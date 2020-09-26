Şimdi de gözünü Ege ordusuna dikti

Kökünde ve arkasında...
Avrupa’yı zehirli bir sarmaşık gibi kuşatan, ırkçılığın, faşizmin, Türkiye ve yabancı düşmanlığının temeli vardır.
Kökünde...
Avrupa’da yükselen ırkçılığa oy için prim veren siyasiler vardır.
İşte bu pazar, günlerdir dalga dalga üzerimize gelen Türkiye düşmanlığını olaylarla ve örnekleriyle inceledik.
BELÇİKA’DA KADIN POLİSİN NAZİ SELAMI
Yani deniz mevsimi biterken...
Yani sonbaharla birlikte sahiller boşalırken...
Bütün çevrecilerin merak ettiği soru şudur:
“Acaba bu yaz ormanları ne kadar yaktık? Denizleri ne kadar kirlettik?”
Dün, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la sohbet ediyoruz...
Tabii Murat Bey’e hep çevreci sorular gelir.
Oysa şehircilik için de muazzam bir çalışma yürütüyor.
Deprem bölgeleri... Yeniden yapılan konutlar... Toplu konutlar... Şehircilik planları... Karadeniz’den Güneydoğu’ya, oradan Ege’ye ve Akdeniz’e uzanan yatırımlar...
Muazzam bir proje...
İstanbul-Ankara arası “süper hızlı tren”...
Biraz araştırıyorum... Gerçekten de böyle bir hazırlık var... Eğer proje gerçekleşirse, İstanbul’dan kalkan süper tren 1.5 saat sonra Ankara’da... Müthiş bir şey...
Düşünsenize...
Ankara’da randevusu olan bir işadamı, mesela sabah 07.30’da süper trene biniyor.
09.30’da randevusuna gidiyor. İşini çözüyor. Ve öğlen İstanbul’da işinin başında...
Projenin gerçekleşme sürecini bilmiyorum. Ama proje gerçekleşecekse umarım 2023’e yetişir...
Belli ki 2023 tam bir 100’üncü yıl şöleni olacak...
25 yıldır Vatikan’ın ana arşiv binasından girip fresklerle süslü tavanlardan ve uzun koridorlardan geçiyor... Turistlerin bir kapıya kadar girebildiği binanın, Dan Brown filmlerindeki o labirenti andıran ve odalardan oluşan asıl arşiv bölümü müthiş bir koruma altındadır.
Yıllardır işte o arşivde çalışır.
Arşiv binasının altında ise ışık ve nem ölçerlerle korunan resim, grafik ve haritalar bulunur. Bir kez de yeraltındaki özel korumalı odaya bir camiyi tanımlamak için girmiştir.
Evet, Rinaldo Marmara’yı ancak böyle bir girişle anlatabilirdim.
Çünkü dünyada Vatikan “özel” ya da “gizli” arşivlerine girebilen, orada uzun yıllar çalışabilen az sayıda kişiden birisidir.
Birkaç gün önce bir kitap çıkardı. Detaylarını aktaracağım.
Uzunca bir telefon konuşması yaptık..
Etrafı dağlarla çevrili 32 haneli Dağdibi köyü ahalisi, otobüsün önünde İnce’yle konuşuyor:
Vatandaş: “Parti kursana...”
“Kurayım mı?”
“Kuuuuuuur...”
Sonra bir daha soruyor Muharrem İnce:
“Yani parti kurayım mı?”
“Kuuuuur... Vallahi yıllar oldu buraya kimse gelmemiştir...”
Haritayı yıllara göre yapınca her şey görünüyor zaten.
2014’te Suriye’nin kuzeyine “kafa kesen sapkınlar, yani DEAŞ” yerleşiyor.
O günlerde internette yayınlanan “infaz videoları” ile dünya ayağa kalkmış durumda.
Avrupa’nın göbeğinde bombalar patlıyor.
Ve ABD karar veriyor:
“DEAŞ bitecek.”
NATO açıklamaları, uluslararası terörle mücadele falan derken Türkiye DEAŞ’a karşı taşın altına elini koyuyor.
İçini bir ateş basmıştı...
Ne güzel günlerdi.
Eşi Muhittin Bey’le ilk tanışmaları. Boğaz’da yaşanan o aşk dolu günler.
8.5 metrelik motorsuz kotralarıyla adalara doğru açılan yelkenler... Akdeniz’e inen ilk amatör denizciler...
İzinleri ayarlıyor. Hasta randevularını organize ediyor. Önceden teknesini “daha güvenli” diye Adriyatik’ten Türkiye’ye gönderiyor.
