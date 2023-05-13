Sevgili genç kardeşim, bu sözlerim sana

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Yarın sandığa gidiyoruz.

Yarın karar günümüz.

Yarın ortak irademizin demokrasiyi taçlandıracağı gündür.

Yarın demokrasinin en geniş katılımlı karar zamanıdır.

Ve sevgili kardeşim.

Yarın demokrasinin, Cumhuriyet’in, medeniyetin sana verdiği en güzel ve en etkili gücü kullanacaksın.

Belki de ilk kez kullanacaksın.

Ve emin ol ki...

Hangi adaya, hangi partiye oy verirsen ver.

Fikrin ne olursa olsun.

Yarın sandığa giden hiç kimse vatan haini değildir.

Yarın sandığa giden hiç kimse düşman değildir.

Yarın sandığa giden hiç kimse ikinci sınıf değildir.

Çünkü yarın seçmenin günüdür.

Yarın bir savaş günü değildir.

Yarın bir bayram günüdür.

Yarın bir kavga günü değildir.

Yarın bir şölen günüdür.

Genç kardeşim...

Sakın ama sakın tahriklere kapılma.

Oy bir silah değildir. Oy bir fikirdir.

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Bakın çevrenize. Bakın ve sorun:

- Bu coğrafyada halkın seçimiyle yönetim belirleyen kaç ülke var?

Türkiye var.

Şunu bil ki...

Cüzdanında, cebinde taşıdığın o kimliğin değeri çok yüksektir.

Çünkü o kimliğin üzerindeki ay yıldız...

Bu coğrafyada bağımsızlık savaşıyla kazanılmış tek kimliktir.

Öyle Ortadoğu’daki, Körfez ülkelerindeki gibi emperyalizmin cetvelle çizdiği sınırların değil...

Bağımsızlığını milletin kanıyla kazanmış bir devletin kimliğidir.

O nedenle çok değerlidir.

Biz işte bunu başarıyoruz.

İşte bu nedenle yarın bir bayramdır.

Bu nedenle medeniyettir.

O yüzden sevgili kardeşlerim...

Yarın sandığa giden herkes bu vatanın öz evladıdır.

Her vatandaş elinde Türkiye Cumhuriyeti kimliğiyle ve o kimliğin verdiği gururla oyunu kullanacaktır.

O nedenle genç kardeşim...

Bir bayrama gider gibi...

Bir şölene gider gibi sandığa git.

Barış içinde oyunu kullan.

Hiçbir provokasyona kapılma.

Huzur içinde bir seçim dilerim.

Bu seçimin sonuçları milletimize hayırlı olsun.