Stajyer sisteminde devrim

Salgınla birlikte “kaçış noktası” haline gelen Muğla kıyılarına tsunami gibi vuran o müthiş “yerli göç dalgası”...
Normalde 1 milyon olan nüfus, kışın yaklaşık 2 milyona ulaşmış...
Yaz aylarıyla birlikte bu rakam 4 milyonu aşacak.
Bodrum... Fethiye... Marmaris...
Gökova, Hisarönü, Göcek, Fethiye körfezleri... Uzunluğu 1480 kilometreye varan sahil şeridi...
Bodrum’dan Kaş’a kadar uzanan, Türkiye turizminin en önemli körfezleri...
Baktım, birçok kanaldan bu iddialar, mesajlar, köşe yazıları...
Okudukça o günlere gittim.
Tansu Çiller’in başbakanlığı dönemine...
Türk siyasetinde Behice Boran’dan sonra ikinci kez bu “erkek egemen arena”ya çıkmış...
Cesaret göstermiş... Demirel’in icazeti olmadan...
Demirel’in en yakınındaki merkez sağın tanınmış isimlerine karşı...
Onca baskıya, “Kızım, senden olmaz” uyarılarına rağmen...
Genel başkanlığa adaylığını koymuş bir kadın siyasetçi...
Aşağı doğru yürüdü. Birkaç adım daha attı.
“Aman Allah’ım...”
Suda ölü balıklar yüzüyordu.
Üsküdar’da, Burhan Felek Köşkü’nde yaklaşık 2 saat süren keyifli bir sohbet...
Bu arada Üsküdar Belediyesi harika bir şey yapmış. Bakımsız haldeki köşkü onarmış, gençlere 24 saat çalışabilmeleri için açmış.
YÜZDE 70 DEĞİŞİM
Sohbetimize gelince...
Maddeler halinde anlatırsam, soru-cevapları şöyle özetleyebilirim:
Numan Bey, kongreleri tamamladınız. Şimdi büyük kongre geliyor. Önce şunu sorayım: Teşkilatta nasıl bir değişim oldu?
“Burada iki önemli şey var. Birincisi, kadrolarımızda yüzde 70 gibi yüksek bir oranda yenilenme ve gençleşme oldu. Yönetimde kadınların oranı arttı. İkincisi, kongrelerimizde geçmişte görev yapmış il ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz de bulundular. Böylece tam bir kucaklaşmayla, bayram havasıyla gerçekleşti kongreler. Bu çok önemli bir moral ve enerjidir.”
Büyük kongre ne zaman? Ve kongre sonrası AK Parti için nasıl bir gündem oluşturuluyor? Yani hedefleriniz nedir?
Konu PKK/YPG terör örgütüne verilen destek...
Özellikle ABD’nin PKK/YPG’ye başta silah ve mühimmat olmak üzere verdiği destek zaten biliniyor. TIR’larla gönderilen silahlar, eğitim ve petrol bölgesine yerleşme konusunda ABD’nin desteği defalarca belgelenmişti.
Burası tamam.
Peki bu konuda ne yapılacak?
Uçakta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de var. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanları da Akar’a eşlik ediyor.
Amaç, Türk ordusunun lojistik gücüne çağ atlatacak olan Airbus (400 M) nakliye uçaklarının montajını denetlemek.
40 dakika süren sohbetimizde Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesine gelen Amerikan askeri varlığından Suriye-Irak sınırındaki Ayn Divar bölgesine yapıldığı iddia edilen Amerikan askeri tahkimatına, Yunanistan’ın yeni silahlanma stratejisinin yaratacağı etkiden Gara harekâtına ve oradan FETÖ’cü paşa Serdar Atasoy’ın tayinine ve “gizli el iddialarına” kadar uzun bir sohbet yapıyoruz.
Akar her zamanki gibi tek tek bütün detaylarıyla olayları anlatıyor.
Kayseri gezimizin nedeni ise 12. Hava Üs Komutanlığı’nda inşa edilen çok özel hangarlar ve bu hangardaki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin lojistik yeteneğini ciddi şekilde arttıracak olan dev Airbus (400M) uçakları ve özel inşa hangarları.
Ziyaretin bir başka nedeni ise çok anlamlıydı.
Kayseri’deki şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına MSB Hulusi Akar birer tablet hediye etti.
