Sultan perdeyi açtı ve...

1- SULTAN’a kötü haberi en yakın arkadaşı verdi:
“Mahkeme ev hapsini kaldırmış...”
Genç kız buz gibi oldu...
“Ya dışarıda yine bir yerde kıstırırsa...”
Daha yüzündeki yaralar kapanmamıştı.
“Ya bu defa da kezzap atarsa...”
Silahla tehdit etmişti: “Ölümün benden olur...”
Sonra yolda kıstırmış, sürükleyerek parka götürmüş ve yüzüne “lavabo açıcı” atmıştı.
Sultan yüzündeki yaralar için haftalarca tedavi görmüştü.
S.B. yakalandı. Gözaltına alındı.
Ve 21 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.
Ayrıca mahkeme “konutu terk etmeme” cezası verdi...
Saldırgana ev hapsi Sultan’ı biraz rahatlatmıştı.
Günlerdir işe gidemiyordu.
Neyse ki patronu durumu bildiği için tolerans göstermişti.
İşi muhasebe olduğu için evden de çalışabiliyordu. Ama nereye kadar?
S.B. ev hapsi alınca Sultan tekrar eski hayatına dönmeye başlamıştı...
Biraz olsun rahatlamıştı. İşe gidip gelebiliyordu.
Sokağa çıkarken korkmuyordu. Her köşe başında yaşadığı o endişe biraz olsun gitmişti.
Arkasından bir motor sesi duyduğunda yüreği ağzına geldiği için, bir tek o motor sesinin verdiği korkudan kurtulamıyordu. Çünkü saldırgan, motorlu kuryeydi...
Aradan zaman geçti.
Önceki gün işte o haber geldi...
Silahla tehdit eden, döven, hakaret eden, yüzüne kimyasal atıp yaralayan...
Hayatını cehenneme çeviren saldırganın ev hapsi kaldırılmıştı.
Sultan, evinin perdesini hafifçe aralayıp DHA muhabirine şöyle dedi:
“İşte şu karşıda oturuyor. Mahkeme onun ev hapsini kaldırdı.
Onunki bitti, şimdi benim ev hapsim başladı...”
Evet arkadaşlar... Sultan’ın bu sözü beni öylesine etkiledi ki...
“Onun ev hapsi bitti, benimki başladı...”
Tecavüze, tacize uğrayan, ölümle tehdit edilen bütün kadınlar adına bu söz içime işledi.
Şimdi bırakın dışarı çıkmayı, Sultan perdesini açmaya korkuyor...
Sultan, önceki gün DHA muhabiri Haluk Karaaslan’a ruh durumunu şöyle anlatıyor:
“Bugün öğrendim ki kendisinin psikolojisi bozulmuş ve çalışamadığı için ev hapsine itiraz etmiş. İtiraz dilekçesi kabul olmuş. Artık ev hapsinde de değil kendisi. Onun ev hapsi bitti, benimki başladı. Benim hâlâ hayati tehlikem devam ediyor. Ben tek başıma ekmek, su bile almaya gidemiyorum. Aynaya bakamıyorum, psikolojim berbat oldu.”
2- NEDEN SERBEST KALIYORLAR
Düşünebiliyor musunuz?
“Saldırganın psikolojisi bozulmuş...”
Hangi psikolojisi acaba?
Bir kadının yüzüne kimyasal atan adamın psikolojisi nedir ki bozulsun?
Arkadaşlar...
Hâkim beyler... Sayın savcılarımız...
Sultan’ın yaşadığı gerçek, binlerce kadının yaşadığı acılardan yalnızca birisidir...
Yüzüne kezzap atılan Bergen’den bu yana değişen bir şey yok...
Adam kadını 23 yerinden bıçaklıyor...
Ve serbest kalıyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Bu nasıl adalet?” diye sorunca yeniden tutuklanıyor.
Yani her defasında bir uyarı mı gerekiyor?
3- ŞİDDETİN YÜZDESİ
İstatistikler elbette çok önemli ipuçları veriyor ama...
İnsan üzerine yapılanlara bir türlü ısınamadım.
İşte bir örnek...
* 2021 yılında 280 kadın öldürüldü, 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.
* Her 10 kadından 4’ü şiddet görüyor.
Böyle rakamlar verilince olayın dehşeti yeterince anlaşılamıyor.
Çünkü acının, gözyaşının istatistiği tutulamıyor.
Daha bir de korkudan sesi çıkmayanlar var...
Geceleri yorgan altında gizli gizli ağlayan çocuk gelinler...
Merak etme Sultan, biz senin yanındayız...
Sultan perdeyi açtı ve...
