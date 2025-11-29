‘Son nokta’ cevabı geldi, şimdi ne olacak?

Haberin Devamı

Yani...

-SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu ve YPG’nin durumu.

Yani;

-Öcalan’ın çağrısı Suriye ve Avrupa dahil tüm yan örgütleri ve bileşenlerini kapsıyor mu, terörün finans örgütlenmesini içeriyor mu?

Anladığım ve aldığım izlenime göre;

Bu sorular net bir şekilde sorulmuş.

Ve “son nokta cevabı” alınmış.

Nereden biliyorum?

1-MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Gözünün içine baka baka sorarım” netliğindeki çıkışından biliyorum.

2-İmralı ziyaretinden önce AK Parti’den Hüseyin Yayman’ın dersini iyi çalışan, konusuna hâkim bir isim olduğunu yazmıştım. Yayman bana kısa bir mesaj göndermişti: “Milletimiz sokakta, kahvede, düğünde hangi soruları soruyorsa bu kardeşiniz de soruları muhatabına soracaktır...”

Bu bilgileri neden paylaşıyorum;

Çünkü çok hassas ve çok ciddi bir konunun;

50 yıldır bu milletin geleceğine musallat olan bir meselenin çözüm sürecinde;

Popülizme ve siyasi polemiğe izin verilmemesi gerektiğini hatırlatmak için paylaşıyorum

Nasıl CHP’nin İmralı’ya gitmemesi siyasi bir polemiğe dönüşmesin diye özen gösterilmesi gerekiyorsa;

Gidenlerin de bu tavırları, siyasi polemiğe, popülist saldırılara dönüştürülmesin diye özen gösterilmelidir.

Çünkü...

Çözüm için birbirimize güvene ve özgüvene ihtiyacımız var.

TBMM’de oluşturulan komisyonun gücü de zaten bu güven ve özgüvene dayalıdır.

Örneğin;

CHP’nin İmralı’ya gidenlere karşı saldırı içinde olmaması gerekiyor.

Çünkü;

Gidenler zaten CHP’nin de içinde bulunduğu komisyonda sorularını ve aldıkları cevapları paylaşacaktır.

O zaman fotoğrafın bütününe bakmalıyız.

Kim gitti?

Fotoğraf var mı?

Helikopterle mi gitti?

Ne zaman gitti?

Gemiyle mi gitti?

Türünden sorular fotoğrafı tek bir kareye sıkıştırmak anlamına gelir.

Doğru değildir.

Tekrar ediyorum;

Bu komisyonda olan partiler zaten bu sürecin içindedirler.

İmralı’ya gitmemek kendi tercihleridir. Ancak gidenlerin de bu kararını linç etmemek gerekiyor. Sonuçta komisyon devletin güvenlik birimlerinin izlenimlerini değil, kendi üyelerinin izlenimlerini de dinlemiş olacaktır. Önemi buradadır.

AÇIKLANSA NE OLUR

Büyük ihtimalle önümüzdeki perşembe günü komisyon toplanacak ve sorular cevaplar anlatılacak.

Eğer bu mesele çözülecekse;

Gidenlerin nasıl gittiklerinin, neyle gittiklerinin ne önemi olabilir?

Aslında gizli tutulmasını da anlamıyorum.

Bu ister istemez bir “özgüven sorunu” yaratıyor.

Sanki “kabahatmiş” gibi bir hava yaratıyor.

İşte Devlet Bahçeli açıktan söyledi:

“Alır yanıma 3 arkadaşımı giderim.”

Özgüven budur.

Dahası.

Zaten yıllardır, bu devletin en önemli güvenlik birimleri görüşüyor.

Aldıkları bilgileri değerlendirmeleri Milli Güvenlik Kurulları’nda paylaşıyor.

Artık vekalet savaşlarının, kukla oyunlarının öne çıktığı bu çağda;

Her devlet, kendi bekası için her türlü politikayı geliştiriyor.

Bugün İran’dan Irak’a, Suriye’den İsrail’e kadar terörün her türlü oyuna alet edildiği bir dönemi yaşıyoruz.

O nedenle “Terörsüz Türkiye” süreci Türkiye’den ibaret değildir.

Bütün bir bölgeyi kapsamaktadır.

Büyük fotoğraf işte budur.

Lütfen bu süreci ucuz polemikler ve siyasi oyunlara alet etmeyelim.

Bozmayalım. Çürütmeyelim.

Kanın duracağı;

Türkiye’nin 50 yıldır nefesini tüketen bu belanın biteceği günler için;

Gelecek nesiller için;

Ufuklarımızı karartmayalım.

Sakin bir şekilde İmralı’ya gidenlerin izlenimlerini aktarmalarını bekleyelim.

Umarım bu izlenimler milletle paylaşılır.