Duygusal anlar yaşadık.
14 maddelik iklim değişikliği eylem planı...
Nedense “iklim değişikliği” konusu pek ilgi çekmez.
Çünkü bugüne ait değildir. Şimdinin meselesi, bugünün sorunu değil gibi algılanır.
“Dur bakalım” dedirten... “Bizden sonraki kuşaklar” diyerek meseleyi bugünden uzaklaştıran bir tembelliktir aslında bu... Aymazlıktır...
O nedenle Çevre Bakanı Kurum’un yaptığı konuşma medyada pek yer bulmadı.
Sanıyorum bir tek Milliyet’ten Verda Özer yazdı.
Oysa içinde müthiş mesajlar olan bir konuşmaydı.
En önemlisi,
Kuşaklar boyu sürecek bu yolculuğun merkezinde çocuklar var.
Düşünsenize, NASA’nın Mars yolcuğu için internet üzerinden verdiği “boarding pass”lar en çok Türkiye’den alınmış.
Tam 2.5 milyon isim Türkiye’den Mars için “sanal bilet” almış.
Mars’a gidecek araçtaki çipe 2.5 milyon Türk’ün adı yüklenmiş.
O yüzden ben Türkiye’nin uzay projesini yürekten destekliyorum.
Bu arada birçok okurum sordu:
“Ben Türkiye’nin 1 numara olduğu listeyi bulamıyorum?”
Cevap veriyorum:
Ben de içimdeki çocuğa güvenip Mars biletimi aldım.
Boarding Pass’ıma miller bile işlenmişti.
Ama bundan çok daha önemlisi var.
NASA’nın Mars’a gönderdiği keşif aracından bilet alanların sayısı 10 milyon olarak açıklanıyor.
İki saatlik tarihi bir yürüyüştü bu...
İşte o görüntüleri izlerken bir şey dikkatimi çekti.
Katılanlar arasında birtakım gençler vardı. Heyecanlıydılar. Sürekli olarak köprünün kolonlarını gösteriyor, köprünün ayaklarına uzun uzun bakıyor, fotoğraflar çekiyorlardı.
Ve Bakan Karaismailoğlu’nu soru yağmuruna tutuyorlardı.
Gazeteci değillerdi. Orada çalışanlardan değillerdi.
Peki kimdi bu gençler...
Bakan
43 nükleer genç mühendis daha mezun oluyor...
Aslında her birinin hikâyesi ayrı bir mucize.
İşte bir örnek.
Burası Çorum merkeze 24 kilometre uzaktaki Çaltıcak köyü.
Kış olunca sarp dağların geçit vermez yollarında buz kesen bir soğuk ve kar...
Bir o kadar muhteşem bir doğa...
Bakan Pekcan aynen şöyle diyor:
“Sebze ve meyvede fahiş fiyatla kalıcı mücadele için vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum.”
Peki bu nasıl olacak?
Son dönemde, sebze ve meyve fiyatlarında aşırı artışlar görülmüştü.
Hâlâ da şikâyetler geliyor.
Bakan Pekcan’a sordum:
“Ruhsar Hanım, böylesine geniş kapsamlı bir organizasyonda siz bakanlık olarak tüm illerde denetim yapıyorsunuz ama biz vatandaş olarak bu fahiş fiyatla nasıl mücadele edeceğiz?”
İşte madde madde cevap:
Çünkü Çisemgül kucakladığı bu köpeğe “Şahane” adını verdi.
Ve şimdi bakar mısınız şu fotoğrafa...
Nasıl bir heyecan...
İçimize işleyen bir an...
Tıkandım. Dilim kurudu.
Gözyaşlarımın ucunda bir daha okudum.
Bir daha...
Ah benim canım evladım...
Okuyun ve ne durumdayız anlayın...
İşte Adana:
“Genç doktor Mehmet Ertane, yakalandığı koronavirüsle 40 gün mücadele etti ama kurtarılamadı.”
Dr. Ertane, koronalı hastaları tedavi ederken yakalanmıştı hastalığa.
Allah rahmet eylesin kardeşim...
Ve işte Kocaeli:
“Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30’un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı.”
Kadın cinayetleri, kadın hakları üzerine internetteki geçmiş yayınları karıştırırken karşılaştım bu cümleyle...
