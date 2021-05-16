Sevgili gençler! İşte size ‘asla vazgeçmeyin’ diyen bir hikâye

Gülen yüzü, çocuklarıyla mutlu hali. Görüntülü bir bayramlaşma yaptık.
İçim ısındı... Umudum arttı.
Çocuklarıyla birlikte avukatı Ahmet Onaran’ın evine bayram yemeğine gelmişlerdi.
Bu konuşma, BM tarihinde bir genel kurul başkanının BM Güvenlik Konseyi’ne hitap ettiği 8’inci toplantı oluyor...
Bu nedenle de ayrıca önemli.
Zoom üzerinden yapılan toplantıya daimi üyeler olarak ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları ile geçici üyeler katılıyor.
Ve açılışta ilk konuşmayı genel kurul başkanı Volkan Bozkır yapıyor...
Bozkır, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı ile AB bakanlığı da yapmıştı.
Ama nedense, bunca yıllık dostluğumuz içinde o benim için hep bir “diplomat” olarak kaldı.
En sıkıntılı anlarda bile soğukkanlılığını kaybetmeyen, en zorlu sorunlara kuyumcu işi çözümler bulan bir diplomat...
“Kredileri krediyle kapatmaya çalışan bir sektör. Kârdan vazgeçtik. Batmayalım, namusumuzla ayakta kalalım...”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce turizmin sektör temsilcilerini Külliye’ye davet ediyor...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, TAV’dan Sani Şener, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ve isimlerini alamadığım diğer sektör temsilcileri.
Cumhurbaşkanı herkesi tek tek dinliyor ve not alıyor.
Genel mesaj şu:
“Sayın Cumhurbaşkanım, bu şekilde giderse çok sıkıntı olacak. Vaka sayılarının mutlaka düşmesi gerekir. Turizmci, geçen yıl aldığı krediyi yeni krediyle kapatmaya çalışıyor...”
Ve Cumhurbaşkanı o toplantıda hemen kısa çalışma ödeneğini uzatıyor...
Sanıyorum, kapanma kararı ve arkasından gelen bazı ülkelere COVID-19 testinin kaldırılması kararının arkasında bu toplantı var.
Biraz araştırınca gördüm ki...
Perde arkasında bu sorunun çok keskin bir cevabı var.
Anlatayım.
Cenevre’de kritik bir görüşme...
Kıbrıs için sayısız kere kurulan masalardan birisi daha...
Toplantıyı BM Genel Sekreteri António Guterres yönetiyor.
Rum yönetimi lideri
Söylediklerinden mutlu oldum...
Çünkü daha ilk cümlede şöyle dedi:
“Fatih Bey bu herhangi bir siyasi partinin değil, insanlarımızın yasası olacak.”
Sonra devam etti:
“Mesele iktidar muhalefet polemiği değil. Bu ülkede yaşayanların hakları meselesidir...”
Sorulara devam ettim:
“Ama sayın bakanım tartışmalar var.”
Gülerek cevap verdi:
11 aylık aylıkken neredeyse antibiyotik bombardımanı altındaydı.
Hemen her ay ateşleniyor... Annesi Aslı Hanım çaresizlik ve üzüntüden perişan oluyordu... Üstelik Aslı Hanım’ın annesi bir pediatri profesörüydü. Ama bir türlü bu ateşin nedeni anlaşılamıyordu.
Babası ne yapacağını şaşırmıştı.
Çocuk ateşleniyor, yoğun ve kuvvetli bir antibiyotikle ateş ancak düşüyordu.
Ama birkaç hafta sonra yeniden ateş...
Aslı Hanım çalmadık doktor kapısı bırakmadı. Saymıştı. O ana kadar tam 18 doktor gezmişti.
ÇOCUKTA MORLUKLAR ANNE PANİK İÇİNDE
Aradan 5 yıl geçmişti. Ama değişen bir şey yoktu. Çocuk günden güne eriyordu.
Bir tarafta jandarma sıralanmış...
Önünde birtakım sandıklar...
Nedir bu?
Sanıyorum çevre eylemleri tarihinde bir ilktir bu sandıklar...
Rize’nin İkizdere Vadisi köylüleri yapmış...
Dünyaca ünlü deli balın üretildiği vadiye “taş ocağı” açmak için getirilen iş makinelerinin önüne arı kovanlarını koymuşlar.
Arılardan barikat yani...
Bu fotoğrafı görünce bütün ruhumla gittim o anlara... Bu pazar işte orada, insanlığın tam ortasındayız...
