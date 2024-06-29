Şimşek... Mahzen, çember, sibergöz, narkoçelik... Ve gri liste başarısı

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En baştaki Şimşek ise;

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi, para politikaları ve piyasa üzerine yaptığı operasyonları temsil ediyor.

İşte sonuç:

Türkiye gri listeden çıktı.

Bakan Şimşek bu harika gelişmeyi “başardık” diye duyurdu.

Peki nedir bu gri liste?

Gri liste, Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force) FATF tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan ülkeleri belirlemek amacıyla oluşturulan bir listedir.

Bu liste başımıza belaydı.

Uluslararası finans çevrelerinde Türkiye’nin kredi olanaklarına vurulmuş bir prangaydı.

Dahası utanç vericiydi.

Niye?

Çünkü kara para ve teröre finansman gibi suçları içeren ülkelerin içinde olduğu bir listeydi.

İşte şimdi o listeden çıkmayı başardık.

Bu başarı öyle kolay olmadı arkadaşlar.

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Arkasında elbette önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iradesi; sonra da iki önemli isim var.

Birincisi Mehmet Şimşek. Ve elbette İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.

Şimşek, Orta Vadeli Planı açıkladıktan sonra dünya merkezlerinde Türkiye’nin hedeflerini anlatırken;

İçişleri Bakanı bütün teşkilatlarıyla birlikte müthiş bir mücadeleye girişmişti.

Yerlikaya’nın müşaviri Prof. Dr. Ergün Yolcu neredeyse her sabah operasyonların bilgilerini istatistik verilerle bizlere geçiyordu.

Bunun elbette bir amacı vardı.

Dünyaya; Türkiye’nin terörle, kara parayla, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ve siber dolandırıcılıkla yaptığı mücadelenin sonuçlarını ve detaylarını aktarıyordu.

Evet arkadaşlar.

Her gün, her gece bir operasyon bilgisiyle uyanıyorduk.

Örneğin kısa süre önce Bakan Yerlikaya şu bilgiyi vermişti:

“10 aylık süre içinde

454 organize suç örgütünü çökerttik. İsim isim kamuoyu ile paylaştık.

1201 operasyon. 8260 şüpheli. 3058 tutuklama.

1740 adli kontrol kararı alındı.”

Dile kolay...

454 çete. 454 organize suç örgütü...

Ve her açıklamadan sonra Yerlikaya’nın şu sözü:

“Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun; hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız. Onların nefeslerini keseceğiz.”

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ULUSLARARASI OPERASYONLAR

Bakan Şimşek, uluslararası finans çevrelerine, yatırımcılarına Türkiye’nin güvenilir bir ülke olduğunu anlatırken;

Bakan Yerlikaya kara para, terörün finansmanı, uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve terör örgütlerine karşı öylesine amansız bir mücadeleye girmişti ki...

Kırmızı bültenlerle aranan birçok yabancı mafya reisi başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde kıskıvrak yakalanıyor, operasyonlar başka ülkelere uzanıyordu.

Böylece Şimşek’in sözleri operasyonlarla destekleniyordu.

İşte birkaç örnek:

FRANSA VE HOLLANDA: Fransa tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteni ile “Uyuşturucu Madde Ticareti, Kaçakçılık ve Kara Para Aklama” suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) “Hollanda’nın Capelle bölgesinde Uyuşturucu Madde Ticareti ve Ateşli Silahlar” suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

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İTALYA: İtalya’da ülkemiz adli makamlarınca Kırmızı Bülten ile aranan, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik KOM Başkanlığımız, Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve İtalyan Güvenlik Makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşı Barış Boyun’un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 17’si Türk ve 2’si İtalyan olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı.

UYUŞTURUCU VE İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Türkiye’den Batı’ya doğru yönelen “düzensiz göçmen” meselesi üzerine de gidildi.

KALKAN operasyonlarıyla Türkiye’nin her bölgesinde düzensiz göçmenler yakalanıyordu.

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Ama daha önemlisi, insan kaçakçıları kıskıvrak yakalanıyordu.

Sonuç:

Türkiye üzerine sürülen kara bir lekeden kurtulmuştur.

Bu başarıda emeği olan Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Ali Yerlikaya ile Hazine ve maliye Bakanlığı’nın, Türk polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının isimsiz kahramanlarını alınlarından öpüyorum.

Helal olsun.