Ve nihayet teknesiyle bir tatile çıkıyor. Ülkesinin güzelliklerini göstermek için aynı hastanede çalıştığı 3 Amerikalı doktor arkadaşını da davet ediyor.
Davet eden de Ceyhun Zincirkıran...
Ceyhun denizci büyüğümüz, komodorumuz, gazeteci olarak da duayenimiz Necati Zincirkıran’ın oğlu... Çok şey öğrendik Sadun Boro’nun can dostu Necati Abi’den. Hâlâ öğreniyoruz. Ceyhun da babadan oğula bir denizci... İşadamı...
Dr. Hakan, ABD’de aynı hastanede çalıştığı üç doktor arkadaşıyla birlikte teknesine geliyor...
Türkiye’nin güney kıyılarını görecekler... Efsane medeniyetleri, Likya yollarını gezecekler...
Bodrum’dan yelkeni açıyorlar. Didim ve Deveburnu’ndan sonra dünyanın sayılı tarihi limanlarından Knidos’a geliyorlar.
Knidos milattan önceye dayanan bir medeniyet limanıdır...
Bu detay, AB’yi arkasına alma sevdasıyla Türkiye’yi Mavi Vatan’ından kovmak gibi bir gaflete kapılan Yunanistan’ın her şartta nasıl bir şımarıklık içinde olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
Ömer Çelik’le konuşurken bir ara soruyorum:
“Doğu Akdeniz’de herkesin tatmin olacağı bir çözüm üretilemiyor mu? Yani Türkiye’nin de Yunanistan’ın da haklarının korunacağı bir çözüm?”
İşte Çelik’in cevabı:
“Biz aslında onlara en makul teklifi yaptık. Dedik ki, ‘Kıbrıs adasının etrafındaki zenginliklerin hakça dağılımı için bir mekanizma kuralım. Ada halkları bu mekanizma sayesinde gelirleri ortak olarak paylaşsın. Kıbrıs’ta bir ortak devlet kurulana kadar bu böyle gitsin. Sonra zaten o mekanizma gelişir’.”
“Tamam. Gayet makul. Peki ne cevap verdiler?”
Çelik:
“
Annesi Mukaddes Hanım’ın yaptığı buğday çorbasının kokusu yayılmıştı. Elini yüzünü yıkadı.
Babası “Muhammet!” dedi.
“Buyur baba...”
“Gel oğlum yanıma...”
Bir gariplik vardı. Gitti babasının yanına...
Topladıkları kâğıt ve plastikleri satıyor, aile bütçesine katkıda bulunuyorlardı...
İkisi de ortaokulda okuduğu için ancak okul sonrası gidebiliyorlardı. Okular açık olmadığı için uzun zaman çöp merkezinde kalabiliyorlardı.
Önceki gün iki kardeş yine çöp merkezine gittiler. Tam kâğıtları alıyorlardı ki...
Yunus bağırdı:
“Argeş, şu kırmızı şeye bakar mısın? Bizim bayrak değil mi bu ya?”
Argeş eğilip uzanır:
“Vallahi öyle... Üzerindeki çöplerden anlaşılmıyor ama...”
Yunus
Sözcü gazetesi muhabiri yazmış:
“Fatih Bey, MUÇEV yönetiminde olduğunuz söyleniyor. Bu konuda haber trafiği arttı. Bir açıklama yapar mısınız?”
Kibarca bir mesaj...
“Allah Allah” dedim, “Palavra haber yine piyasaya sürülmüş sanırım...”
Baktım. Gerçekten de Sözcü gazetesi “Sahiller parsel parsel tanıdık vakıflara veriliyor” başlığıyla haberi yayınlamış.
Sonra da sahilleri “parsel parsel” alan şirketin yönetim kurulunu yazmış...
Baktım, yönetim kurulunda ben de varım...
Tabii bunu okuyan birçok okurumdan mesaj geldi:
“O haberi aldığınız an ne hissettiniz?”
Berat Bey’in sesinde tarihi bir zaferin dalgaları vardı:
“O an sadece şükrettim. Bir milletin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için muazzam bir keşiftir bu. Çok şükür...”
Ve sonra devam etti:
“Düşünün ki bu milletin her yıl üzerine gelen 40 milyar dolarlık yük artık kalkıyor. Bu müthiş bir şey... Bağımsızlığımız için, geleceğimiz için tarihi bir gelişme. Türkiye artık büyükler ligine yükselmiştir. Yıllarca yabancı enerji şirketlerinin sondajlarına bakan bir Türkiye, artık kendi yerli ve milli sondajlarını yapmaktadır. Sonuç da işte böyle müjdeyle ortaya çıkmıştır.”