Suriye’de şifa dağıtan Türk doktorları, sağlık çalışanlarının o meşakkatli ve fedakâr günlerine... İşte...
Sınırın hemen ötesinde bir sahra çadırı...
Ve oradan bir anı...
Pekin’de Çinli seyircilerin hayranlıkla izleyip ayakta alkışladığı Anadolu Ateşi’nin “Troya” gösterisini izlerken...
Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Çinli meslektaşına Troya’yı anlatıyor, ben içimden soruyordum:
- Troya Yılı nasıl ilan edildi?
- Kimin aklına gelmişti?
Bu soruların hikâyesini Muğla’da bir sohbet sırasında buldum.
Çünkü hikâye derin...
Birkaç gün önce bir mail aldım.
Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nden bir akademisyen göndermiş. Belli ki olayın yaşandığı o an...
Duygusallıkla yazmış...
Şöyle başlıyordu:
“Fatih Bey, ben ve eşim Harran Üniversitesi’nde akademisyeniz.
Eşim tıp fakültesinde profesör... Ben de mühendislik fakültesindeyim.
Bundan 11 yıl önce ormana bitişik 1700 metrekare bir yer aldık. Arkamız orman olduğu için çok sevinmiştik. Ta ki, bundan 5 yıl öncesine kadar. Birileri ormana komşu yaklaşık 2000 metrekare yeri işgal etti. Ben de yaklaşık 1 yıl boyunca BİMER üzerinden şikâyetlerimi yaptım. Fakat kurumlar o kadar ilgisizdi ki...
1- Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşı İsmet Bey’e haber gönderdi:
“Sivrihisar’a geliyorum. Sizde kalırım. Hem konuşur hem de dertleşiriz..”
İsmet Bey, Sivrihisar’ın hatırı sayılır isimlerindendi. Kuva-yı Milliyeciydi...
Atatürk her geldiğinde oturur uzun uzun sohbet ederlerdi.
O günlerde Ankara’da Milli Meclis...
Anadolu’da Türk ordusu işgale direnmek için hazırlanıyordu.
Sivrihisar ahalisi de taşı toprağı silah yapıyordu. Ama ne yazık ki Türk ordusunun hava gücü yok denecek kadar azdı.
İşte o günlerde Sivrihisar ahalisi ve
Ara seçimler yapılacaktı...
Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım Akbulut neredeyse iki ateş arasında kalmıştı...
Muhalefet de parti içi muhalefet de kaybetmesini bekliyordu.
Eğer kaybederse parti içi muhalefet, genel başkanlıktan düşürmeyi planlıyor...
Muhalefet de kaybedince genel seçimlere gitmeyi hedefliyordu.
Akbulut, sakin cevaplarıyla tanınırdı.
Kolay kolay sinirlenmezdi.
Dünya lojistik sektörünün krize girdiği haftada...
Mısır’ın kanal geçişinden büyük zararlar ettiği bir dönemde...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü’yü arıyor.
Ve aralarında şöyle bir diyalog geçiyor:
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Sayın Bakan çok geçmiş olsun... Umarım bir an önce kanal açılır. Bu arada bizim yapabileceğimiz bir şey var mı diye sormak istedim. Bizim donanımlı kurtarma gemilerimizden yardım için gönderebiliriz.
SAMİ ŞÜKRÜ: Sayın Çavuşoğlu. Nazik teklifiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi değerlendiriyoruz. İhtiyaç olursa sizi mutlaka arayacağım...
Ve önceki gün Mısır Dişişleri Bakanı Şükrü, Bakan Çavuşoğlu’nu arıyor:
- Sayın bakan size yardım talebiniz için çok teşekkür etmek istedim. Neyse ki sorun çözüldü. Bu vesileyle mübarek ramazan ayınızı tebrik etmek istedim...
Devasa boyları, gökyüzünü tutan kolları ve uzayıp giden gölgeleriyle...
Dallarında biriken çocuk kahkahaları, aşk hikâyeleri, savaşlar, keşifler, yüzlerce yıllık hatıralar... Köklerinde binlerce yıllık tarih...
Ne zaman birisinin gölgesine uğrasa, öylece bakıp kalıyordu... Ve bir gün dedi ki:
“Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini taşıyan bu ağaçları anıtlaştıralım...”
Orada TSK’nın lojistik gücüne büyük katkı yapacak dev uçakların yenilenme ve bakım hangarlarının son halini gezdik...
