın hakemi Lale Orta, Evrensel’e verdiği bir röportajında söylemiş bu sözleri: “1991 yılında ilk kez Çin’de düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası’na davet aldığım halde göndermediler. Benimle maça gitmek istemeyen hakemlerimiz de oldu ne yazık ki. İşin acı tarafı o hakemin isteği kabul edilerek benim görevim iptal edilmişti.” Okuyunca içim acıdı... Hayatta canavar ruhlu erkeklerden çektikleri yetmiyormuş gibi, kadınlara yeşil sahalarda da böyle bir ayrım olmasını yadırgadım. Önceki gün TFF Başkanı Nihat Özdemir’le sohbet ediyoruz... Tabii aklımda bu soru var...

Süper Lige kadın hakem geliyor

ÖZDEMİR'E, LALE ORTA'NIN SÖZÜNÜ HATIRLATTIM

Ve konuyu Lale Orta’nın bu sözüne getirip sordum: “Başkan, neden liglerde kadın hakem yok?”

Özdemir önce bir durdu... Sonra heyecanla cevap verdi: “Kadın hakemlerimiz yetiştiriliyor. Yani bu konuda projemiz var.”

- Süper Lig için de kadın hakem olabilir mi?

- Evet, Süper Lig’e kadın hakem geliyor diyebiliriz. Çalışmalarımız var.

-Peki ne zaman görebileceğiz kadın hakemleri sahalarda?

- 2022-23 sezonunda Süper Lig’de kadın hakemlerimiz olacak. O sezonda kadın hakemlerimiz maçlarda görev alacak. Doğrusu yeşil sahalarda devrim gibi bir açıklama oldu bu...

Başkan Özdemir’le uzun uzun sohbet ettik. Kadın hakem konusunda benim çıkardığım özete gelince:

· Futbola kadın eli ya da kadın düdüğü değerse, eminim kalite artacak. Yani ‘küfür’ azalacak.

· Eminim ki kadınların titizliği sahadaki kararlara da yansıyacak.. Ve en önemlisi:

· Sahalardaki ‘kadın-erkek eşitsizliği’ bu anlamda son bulacak. Ve tabii;

· Spora, futbola meraklı kızlarımıza bir iş kapısı daha açılacak. Umarım Türkiye’nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi Lale Orta’nın hayali, 2022-23 sezonunda gerçek olur

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Fatih ÇEKİRGE
Fatih ÇEKİRGE
fcekirge@hurriyet.com.tr
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