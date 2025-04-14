Şi’den Trump’a Tesla golü

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Tam o gün Çin devlet ajansından dünyaya şu haber geçiliyor:

“Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı’nın (CICPE) beşincisi, 13-18 Nisan tarihleri arasında Çin’in güneyindeki ada eyaleti Hainan’da düzenlenecek.”

Çin bunu düzenler ama kim katılır böyle bir savaşın ortasında diye de sorabiliriz.

Buyrun cevap:

“71 ülke ve bölgenin katılacağı fuarda, 65 Fortune Global 500 şirketi ve sektör liderleri de dahil olmak üzere 4.100’den fazla marka sergilenecek.”

Evet arkadaşlar...

Oradan vergi salan, kükreyen ABD Başkanı olabilir...

Trump’ın “Ne istersem onu yaparım” diyen “öngörülmez” hali piyasaları titretiyor olabilir.

Ama suyun öbür tarafında da devasa bir Çin ekonomisi var.

Biz hep suyun bu tarafını duyuyoruz.

Peki öteki tarafında ne oluyor?

İşte ikinci cevap...

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MUSK’IN TESLA’SI DA KATILIYOR MU

Fuar haberini okurken şu paragraf dikkatimi çekiyor:

“Salon 1’deki teknoloji inovasyon bölgesi yapay zekâ (AI), akıllı evler, Huawei, Tesla ve Unitree gibi markalar en son akıllı telefonları, insansı robotları ve AR gözlükleri gibi ürünleri sergileyecek.”

Bakar mısınız?

Elon Musk’ın Tesla’sının da fuara katılacağı açıklanıyor.

Acaba gerçekten katılıyor mu?

Acaba Tesla bu “vergi savaşları” başlamadan önce mi fuara başvurmuştu?

Yoksa bile bile mi?

Son zamanlarda Musk’la Trump’ın arasında soğuk rüzgârlar estiği haberleri geliyor.

İNGİLTERE ONUR KONUĞU

Bu fuarın bir başka özelliği de Batı’dan çok sayıda ülke ve dev markanın katılacağının açıklanması. Örneğin İngiltere:

“Bu yılki onur konuğu ülke olan İngiltere; moda, güzellik ve ev eşyalarından oluşan 53 markayı sergilemek üzere 1.300 metrekareden fazla bir alanı kaplayacak.”

1500 ARAÇ GEMİYLE DUBAİ’YE GİDİYOR

Evet soruya devam edelim;

-Trump, Çin’e vergi üzerine vergi koyup önceki gün Birleşik Arap Emirlikleri’ne gideceğini açıkladığında acaba Devlet Başkanı Şi ne yapıyor?

İşte dün Çin ajansından gelen bir başka haber:

“Güney Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nden kısa süre önce yola çıkan bir ro-ro gemisi, Beibu Körfezi Limanı’ndan Dubai’nin Jebel Ali Limanı’na giden ilk doğrudan deniz bağlantısının başlangıcı olmuştur. 10-18 gün gibi kısa bir sürede 1500 araç taşınmaktadır.”

Yani...

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Trump Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gideceğini açıkladığında, Şi Cinping emirliklere ro-ro hattı kurup 1500 araç ihraç ettiğini açıklıyor.

Şİ CİNPİNG’İ PEKİN’DE DİNLEMİŞTİM

ABD ile Çin arasındaki bu “vergi savaşları”nı eğer başkanlar noktasına indirgersek;

Trump’la Şi Cinping arasında ciddi farklar var.

2017’de Çin Komünist Partisi’nin bir uluslararası toplantısı için Pekin’e gitmiştik. Dönemin AK Parti Dış İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker Bey davet etmişti.

O günkü izlenimlerime tekrar baktım...

Şi’nin o devasa salona gelişi... Konuşması...

BM’nin birkaç güçlü devletin değil dünya halklarının savunucusu haline getirilmesi gerektiğini söylemesi. Filistin heyeti dahil oraya gelen irili ufaklı Afrika ülkelerinin temsilcilerinin ayakta alkışlaması.

Bütün bunları hatırlayınca;

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İki lideri karşılaştırmak istedim.

Bir tarafta;

Yalnızca emlak zengini, “güç, para ve işadamlığı” görüntüsüyle “Ben yaptım oldu” diyen Trump.

Diğer tarafta;

Hayata tarlalarda başlamış. Çin Komünist Partisi gençlik kollarında yetişmiş. Yokluklar içinde büyümüş. Şehirlerde, eyaletlerde Komünist Partisi için çalışıp yükselmiş ve Çin Komünist Partisi’nin en üst yöneticisi olmuş bir Şi.

Aykırı seslere izin vermeyen bir Çin Devlet Başkanı.

Daha da önemlisi. 2016’da anayasada görev süresi kısıtlamasını kaldırmış bir Şi Cinping...

Görünen odur ki;

Dünyanın güçler dengesinde, “özgürlük, demokrasi, insan hakları” gibi kavramlar giderek yok oluyor.

Bu kavramları savunan Avrupa kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor.

Sonuç:

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Trump’ın ilk ziyaretini petrol bölgesi Ortadoğu ve emirlik/krallıklara yapması ile,

Çin’in Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderdiği 1500 araçlık gemiye dikkat edin.

Ve Çin’in düzenlediği tüketim fuarına İngiltere’den Slovakya’ya kadar 71 ülkenin ve 65 Fortune Global 500 şirketin katılması önemlidir.

Savaşın merkez üssü burasıdır.