Sohbetler ettik...
Akar, Türkiye’nin uluslararası bir güç olarak kendi bekasını koruması için nasıl fedakârca çalışıldığını anlatıyordu.
Suriye’den Libya’ya, Azerbaycan’dan Somali’ye kadar başarılı bir ordu.
Hain darbe girişimine rağmen, kendi sınırları dışında dünyanın en zor harekâtlarını başarıyla yapan bir ordu...
Erciyes manzarasına doğru sohbet ederken “Ölürsek şehit, kalırsak gazi” diyordu...
Akar her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğini vurguluyordu.
Bunları konuşmuştuk.
PANDEMİ... Virüs... Karantina... Yasaklar... Korku... Ölümler... Artan vaka sayıları... Kapanan işyerleri... Derken...
Geçen yaz, korku dolu bir yazdı... İşte yine yaz geliyor.
Ve ben içine düştüğümüz bu karantinalı günlere inat...
Bu yaz başındaki karamsarlığımızı, “masmavi bir umutla” delmek istedim.
Yılların denizci/yazarı dostum Ali Boratav’ın çıkardığı “mavi yolculuk rehberi”ni koyuyorum önümüze...
İçinden martı çığlıkları geçen ve lacivert sulardan gelen bir rehber...
Sevgili gençler! İşte size ‘asla vazgeçmeyin’ diyen bir hikâye
1- 1990’lı yıllar...
Sonunda asistan olarak sınavı geçmiş ve kabul edilmişti.
Uzaktı ama olsun. Zordu ama olsun. Terörün merkeziydi ama olsun...
Antalya’dan Erzurum’a... Oradan otobüsle Van’a gidiyordu.
Muradiye’den geçerken otobüsün camından gördüğü şeye inanamadı...
Bendimahi Deresi’nin döküldüğü Van Gölü kıyısında Karadeniz’in koca “gırgır teknesi” ağ çekiyor... Kıyıya doğru sıralanmış kamyonların kasasına ağlardan tonlarca balık boşalıyordu.
Şaşkındı. Gördüğü her şey, üniversitede okuduğu su ürünleri bilimine göre imkânsızdı.
Van Gölü gibi tuzlu sodalı bir gölde balık nasıl olabilirdi?
Ve Karadeniz’deki “hamsi gırgırı”nın bir içdenizde ne işi vardı? Yasaktı.
Evet arkadaşlar...
Bu pazar, dünyada yalnızca Van Gölü’nde bulunan ve yaklaşık 600 bin yıldır burada yaşayan İnci kefalinin “kurtarıcı babası” Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın hikâyesini dinleyeceğiz.
Mustafa Hoca’yla uzun bir konuşma yaptık. Keşke her satırını buraya alabilsem.
En azından gençler için şu sözüyle başlamalıyım:
“İnci kefali girdiği yoldan asla dönmez. Asla vazgeçmez. Siz de asla hayallerinizden vazgeçmeyin...”
Mustafa Hoca, genç bir asistan olarak çıktığı bu yolda inanılmaz şeyler yaşadı.
Ama tıpkı bir İnci kefali gibi o da yılmadı...
Sonunda projelerini geri çeviren, sürekli olarak “bırak bu inci kefalini” diye uyarıp kapıyı gösteren ve projelerini geri çeviren üniversitede su ürünleri fakültesini kurdu ve o fakülteye dekan oldu...
Oldu ama neler çekti. Devletle karşı karşıya geldi... Mahkemelik oldu. Üniversiteyle çatıştı. Kaçak balıkçılarla uğraştı...
Gelin onun şu sözleriyle başlayalım hikâyeye...
2- “İNCİ kefali dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan endemik bir balık türü. Yaşamını Van Gölü’nün tuzlu sodalı sularında geçiriyor. Ama gölün suları üremesine uygun olmadığı için bahar aylarında büyük sürüler halinde akarsulara doğru göç ediyor. Bu öyle bir göç ki... Haziran başı gibi gelincikler açtığında, Van Gölü’nün çevresindeki tüm dereler, akıntının tersine giden balıklarla doluyor... Bu balık göçe başladığında beslenmiyor, yem almıyor. Göçü tamamlayana kadar inanılmaz zahmetlere katlanıyor. Önüne geçen şelaleleri atlayarak zıplayarak bazen uçarak geçmeye çalışıyor... Bu esnada önüne çıkan doğal ve doğal olmayan düşmanlarla mücadele ediyor. İşte benim hayatımla balığın hayatının karıştığı yer de tam burada başlıyor.”
