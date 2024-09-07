Şu öfkeye bakar mısınız

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Bir öfke var.

Sanki herkesin bardağını taşıracak son damla hazır.

Ceviz kabuğunu dolduracak kan davaları birikmiş.

Bir nefret...

Komşular böyle kanlı bıçaklı olabilir mi?

Ne zaman bir korna sesine adam öldürecek hale geldik?

Evet arkadaşlar;

Son 1 hafta içinde ajanslardan geçen “öfke haberleri”ne bakınca öylesine şaşırdım ki.

Gazetelerde televizyonlarda öyle tek tek haber halinde görünce anlaşılmıyor.

Buyurun siz de bakın ve kararı verin.

İşte 1 haftalık milletçe öfke nöbetimiz.

- AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı eski eşi Nebahat Yükçü’yü (29) pompalı tüfekle öldüren Eren Dildöken (32), adliyeye sevk edildi.

-ARTVİN’in Borçka ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Mert Nişancı (26), kuzeni Oğuzhan Nişancı’yı (28) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

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GÜRÜLTÜ YAPTI DİYE 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU VURDU

- GAZİANTEP’TE manav M.T, oyun oynarken gürültü yapan 10 yaşındaki Emir Bayındır’ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

-KONYA Seydişehir’de iki komşu aile arasında park yeri kavgası çıktı. Aldıkları tekme ve yumruklarla 4 kişi ağır yaralandı.

- BURSA’DA tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı. O anlar kameraya yansırken, kaçan şüpheliyi yoldan geçen bir vatandaş yumruk atarak durdurmak istedi.

- MALATYA’da komşular arasında bina tadilatı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Bıçaklanan iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

- AFYONKARAHİSAR’ın Bolvadin ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü birbirine girdi. Tekmeli yumruklu kavgayı çevredekiler ayıramadı.

-ANKARA Keçiören’de Mecnun Ekinci, oturduğu apartmanın yöneticisi Murat Zurnacı ile tartıştı. Ardından Murat ve oğlu Mücahit Zurnacı ile oğlunun arkadaşı Mustafa Öztürk’ü öldürüp, eşi Şengül Zurnacı’yı ağır yaraladı.

- ANKARA sebze halinde yer kavgası çıktı. Gürhan ve Ömer Koçyiğit kardeşler tabancayla vurularak öldürüldü.

-ANTALYA’da pala, bıçak ve sopalarla tekneye gelen kalabalık grup, tekne sahibi ile 3 çalışanı yaraladı. Bir tekne çalışanının, içlerinden birinin kız kardeşini rahatsız ettiğini ileri süren Yaşar P. ile Mehmet D. gözaltına alındı.

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SUDAN ÖLÜM BU OLSA GEREK

- İSTANBUL Sarıyer’de kafe sahibi ile dürümcü dükkânı sahibi arasında su giderlerinde yaşanan sorun nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma, iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan kafe sahibi Murat Serter kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ikizler Muzaffer ile Turan Akbulut yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

TOPLUMSAL CİNNET Mİ?

O kadar çok olay var ki.

Hepsini buraya sığdıramadım.

Dikkat edin.

Ben planlı ya da mafyatik cinayetlerden söz etmiyorum.

Suikast ya da seri katil örneği de vermiyorum.

Anlık öfkelerden söz ediyorum.

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İşte İzmir Kemeraltı’nda yan yana masalarda oturanlar arasında çıkan gürültü kavgası. Bir ölü, bir yaralı.

YAN BAKMA CİNAYETİ

Yani diyorum ki;

Bir tartışma, bir anlaşmazlık bile olsa konuşma olmuyor. Ya silahlar ya da bıçaklar, yumruklar konuşuyor.

İşte Fatih’te bir eğlence mekânında yanındaki kadına baktı diye çıkan kavgada bir işadamı hayatını kaybetti.

Artvin’de bir mesire yeri inşaatı için kesilecek ağaçları önlemek için köylüler iş makinelerinin önünü kesti. İnşaatı yapacak kişi tabancayı çekip bir köylüyü öldürdü.

Bu kadar yani.

Vur gitsin.

Bir toplu öfke nöbeti var.

Buradan sonrasını sosyologlara, psikologlara bırakıyorum.