Berat Bey’in sesinde kutsal bir görevi yerine getirmiş bir kişinin mutluluk, heyecan ve huzuru vardı...
İşte o huzurla dedi ki:
Müjdeler olsun...
Karadeniz’de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi, Türkiye’ye 8-10 yıl boyunca yetecek bir kaynaktır.
Elbette gerisi de geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği bu müjde karşısında milletçe gururlandık.
Burada çok önemli bir soru ortaya çıkıyor.
Dünya devi enerji şirketleri, Türkiye adına yıllarca Karadeniz’de doğalgaz ve petrol aradılar. Kendi gemileri ve personelleriyle arama yapan bu şirketler, araştırma sonucunda doğalgaz bulamayıp, 5-10 sayfalık raporlar bırakıp gittiler.
O tarihlerde biz hep soruyorduk:
“
Türk Dışişleri yetkilisi:
“Evet, yaptığımız değişiklikler sonunda bu metne tamam diyoruz.”
Yunan yetkili:
“Biz de tamam diyoruz.”
Bu sözlerle Doğu Akdeniz krizinde her şey yoluna girmek üzereydi.
Türk ve Yunan Dışişleri görüşmüş, bir ortak noktada anlaşmıştı.
İki ülke arasında bir süre önce dondurulan görüşmeler yeniden başlayacaktı.
Karar verilmişti:
İster gül, ister ciddiye al...
Ama tam 130 yıldır Van Gölü’nde süren bir efsane bu.
Bundan tam 131 yıl önce.
2’nci Abdülhamid dönemi..
Saadet gazetesinin 29 Nisan 1889 günkü manşeti:
“Bitlis merkez sancağına bağlı Hizan kazası ahalisinden 3 kişi, yolculuğa çıkıp, Bulanık tarafına giderken yol güzergâhı olması nedeniyle Van Denizi’nin Tatvan Ahlat arası sahillerine tesadüf eder. Bunlardan birisi namaz kılmak için deniz kenarında bir yerde abdestini almaya başlar. Sıra ayaklarına gelip yıkamak için azıcık denize girer girmez deniz hayvanlarından biri derhal ayağına sarılıp kendisini denize çekmeye, bu ise bütün kuvvetiyle dışarı çıkmaya çabalar.”29 Nisan 1889 Saadet gazetesinde yayınlanan temsili bir çizim
Olay hemen yayılır. Ve rivayet odur ki. Saraya kadar uzanır.
O dönem “sansasyonel gazetecilik” ya da “tabloid” ne kadar var bilmem.
Neredeyse her körfezde bir savaş gemimiz bekliyor.
Bir o kadarı devriyede.
Yani...
Oruç Reis gemisi yola çıkarken alınan tek önlem, ona eşlik eden savaş gemilerimiz değildir.
Türkiye, Akdeniz çapında bir donanma ve hava gücüyle bu olayı takip ediyor.
Bir süre önce Libya açıklarında Türk ordusunun ilk kez NATO dışında yaptığı kara, hava ve deniz tatbikatı da bunun içindir.
Yunan gemisinin yapmaya çalıştığı tacize karşı Türk savaş gemisinin verdiği cevabın arkasında işte bu irade, güç ve hazırlık vardır.
Bu gücün asıl mesajı ise şudur:
Libya’da çöl ortasında bir yer...
Tek bir yerleşim yok.
Sirte yakınlarında, Rus kargo uçakları, silahlar ve Wagner isimli paralı askerler...
Soruyoruz tabii:
“Yahu bu çöl ortasında ne yapıyorlar?”
ABD neden bunca masrafla, uydularla, AWACS’larla Rusya’yı takip ediyor? Sonra Fransa...
Şimdi Yunanistan’la anlaşan Mısır’ın Afrika’dan getirdiği paralı askerler...
Şimdi de gözünü Ege ordusuna dikti
Son günlerde el altından bir haber pompalıyorlar...
“Türkiye Ege Ordusu’nu lağvetmeli.”
Nereden geliyor?
Yunan tarafından...
Şu anda resmi bir talep değil...
Ama el altından pompalıyorlar...
Bunun anlamı şudur:
Eğer görüşmeler pozitif bir noktaya doğru giderse, “masayı dağıtmak” için Ege ordusunu kendilerine bir tehdit olarak ortaya koyacaklar.
Dün bu konuyu Milli Savunma Bakanlığı’ndaki önemli bir yetkiliye sordum.
Kapsamlı bir cevap verdi...