3- KASALARDAN SIZAN UTANÇ RENGİ
Asistan Mustafa kafasındaki bu sorularla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü’ne başladı. Daha şehre çıktığı an Valilik önündeki Beşyol Meydanı’yla Tekel arasında yine o kamyonları gördü. Üç tekerlekli bisikletler, kamyonlardan kasalarla balık alıyor, kamyon kasalarından balık yumurtaları yollara sızıyordu. Genç asistanın deyişiyle, “kamyon kasalarından sızan balık yumurtaları yollarda kıpkırmızı utanç izleri” bırakıyordu...
Yanındaki arkadaşına sordu:
- Nedir bu böyle!
- İnci kefali üreme mevsimi bu ay, böyle avlanır ve kamyonlarla satılır.
Üreme çağında vahşice avlanan inci kefalleri...
İşte o an kararını verdi.
Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan inci kefallerini kurtaracaktı ama nasıl...
İL TARIM MÜDÜRÜ: ‘EVLADIM SENİN BAŞINA BİR İŞ GELMESİN’
Doktora tezi “İnci kefali” üzerine olacaktı. O ana kadar bu konuda bilimsel bir yayın yoktu. Tezini yazmak için önce göl kenarındaki köylere gitti. Ve tabii kaçak avcılarla tanıştı... Bundan sonrasını hoca şöyle anlatıyor:
“Baktım, devlet inci kefalinin üreme için yöneldiği dere ağızlarını kiraya vermiş. Kooperatifler kurulmuş, üreme mevsiminde vahşice avlanıyorlar. Böyle bir düzen... Ve görüyorum ki, bu düzenle inci kefalinin nesli tükenecek. Çünkü her yıl balığın boyu küçülüyor. Bunları gözümle görüyorum. Çünkü toplam 15 bin ton balık avlanıyor. Bunun 10 bin tonu yumurtasıyla avlanıyor. Yaptığım hesaplar gösteriyor ki, bu balık yok oluşa doğru gidiyor.”
- Peki balığı kurtarmak için girişimlerinize nasıl başladınız?
- Bir alternatif balıkçılık yöntemi geliştirdim. Ve önce devlete gittim. Tarım müdürüne gidiyorum. Bölüm başkanına gidiyorum. Dekana, rektöre gidiyorum. Valiye gidiyorum. Derdimi tezimi anlatıyorum...
- Peki sonuç?
BALIK AĞLARI VE BALIK ‘AĞA’LARI
Hoca bu soruma gülerek cevap veriyor:
- Sonuç şöyle oldu. Devletin eliyle olmayacağını acı bir tecrübeyle öğrendim. Vali, polis, jandarma “Hocam biz zaten terörle boğuşuyoruz. Bir de balığı çıkartma” dediler... İl Tarım Müdürü babacan bir adamdı. Bana şöyle dedi: “Evladım sen daha çok gençsin. Buraları bilmiyorsun. Bak sonra başına kötü bir şey gelmesin...” Sonra asıl gerçeği anladım. Meğerse balık avlanan dere ağızları kiraya verildiği için ağalık oluşmuş... Üreme mevsiminde Karadeniz’den gırgır tekneleri getirmişler...
‘DEVLET OLMAYINCA KAÇAKÇILARA GİTTİM’
Asistan Mustafa Sarı üniversiteden de olumsuz cevap alınca bu defa şöyle diyor:
- Baktım ki ne devletten ne de üniversiteden hayır var... Ben de kaçak avcılara gittim. Onlarla bir anlaşma yaptım.
- Nasıl bir anlaşma?
- Kaçakçılara dedim ki: “Gelin iki yıl hiç yasaksız avlanın. Para kazanın ama sonra av yasağına uyun... El yazımla anlaşmayı yazdık imzaladık. Tarım İl Müdürlüğü’ne dilekçeyi verdim...
- Sonuç?
‘ORTADA KALDIM’
Hoca yine güldü.
- İnci kefalinin neslini kurtarmak için çırpınan beni, bu defa bakanlık inci kefalinin neslini tüketme suçuyla mahkemeye verdi. Kaçak balıkçılar da “Hocam sen bizi kandırdın” diye suçladılar. Ortada kaldık mı yine.
