‘Seyahat belgesi olmayanlar Bodrum’a gelmesin’

İlk cümleyi baştan yazıyorum.
Muğla Valisi Esengül Civelek, Anneler Günü olan pazar günü için beni o kadar duygulandıran bir şey söyledi ki...
Anlatacağım ama önce şu soru...
Normalleşme başlayınca...
Türkiye’nin turizm cenneti Muğla kıyılarına öylesine bir akım var ki...
Bodrum, Marmaris, Fethiye... Kilometrelerce kuyruk...
“Eyvah! Ne oluyor” diye sorduğumuz an...
Bütün bu akımın en yoğun olduğu bölgenin valisi Esengül Civelek’le konuştum...
Vali Hanım, virüsün ilk günlerinde çok sağlam tedbirler aldı.
Daha o günlerde, ulaşım yasağı yokken Bodrum, Marmaris, Fethiye girişlerini kontrole aldı.
En azından bir ölçüde o günkü akımları durdurdu.
Eğer durdurmasaydı, yatak kapasitesi az olan bu turistik illerde çok ağır sonuçlar olabilirdi.
Belki o günlerde yollarda kontrollerden bunalanlar kızdı ama...
Sonuçta Vali Hanım, belki de bu turistik kıyılarda meydana gelebilecek “korona faciası”nı önlemiş oldu.
Geldik bugüne...
Şimdi Bodrum’a 5 kilometrelik araç kuyruğu varken soruyorum:
“Sayın Valim, bunca araç kuyruğu, o kadar insan... Nereden geliyorlar, kontrol nasıl?”
Vali Hanım çok önemli bir cevap veriyor:
“Fatih Bey, siz aradığınızda sayın bakanımızla bütün bu tatil bölgeleri, Ege ve Akdeniz için videokonferansla toplantı yapıyorduk. Şurası açık: Bu bölgeye gelenler İstanbul, İzmir, Ankara gibi giriş ve çıkışı kısıtlı 24 ilden gelmiyor. Şu anda çok sıkı kontrol ediyoruz...”
Soruyorum: “Peki o illerden gelen gelenler için nasıl bir uygulama var?”
“Bilindiği gibi, eğer seyahat izin belgeleri varsa kontrol ediliyor. Vatandaş ikinci ikamet bölgesine gelmek istiyor ve geliyor. Kendilerinden gidecekleri adres soruluyor. O adreste 14 gün boyunca karantinada kalacakları anlatılıyor ve ellerinden bir taahhütname alınıyor. Bu bilgiler doğrudan gideceği adresteki kaymakama ve kolluk kuvvetlerine bildiriliyor. Muhtarlar bu konuda çok iyi çalışıyorlar. Kendilerine bildiriliyor. Ve bu şekilde kontrol sağlanıyor.”
“Peki seyahat belgeleri yoksa?”
“O zaman doğrudan geri döndürülüyor.”
“Yani elinde seyahat belgesi olmadan gelenler hiç boşuna gelmesin öyle mi?”
Vali Esengül bu noktada bir şeyin altını çiziyor:
“Evet. Elbette bizim için önemli olan vatandaşın sağlığı. O sağlığa da vatandaşın kendisinin dikkat etmesi çok önemli. O yüzden sevgili vatandaşlarımızdan rica ediyorum... Bu hepimiz için bir sorumluluktur.”
VALİ ANNEDEN ANNELER GÜNÜ UYARISI
Muğla Valisi Esengül Civelek’le yaptığım sohbetin bana göre en ilginç duygusu şudur...
Ben “Sayın Valim, bu kadar akın var. Nasıl kontrol ediyorsunuz?” diye sorduğumda, şu cevabı aldım:
“Fatih Bey, bizim kolluk kuvvetlerimiz hepsini çözüyor. Ama ben size daha önemli bir şey söyleyeyim. Bakın ben denetimleri görmek için her gün Muğla girişinde yollardayım. Dün Bafa, öbür gün Fethiye, sonra Marmaris, Çetibeli... Orada kolluk kuvvetlerimizin yanında oluyorum. Ama daha önemlisi nedir biliyor musunuz?”
“Nedir?”
“Bu pazar Anneler Günü. 65 yaş üstü insanlarımız sokağa çıkacak. Onları düşünen bütün gençlere diyorum ki lütfen onlar için, babalarınız, büyükleriniz için o gün gerek olmadıkça siz gençler sokağa çıkmayın. Onları riske atmayın...”
Bir vali daha ne desin arkadaşlar...