HANGİ AKLA SIĞAR
Özeti şöyle:
“En baştan şunu söylemek gerekir: İki husus, aynı kefede düşünülemez. Bir tarafta Yunanistan’ın anlaşmalara tamamen aykırı olarak hukuksuz şekilde adaları silahlandırması, diğer tarafta tamamen ülke savunması için kurulmuş askeri teşkilat yapısının temel taşlarından birisi. Bu ikisini birbirinin karşılığı olarak düşünmek dahi akılla, mantıkla izah edilemez.”
Gerçekten de öyle değil mi?
Sen anlaşmalara aykırı olarak Ege adalarını silahlandır... Cumhurbaşkanın gelsin, silahsız olması gereken adada askerlerle poz versin... Sonra Türkiye’ye Ege Ordusu şartı getir...
Hangi akıl buna inanır...
ADALARA ASKERİ MALZEME YIĞIYOR
Anlaşmalara gelince... Yine MSB yetkilisi aynen şöyle dedi:
“Yunanistan Ege’de uluslararası anlaşmalara aykırı davranmaktadır. Adaları 1960’lı yıllardan itibaren anlaşmalara aykırı olarak (1914 6 Büyük Devlet Kararı, 1923 Lozan Antlaşması, 1932 Türkiye-İtalya Antlaşması, 1947 Paris Antlaşması) silahlandırmakta, adalara söz konusu anlaşmalar hilafında ve iyi komşuluk, müttefiklik yaklaşımlarını dikkate almadan asker ve askeri malzeme, silah yığmaktadır. Adaların silahsızlandırılmış statüsünü aşındırmak maksadıyla, adaları içeren tatbikatlar planlamak suretiyle başka ülkeleri de söz konusu hukuk dışı eylemlerine ortak yapmaya gayret etmektedir.”
Arkadaşlar...
Mesele yeterince açık değil mi?
Uluslararası anlaşmaları delen Yunanistan...
Şimdi “yavuz hırsız ev sahibini bastırır kurnazlığı”yla Ege Ordusu’nu gündeme getiren yine Yunanistan...
Peki bunu Yunanistan neden yapıyor?
Onun da cevabını yetkiliden şöyle alıyorum:
“Bir yanda hukuksuzluk içinde yıllardır süren ihlal varken, bu yanlış üzerinden başka bir doğruyu hedef almak, kurnazlık ve saldırganlıkla açıklanabilir. Ancak Yunanistan, adaların silahsızlandırılması söz konusu olunca her zaman Ege ordusunu gündeme getirme tavrını maalesef sürdürmekte.”
Bu “maalesef” vurgusu çok şey anlatıyor.
Çünkü biraz geriye gidersek...
Kurban Bayramı arifesinde Türkiye ile Yunanistan dışişleri şimdi yapılan bu görüşmeler için anlaşmıştı.
Karşılıklı olarak güven arttırılacaktı...
Hatta iki ülkenin dışişleri sözcüleri ortak bir metin üzerinde anlaşmışlardı.
Perşembe günü, sabah saat 10.00’da ortak basın toplantısı için karar verilmişti.
Ama ne olduysa oldu... Yunan Dışişleri Bakanı aniden, apar topar Mısır’a uçtu. Ve Mısır’la Doğu Akdeniz’de Türkiye aleyhine anlaşma imzaladı.
Tabii görüşmeler anında kilitlendi.
Yani yine masayı dağıtan Yunanistan’dı...
Evet, şimdi Merkel’in arabuluculuğuyla ve Türkiye’nin iyi niyetiyle bu görüşmeler yeniden başladı...
Bana göre Yunanistan, Türkiye ile masaya mecburen oturmuş durumda...
Yani iyi niyetli değil...
O nedenle de masayı dağıtmak için elinden gelen ne varsa yapacak...
Ege Ordusu’nun lağvedilme haberlerinin pompalanmasının ardında yatan oyun işte budur...
Umarım yanılırım da...
Ege ve Akdeniz’de barış hâkim olur.
Çünkü çok iyi biliyorum ki...
Ege’nin iki yakasındaki halklar arasında hiçbir mesele yoktur.
Onlar sirtaki oynar, biz zeybek...
Balıkçılarımız arkadaştır... Adalılar Türk turistleri bekler...
Benim gönlümden geçen barıştır da...
Ben bir türlü o doymak bilmez sömürgeci açgözlülüğe inanamıyorum...
İşte o açgözlülüğün “şımarık çocuğu”, yine bir bahaneyle masayı dağıtabilir.
O son bahane Türkiye’nin tamamıyla sınırlarını korumak için kurduğu Ege Ordusu’dur...
Peki böyle “güven” artar mı...
Bana göre artmaz...
Bana kalsa...
Yunanistan’la değil...
Almanya ve Fransa’yla masaya oturulmalıdır...
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