MURADİYE KAYMAKAMI IŞIĞI YAKIYOR
Mustafa Hoca anlıyor ki... Ne devlete küsmek doğru, ne de kaçakçılarla anlaşmak. İşte tam bu sırada Muradiye Kaymakamı Mehmet Emin Bilmez’le tanışıyor. Kaymakam Bilmez, Mustafa Hoca’ya şöyle diyor: - Bak Hocam bu böyle olmaz. Ben geçen gün bir köye gittim. Orada bir köylüye sordum. Kaç çocuğun var. Uzun uzun düşündü, düşündü, saydı saydı, sonunda 44 dedi. Peki kaç koyunun var, dedim. Hiç düşünmeden 234 dedi. Sen böyle bak bu olaya...
İşte o an Hoca karar veriyor...
Köylülere gidip hayatlarını sürdürdükleri koyunları kaybedeceklerini anlatacak...
Sonrasını şöyle özetliyor:
- Kaymakamın o lafı bana ışık oldu. Elimde bir bilgisayar, başladım gölün çevresini dolaşmaya. Van Gölü çevresi 430 kilometre. Ben geziyorum. Köylülere diyorum ki “Siz bu gölde kendi bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Koyunlarınızı kaybedeceksiniz” deyince tepki geliyor...”
VE KADINLAR SON NOKTAYI KOYDU…
4- KAYIĞI TERS ÇEVİRİP TEZEKLE KAPLIYOR
- Anlatmak lazım. Ama öyle bilimsel, ekolojik laflarla değil... Ve işte o noktada kadınlara gittik. Bizim öğrenci kızlarımız kaçak balık avlayan köylerde toplantılara başladı. Camilerde, muhtarlıklarda, köy evlerinde toplantılar yaptık. Bizim kızlar anlatıyor. Doğru beslenme nedir, ishal nasıl engellenir. Sonuncu slaytta ise hep inci kefali var. İnci kefali üremeye geliyor, diye anlatıldı. Biz 8 köy hesaplamıştık. O kadar ilgi oldu ki, 24 köyde bu eğitimi gerçekleştirdik... Ve son noktayı kadınlar koydu...
TEZEK VE KAYIK
Mustafa Hoca sonradan ikna olan bir kaçak avcı köyüne gider... Bir bakar ki bir balıkçı kayığı ters çevrilmiş, üzerine tezek yığılmış... Anlar ki, evin kadını, kocası ve oğlu kaçak balığa gitmesin diye kayığı ters çevirip üzerini tezek kaplamış. Tezek çok değerli. O nedenle öylece kalmış... Bu kayık inci kefalinin kurtuluşunda kadınların başarısının sembolü oldu.
5- DÖNEMİN VALİSİ: ‘BALIĞI BIRAK KEDİYLE UĞRAŞ’
Köylüler yeni gelen valiye gidiyorlar:
- Sayın valim suyumuz yok...
Siz bize balık avını serbest yapın. Biz suyumuzu getirelim.
- Kim yasakladı bunu...
- Mustafa Sarı diye bir hoca var o yaptı...
- Tamam serbest yapıyorum...
Bu karardan sonra Vali, Mustafa Sarı’yı çağırtır:
- Hocam bu balıkla ilgili bir durum var.
- Biliyorum sayın valim serbest bırakmışsınız ama olmaz ki...
- Hocam sen bu İnci kefalini Van’ın simgesi olarak görmüşsün. Yahu bırak balığı. Bak Van kedisi var. O da bir simge... Gel sen kediyle uğraş...
- Sayın valim benim uzmanlık alanım su ürünleri...
- Yok yok sen bırak balığı, ben sana güveniyorum. Sen yaparsın.
6- UMUDUN VE AZMİN BAŞARISI
- Mustafa Hoca sürekli olarak kapısından döndüğü üniversitede su ürünleri fakültesini kurup bölümün ilk dekanı oldu...
- O kamyon kasalarından utanç kırmızısının aktığı yerde şimdi İnci kefali heykeli var...
- 1.2 milyon dolar ciro yapan balıkçılar bugün 12 milyon dolar ciro yapıyorlar...
- Atlayan İnci kefali Van emniyetinin simgesi oldu. Adına okullar açıldı.
- Ve o günlerde Mustafa Hoca’ya dert ortağı olan Muradiye Kaymakamı Mehmet Emin Bilmez, şimdi Van Valisi oldu...
- Ve nesli tükenmekte olan İnci kefali yeniden eski günlerine döndü... Tam bu günlerde gelincikler arasında derelere doğru binlerce İnci kefali atlıyor...