‘Seyahat belgesi olmayanlar Bodrum’a gelmesin’
İlk cümleyi baştan yazıyorum.
Muğla Valisi Esengül Civelek, Anneler Günü olan pazar günü için beni o kadar duygulandıran bir şey söyledi ki...
Anlatacağım ama önce şu soru...
Normalleşme başlayınca...
Türkiye’nin turizm cenneti Muğla kıyılarına öylesine bir akım var ki...
Bodrum, Marmaris, Fethiye... Kilometrelerce kuyruk...
“Eyvah! Ne oluyor” diye sorduğumuz an...
Bütün bu akımın en yoğun olduğu bölgenin valisi Esengül Civelek’le konuştum...
Vali Hanım, virüsün ilk günlerinde çok sağlam tedbirler aldı.
Daha o günlerde, ulaşım yasağı yokken Bodrum, Marmaris, Fethiye girişlerini kontrole aldı.
En azından bir ölçüde o günkü akımları durdurdu.
Eğer durdurmasaydı, yatak kapasitesi az olan bu turistik illerde çok ağır sonuçlar olabilirdi.
Belki o günlerde yollarda kontrollerden bunalanlar kızdı ama...
Sonuçta Vali Hanım, belki de bu turistik kıyılarda meydana gelebilecek “korona faciası”nı önlemiş oldu.
Geldik bugüne...
Şimdi Bodrum’a 5 kilometrelik araç kuyruğu varken soruyorum:
“Sayın Valim, bunca araç kuyruğu, o kadar insan... Nereden geliyorlar, kontrol nasıl?”
Vali Hanım çok önemli bir cevap veriyor:
“Fatih Bey, siz aradığınızda sayın bakanımızla bütün bu tatil bölgeleri, Ege ve Akdeniz için videokonferansla toplantı yapıyorduk. Şurası açık: Bu bölgeye gelenler İstanbul, İzmir, Ankara gibi giriş ve çıkışı kısıtlı 24 ilden gelmiyor. Şu anda çok sıkı kontrol ediyoruz...”
Soruyorum: “Peki o illerden gelen gelenler için nasıl bir uygulama var?”
“Bilindiği gibi, eğer seyahat izin belgeleri varsa kontrol ediliyor. Vatandaş ikinci ikamet bölgesine gelmek istiyor ve geliyor. Kendilerinden gidecekleri adres soruluyor. O adreste 14 gün boyunca karantinada kalacakları anlatılıyor ve ellerinden bir taahhütname alınıyor. Bu bilgiler doğrudan gideceği adresteki kaymakama ve kolluk kuvvetlerine bildiriliyor. Muhtarlar bu konuda çok iyi çalışıyorlar. Kendilerine bildiriliyor. Ve bu şekilde kontrol sağlanıyor.”
“Peki seyahat belgeleri yoksa?”
“O zaman doğrudan geri döndürülüyor.”
“Yani elinde seyahat belgesi olmadan gelenler hiç boşuna gelmesin öyle mi?”
Vali Esengül bu noktada bir şeyin altını çiziyor:
“Evet. Elbette bizim için önemli olan vatandaşın sağlığı. O sağlığa da vatandaşın kendisinin dikkat etmesi çok önemli. O yüzden sevgili vatandaşlarımızdan rica ediyorum... Bu hepimiz için bir sorumluluktur.”
VALİ ANNEDEN ANNELER GÜNÜ UYARISI
Muğla Valisi Esengül Civelek’le yaptığım sohbetin bana göre en ilginç duygusu şudur...
Ben “Sayın Valim, bu kadar akın var. Nasıl kontrol ediyorsunuz?” diye sorduğumda, şu cevabı aldım:
“Fatih Bey, bizim kolluk kuvvetlerimiz hepsini çözüyor. Ama ben size daha önemli bir şey söyleyeyim. Bakın ben denetimleri görmek için her gün Muğla girişinde yollardayım. Dün Bafa, öbür gün Fethiye, sonra Marmaris, Çetibeli... Orada kolluk kuvvetlerimizin yanında oluyorum. Ama daha önemlisi nedir biliyor musunuz?”
“Nedir?”
“Bu pazar Anneler Günü. 65 yaş üstü insanlarımız sokağa çıkacak. Onları düşünen bütün gençlere diyorum ki lütfen onlar için, babalarınız, büyükleriniz için o gün gerek olmadıkça siz gençler sokağa çıkmayın. Onları riske atmayın...”
Bir vali daha ne desin arkadaşlar...