'Onun ev hapsi bitti benimki başladı'
1- SULTAN’a kötü haberi en yakın arkadaşı verdi:
“Mahkeme ev hapsini kaldırmış...”
Genç kız buz gibi oldu...
“Ya dışarıda yine bir yerde kıstırırsa...”
Daha yüzündeki yaralar kapanmamıştı.
“Ya bu defa da kezzap atarsa...”
Silahla tehdit etmişti: “Ölümün benden olur...”
Sonra yolda kıstırmış, sürükleyerek parka götürmüş ve yüzüne “lavabo açıcı” atmıştı.
Sultan yüzündeki yaralar için haftalarca tedavi görmüştü.
S.B. yakalandı. Gözaltına alındı.
Ve 21 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.
Ayrıca mahkeme “konutu terk etmeme” cezası verdi...
Saldırgana ev hapsi Sultan’ı biraz rahatlatmıştı.
Günlerdir işe gidemiyordu.
Neyse ki patronu durumu bildiği için tolerans göstermişti.
İşi muhasebe olduğu için evden de çalışabiliyordu. Ama nereye kadar?
S.B. ev hapsi alınca Sultan tekrar eski hayatına dönmeye başlamıştı...
Biraz olsun rahatlamıştı. İşe gidip gelebiliyordu.
Sokağa çıkarken korkmuyordu. Her köşe başında yaşadığı o endişe biraz olsun gitmişti.
Arkasından bir motor sesi duyduğunda yüreği ağzına geldiği için, bir tek o motor sesinin verdiği korkudan kurtulamıyordu. Çünkü saldırgan, motorlu kuryeydi...
Aradan zaman geçti.
Önceki gün işte o haber geldi...
Silahla tehdit eden, döven, hakaret eden, yüzüne kimyasal atıp yaralayan...
Hayatını cehenneme çeviren saldırganın ev hapsi kaldırılmıştı.
Sultan, evinin perdesini hafifçe aralayıp DHA muhabirine şöyle dedi:
“İşte şu karşıda oturuyor. Mahkeme onun ev hapsini kaldırdı.
Onunki bitti, şimdi benim ev hapsim başladı...”
Evet arkadaşlar... Sultan’ın bu sözü beni öylesine etkiledi ki...
“Onun ev hapsi bitti, benimki başladı...”
Tecavüze, tacize uğrayan, ölümle tehdit edilen bütün kadınlar adına bu söz içime işledi.
Şimdi bırakın dışarı çıkmayı, Sultan perdesini açmaya korkuyor...
Sultan, önceki gün DHA muhabiri Haluk Karaaslan’a ruh durumunu şöyle anlatıyor:
“Bugün öğrendim ki kendisinin psikolojisi bozulmuş ve çalışamadığı için ev hapsine itiraz etmiş. İtiraz dilekçesi kabul olmuş. Artık ev hapsinde de değil kendisi. Onun ev hapsi bitti, benimki başladı. Benim hâlâ hayati tehlikem devam ediyor. Ben tek başıma ekmek, su bile almaya gidemiyorum. Aynaya bakamıyorum, psikolojim berbat oldu.”
2- NEDEN SERBEST KALIYORLAR
Düşünebiliyor musunuz?
“Saldırganın psikolojisi bozulmuş...”
Hangi psikolojisi acaba?
Bir kadının yüzüne kimyasal atan adamın psikolojisi nedir ki bozulsun?
Arkadaşlar...
Hâkim beyler... Sayın savcılarımız...
Sultan’ın yaşadığı gerçek, binlerce kadının yaşadığı acılardan yalnızca birisidir...
Yüzüne kezzap atılan Bergen’den bu yana değişen bir şey yok...
Adam kadını 23 yerinden bıçaklıyor...
Ve serbest kalıyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Bu nasıl adalet?” diye sorunca yeniden tutuklanıyor.
Yani her defasında bir uyarı mı gerekiyor?
3- ŞİDDETİN YÜZDESİ
İstatistikler elbette çok önemli ipuçları veriyor ama...
İnsan üzerine yapılanlara bir türlü ısınamadım.
İşte bir örnek...
* 2021 yılında 280 kadın öldürüldü, 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.
* Her 10 kadından 4’ü şiddet görüyor.
Böyle rakamlar verilince olayın dehşeti yeterince anlaşılamıyor.
Çünkü acının, gözyaşının istatistiği tutulamıyor.
Daha bir de korkudan sesi çıkmayanlar var...
Geceleri yorgan altında gizli gizli ağlayan çocuk gelinler...
Merak etme Sultan, biz senin yanındayız...