Türkiye’nin FIFA kokartlı ilk kadın hakemi Lale Orta, Evrensel’e verdiği bir röportajında söylemiş bu sözleri: “1991 yılında ilk kez Çin’de düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası’na davet aldığım halde göndermediler. Benimle maça gitmek istemeyen hakemlerimiz de oldu ne yazık ki. İşin acı tarafı o hakemin isteği kabul edilerek benim görevim iptal edilmişti.” Okuyunca içim acıdı... Hayatta canavar ruhlu erkeklerden çektikleri yetmiyormuş gibi, kadınlara yeşil sahalarda da böyle bir ayrım olmasını yadırgadım. Önceki gün TFF Başkanı Nihat Özdemir’le sohbet ediyoruz... Tabii aklımda bu soru var...
ÖZDEMİR'E, LALE ORTA'NIN SÖZÜNÜ HATIRLATTIM
Ve konuyu Lale Orta’nın bu sözüne getirip sordum: “Başkan, neden liglerde kadın hakem yok?”
Özdemir önce bir durdu... Sonra heyecanla cevap verdi: “Kadın hakemlerimiz yetiştiriliyor. Yani bu konuda projemiz var.”
- Süper Lig için de kadın hakem olabilir mi?
- Evet, Süper Lig’e kadın hakem geliyor diyebiliriz. Çalışmalarımız var.
1)İsrail insanlık ve barış adına Filistin’e aşı gönderse ne olur?
2)Birleşmiş Milletler imkânı olmayan halklar için bir aşı fonu oluştursa ne olur?
İki soruma da harika iki cevap geldi.
Önce New York’taki BM binasından gelen cevap...
Yazımı okuyan Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, New York’tan insanlık adına sımsıcak bir mesaj gönderdi:
“Değerli kardeşim,
Yazınızı okudum. Burada aşının özellikle zor durumda olan az gelirli ülkeleri kapsayacak şekilde adil dağıtımı için “vaccines4all” isimli bir kampanya başlattım. Güzel yankı yarattı ve destek buldu. Filistin için de ayrıca bir mesajım olacak.”
Biliyorsunuz...
Burası Tayland krallığı.
Kral Maha’nın yanında oturan kadın iki ay önce evlendiği Kraliçe Suthida...
Kralın önünde ayaklarının dibine doğru uzanan ve iki eliyle saygı ve bağlılık işareti veren ise...
“Resmi metres” ilan ettiği Sineenat...
Suthida’nın yerdeki Sineenat’a olan bakışını görüyor musunuz?
Stajyer sisteminde devrim
Cumhurbaşkanlığı İK Başkanlığı ‘torpille staj’ dönemini bitirecek bir sistem getiriyor.
"Stajyer sistemi” yıllardır bürokrasinin çukurunda amaçsız, ufuksuz bir hal almıştı.
Bilirsiniz... Yaz ayları yaklaşırken bir “stajyer” gündemi başlar.
Falanca kurumun başkanına, patronuna ya da genel müdürüne açılan telefonlar:
“Bizim kızın bir staj işi vardı da... Senin marka bizim kız için çok önemli...”
“Yahu sen staja al, gerisi önemli değil...”
Evet tam da böyledir öğrencinin staj arayışı.
Önceki gün bu kanayan yarayla ilgili çok önemli bir bilgi alıyorum.
Cumhurbaşkanlığı İK Başkanlığı, Türkiye’deki ve yurtdışındaki öğrenciler için yepyeni bir “stajyer sistemi” geliştirmiş.
Devrim gibi bir çalışma.
Öncelikle ahbap çavuş ilişkilerine, “bizim oğlan” aramalarına gerek bırakmayacak bir sistem.
Dahası... Stajda torpil bitiyor.
Değerlendirmeler de şu başlıklar üzerinden yapılıyor: Akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilikler...
STAJYEĞĞĞĞĞ
Ve elbette Cem Yılmaz’ın meşhur “stajyer esprisi”...
Üniversitenin kanayan yarası olan “stajyer” meselesi ne zaman açılsa, Cem Yılmaz’ın o esprisi gelir aklıma: CEM YILMAZ: Öyle bir büyük bir makam gibidir ki. İsme bakar mınız? Stajyeğğğğğğ...
- Nedir Stajyeğ...
- Çaliş... Çaliş... Çaliş...
