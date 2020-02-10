AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş yerel seçimin ardından İstanbul’daki çalışmaları anlatırken ‘çeşitli kesimlerle duygudaşlığa ve birleştirici söyleme’ dikkat çekiyor.
TOPKAPI Sarayı’ndan boğazın eşsiz manzarasına doğru bakıyoruz.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’la samimi bir sohbet...
Numan Bey, “sert ifadeler” yerine pozitif ve yapıcı cümlelerle konuşur.
Bu nedenle de çözümden yanadır. Müzakereden ve anlayıştan yanadır.
Ve işte böyle bir bakışla, AK Parti üzerine konuşuyoruz...
Soruyorum:
- İstanbul’un kaybedilmesi üzerine neler düşünüldü? Ne tür önlemler, çalışmalar var?
Numan Bey önce önemli bir istatistik veriyor:
“Elbette analizler yaptık. Hatalar, eksiklikler ortaya kondu. Yoğun bir çalışma sürüyor. Şu son iki ayda İstanbul’da 75 bin yeni üye kazandık. Bu çok önemli bir veridir.”
Ardından maddeler halinde sıralıyor:
“1) AK Parti olarak cuma cemaatiyle olan ilişkilerimizi duygudaşlık boyutunda sıklaştıracağız.
2) Muhafazakâr Kürt kardeşlerimizin düşüncelerini alıyoruz. Bu konuya özen göstereceğiz.”
ŞEHİRLİ MİLLİYETÇİLER
Kurtulmuş, bu noktada bir kavramın altını çiziyor.
“Şehirli milliyetçiler”... Özellikle büyükşehirlerde çok büyük oy potansiyeline sahipler.
Şöyle tarif ediyor:
“3) Anadolu’dan gelmiş, dünyaya daha açık, okuyan, teknolojiyi takip eden, eğitimi yüksek, yerli ve milli değerleri önemseyen kardeşlerimiz. Onlarla duygudaşlık bağlarımızı kuvvetlendirmeliyiz.
4) 5 milyon civarında genç seçmen geliyor. Bu çok önemli.”
Soruyorum:
- Nasıl aşacaksınız?
ANADİL MESELESİ
“Daha çok yakınlaşmaya ihtiyaç var. Birleştirici söyleme önem veriyoruz. AK Parti’nin bütün Türkiye’yi kucaklayan söylemi... Edirne’den Hakkâri’ye kadar kucaklayıcı bir söylem. Mesela anadil... Biz ne diyoruz? ‘Anadil ananın ak sütü gibi helaldir.’ Etnik farklılıkları, mezhep çatışmalarını değil, birleştirici olmayı seçiyoruz.”
Reformlar: “Reformlar... AK Parti Türkiye’nin en önemli reformlarını yapan partidir. İşte şimdi infaz yasası geliyor. İnsan hakları, özgürlükler, AK Parti bu konulardaki reformlara öncü olmuştur. Yine olacaktır.”
TAYYİP ERDOĞAN’A YÜK OLMA DEĞİL, YÜKÜNÜ ALMA ZAMANI
Numan Bey, AK Parti’nin iç siyasi psikolojisi açısından da çok önemli bir tespit yapıyor:
“Bakın, artık Cumhurbaşkanımızın karizmasının gölgesinde siyaset yapma dönemi bitmeli. Yani ‘Nasıl olsa Tayyip Erdoğan var’ demek olmuyor. Cumhurbaşkanımıza yük olmak yerine, omuzlarından yükü alan bir siyaset olmalı.”
- Peki bunun için ne gerekiyor?
“AK Parti’nin köklerindeki ayarları tekrar yükseltmek gerekiyor.”
DEMEK Kİ SADECE HİZMET YETMİYOR
- Peki ne oldu da büyükşehirlerdeki yerel seçimlerde oy kaybı oldu?
“Bu konuda çok analizler yaptık. Şurası açık, sadece hizmet ve yatırım yetmiyor. Otoyollar, köprüler yetmiyor. Duygudaşlık lazım. Gönüllere yatırım lazım. Bunu Cumhurbaşkanımız yapıyor. Ama onun yaptıklarının gölgesine sığınmak yeter mi? Yetmez.”
AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİYİZ
Numan Kurtulmuş’la sohbetimiz aslında epeyi uzundu. Çok önemli tespitleri oldu.
Sordum:
- Anket yaptırıyor musunuz?
“Elbette yaptırıyoruz. Şu anda AK Parti açık ara öndedir...”
KONGRELER FIRSAT
Kurtulmuş, bu noktada AK Parti’nin yıl boyunca sürecek kongrelerine dikkat çekiyor ve şöyle diyor:
“AK Parti kendi köklerine güvenen bir partidir. Yine o köklerden yola çıkıyoruz. İşte önümüzdeki kongrelerde bunu göreceğiz. Parti teşkilatımızda genç ve yeni yüzler göreceğiz. Tecrübeyle gençlik birleşecek. O nedenle bu kongreler fırsattır.”
Sohbet uzun. Çok konu var. Köşe yazısına sığar mı...
Örneğin daha ekonomiyle ilgili tespitler, bölge barışı için öneriler var.
Arkası sonra...