- Peki pağa?
- Pağa yok...
BİLGİLER GİZLİ KALACAK
Kamu ve özel sektör stajyer alırken son ana kadar kimlik bilgilerini görmeyecek. Çünkü o aşamada İK Başkanlığı devreden çıkacak. Öğrenci ve kurum karşı karşıya gelecek. Yani liyakat esas olacak...
Şu ana kadar kamu ve özel sektör olarak 2189 kurum bu sisteme dahil olmuş durumda. Sayı da her geçen gün artıyor... Ve yine şu ana kadar başvuran öğrenci sayısı ise 70 bini geçmiş.
Evet 70 bin öğrenci başvurmuş...
NASIL İŞLEYECEK?
Peki böylesine geniş kapsamlı bir proje nasıl işleyecek?
Aşamalar halinde...
* BİRİNCİ AŞAMA: Staj programına kayıt yaptırmak isteyen üniversite öğrencileri başvurularını kariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapabilecek. Öğrenci ilk aşamada üç farklı yeterlilik alanındaki (akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif) başarılarını içeren ve belgelendirme yapabilecekleri başvuru formunu dolduracak.
* İKİNCİ AŞAMA: Kariyer Kapısı ile entegrasyonu sağlanmış olan e-Devlet’e yönlendirilerek, kimlik, öğrenim (üniversite, bölüm, sınıf, aktif öğrencilik, genel not ortalaması vb), yabancı dil puanı, üniversite giriş sınav sonucu vb bilgilerini kontrol edip onayladıktan sonra başvurusunu tamamlayacak.
* ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Başvurular değerlendirildikten sonra tüm adaylar, kimlik bilgileri gizli tutularak işverenlerin erişim sağlayabileceği “stajyer havuzu”na alınacak. Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, stajyer havuzunda bulunan adaylara, kimlik bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak staj teklif edecek.
* DÖRDÜNCÜ AŞAMA: Bu aşamada İK Başkanlığı devreden çıkacak. Stajyer arayan kurumlar ile stajyer havuzundaki öğrenciler doğrudan temas edecekler. Kurum puan durumunu uygun bulduğu öğrenciye teklifini yapacak. Öğrenci ile kurum birlikte karar verecekler. Staja başlayan öğrencilerin sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecek.
* 22 MART SON GÜN: Başvurular için son gün 22 Mart. O tarihe kadar yapılan başvurular değerlendirmeye alınacak.
MERAK EDİLEN CEVAPLAR
Tabii böylesine bir sistemde akla birçok soru geliyor.
Kimisi negatif, kimisi pozitif. Kimisi keskin muhalif sorular
Ben en keskinlerini sordum. İşte cevapları:
* SORU: Kamu kurumları öğrencileri stajyer olarak alırken torpil işleyecek mi?
* CEVAP: Torpile imkân yok. Çünkü öğrencinin kimlik bilgileri görülmeyecek. Yani ister özel sektör ister kamu kurumu olsun başarı değerlendirme puanını kendisine uygun gören kurum öğrencinin kimliğini bilmeden teklifte bulunacak.
* SORU: Cumhurbaşkanlığı İK herhangi bir siyasi partiye ya da inanca göre değerlendirme yapabilir mi?
* CEVAP: Kesinlikle mümkün değil. Çünkü ölçme ve değerleme de yalnızca başvuran öğrencinin yeterlilik bilgilerine göre olacak. Zaten bu noktadan sonra İK devreden çıkıyor. Kurum ve öğrenci baş başa kalıyor. Öğrencinin liseden lisans son sınıfa kadar sergilenen performansı ve elde edilen başarıları göz önünde bulundurulacak.
* SORU: Yurtdışında okuyan öğrencilerin durumu?
* CEVAP: Onlar da başvurabilir. Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerinde staj imkânı bulabilir. Bu olanak Türkiye için de geçerli.
Evet...
Görünen odur ki... Üniversite eğitiminin geleceğe açılan kapısı olan “staj sistemi” nihayet anlamlı bir hale geliyor.
Gençlerin, kendi tercihlerine göre üretime katılmaları için atacakları staj adımında müthiş bir olanağın ilk evresidir bu.
Elbette ilk başta uygulamada bazı eksiklikler olabilir.
Ama devrim niteliğinde bir adımdır bu.
Kutluyorum...