Son iki ayda İstanbul’da 75 bin yeni üye kazandık
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş yerel seçimin ardından İstanbul’daki çalışmaları anlatırken ‘çeşitli kesimlerle duygudaşlığa ve birleştirici söyleme’ dikkat çekiyor.
TOPKAPI Sarayı’ndan boğazın eşsiz manzarasına doğru bakıyoruz.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’la samimi bir sohbet...
Numan Bey, “sert ifadeler” yerine pozitif ve yapıcı cümlelerle konuşur.
Bu nedenle de çözümden yanadır. Müzakereden ve anlayıştan yanadır.
Ve işte böyle bir bakışla, AK Parti üzerine konuşuyoruz...
Soruyorum:
- İstanbul’un kaybedilmesi üzerine neler düşünüldü? Ne tür önlemler, çalışmalar var?
Numan Bey önce önemli bir istatistik veriyor:
“Elbette analizler yaptık. Hatalar, eksiklikler ortaya kondu. Yoğun bir çalışma sürüyor. Şu son iki ayda İstanbul’da 75 bin yeni üye kazandık. Bu çok önemli bir veridir.”
Ardından maddeler halinde sıralıyor:
“1) AK Parti olarak cuma cemaatiyle olan ilişkilerimizi duygudaşlık boyutunda sıklaştıracağız.
2) Muhafazakâr Kürt kardeşlerimizin düşüncelerini alıyoruz. Bu konuya özen göstereceğiz.”
ŞEHİRLİ MİLLİYETÇİLER
Kurtulmuş, bu noktada bir kavramın altını çiziyor.
“Şehirli milliyetçiler”... Özellikle büyükşehirlerde çok büyük oy potansiyeline sahipler.
Şöyle tarif ediyor:
“3) Anadolu’dan gelmiş, dünyaya daha açık, okuyan, teknolojiyi takip eden, eğitimi yüksek, yerli ve milli değerleri önemseyen kardeşlerimiz. Onlarla duygudaşlık bağlarımızı kuvvetlendirmeliyiz.
4) 5 milyon civarında genç seçmen geliyor. Bu çok önemli.”
Soruyorum:
- Nasıl aşacaksınız?
ANADİL MESELESİ
“Daha çok yakınlaşmaya ihtiyaç var. Birleştirici söyleme önem veriyoruz. AK Parti’nin bütün Türkiye’yi kucaklayan söylemi... Edirne’den Hakkâri’ye kadar kucaklayıcı bir söylem. Mesela anadil... Biz ne diyoruz? ‘Anadil ananın ak sütü gibi helaldir.’ Etnik farklılıkları, mezhep çatışmalarını değil, birleştirici olmayı seçiyoruz.”
Reformlar: “Reformlar... AK Parti Türkiye’nin en önemli reformlarını yapan partidir. İşte şimdi infaz yasası geliyor. İnsan hakları, özgürlükler, AK Parti bu konulardaki reformlara öncü olmuştur. Yine olacaktır.”
TAYYİP ERDOĞAN’A YÜK OLMA DEĞİL, YÜKÜNÜ ALMA ZAMANI
Numan Bey, AK Parti’nin iç siyasi psikolojisi açısından da çok önemli bir tespit yapıyor:
“Bakın, artık Cumhurbaşkanımızın karizmasının gölgesinde siyaset yapma dönemi bitmeli. Yani ‘Nasıl olsa Tayyip Erdoğan var’ demek olmuyor. Cumhurbaşkanımıza yük olmak yerine, omuzlarından yükü alan bir siyaset olmalı.”
- Peki bunun için ne gerekiyor?
“AK Parti’nin köklerindeki ayarları tekrar yükseltmek gerekiyor.”
DEMEK Kİ SADECE HİZMET YETMİYOR
- Peki ne oldu da büyükşehirlerdeki yerel seçimlerde oy kaybı oldu?
“Bu konuda çok analizler yaptık. Şurası açık, sadece hizmet ve yatırım yetmiyor. Otoyollar, köprüler yetmiyor. Duygudaşlık lazım. Gönüllere yatırım lazım. Bunu Cumhurbaşkanımız yapıyor. Ama onun yaptıklarının gölgesine sığınmak yeter mi? Yetmez.”
AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİYİZ
Numan Kurtulmuş’la sohbetimiz aslında epeyi uzundu. Çok önemli tespitleri oldu.
Sordum:
- Anket yaptırıyor musunuz?
“Elbette yaptırıyoruz. Şu anda AK Parti açık ara öndedir...”
KONGRELER FIRSAT
Kurtulmuş, bu noktada AK Parti’nin yıl boyunca sürecek kongrelerine dikkat çekiyor ve şöyle diyor:
“AK Parti kendi köklerine güvenen bir partidir. Yine o köklerden yola çıkıyoruz. İşte önümüzdeki kongrelerde bunu göreceğiz. Parti teşkilatımızda genç ve yeni yüzler göreceğiz. Tecrübeyle gençlik birleşecek. O nedenle bu kongreler fırsattır.”
Sohbet uzun. Çok konu var. Köşe yazısına sığar mı...
Örneğin daha ekonomiyle ilgili tespitler, bölge barışı için öneriler var.
Arkası sonra...