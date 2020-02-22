Sessiz bir devrimin kahraman çocukları

Önceki hafta Ankara’da sessiz bir tören vardı.
Binlerce ajans haberi arasından...
Yüzlerce “siyasi tartışma” içinden sessizce geçip gitti...
Fotoğraf şuydu...
Bir sahnede gençler... Herkes ayakta...
Yüzlerde gülümseme var. Gözlerde bir parlayış ve daha çok heyecan...
Fotoğrafın altındaki haber şöyle diyordu:
“Türkiye’nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerden bir grubun daha Rusya’da eğitimlerini tamamlayarak mezun olduğu açıklandı.”
Doğrusu ben Rusya’da nükleer enerji eğitimi alan bu kadar genç olduğunu bilmiyordum.
Şu sahneye bakar mısınız?
Ve gençlerle fotoğraf çektiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şu mesajı aktarıyordu:
“Edindiğiniz bilgi ve tecrübelerle bu teknolojiyi ülkemizin kazanması için gerçekleştireceğiniz çalışmaları dört gözle bekliyoruz.”
Ben bu fotoğrafı çok önemsedim.
Türkiye’nin Rusya ile kurduğu “nükleer enerji işbirliği”...
Açılacak nükleer santrallar...
Türkiye’nin enerjiye olan bağımlılığını azaltacak hazırlıklar...
Ve ben bu fotoğraftan anlıyorum ki...
Mesele yalnızca Rusya’nın Türkiye’ye nükleer enerji santralı kurması değildir.
Mesele...
Aynı zamanda bir büyük enerji devriminin en genç adımlarının atılmasıdır.
Bakan Albayrak’ın “bir hayalin kahramanları” sözü, bu nedenle değerlidir.
Hangi siyasi görüşte olursak olalım, hangi inanca bağlı olursak olalım...
Nefretle eleştiriyi karıştırmadan...
Öfkeyle farklı olmayı çarpıştırmadan...
Bağırıp çağırmadan... Abartmadan ve çalışarak... Ve öğrenerek...
Doğu Akdeniz’de yüzlerce metre derinlerde enerji arıyoruz ya...
Bizim asıl enerjimiz işte bu fotoğraftadır arkadaşlar...
ARKASINA UÇAK GEMİSİ ALAN RUM TARAFINA GELİYOR
FRANSIZ dev uçak gemisi Güney Kıbrıs açıklarına yanaşırken...
Evangelos Florakis Deniz Üssü’nde neredeyse bayram vardı.
Fransa, doğu Akdeniz’deki “enerji savaşları” için Charles de Gaulle uçak gemisini Rum tarafına destek için göndermişti. Kime karşı?
Sözü hiç dolaştırmadan yazıyorum...
Türkiye’ye karşı...
Nitekim arkasına uçak gemisini alıp Rum kesimine gelen Fransız Savunma Bakanı Florence Parly, Rum savunma bakanı ile görüştükten sonra aynen şöyle dedi: “(Güney) Kıbrıs, Fransız donanmasını sıklıkla limanlarında konuk ediyor. Buna çok müteşekkiriz. Uçak gemisinin operasyonlarına da etkin şekilde katılıyor. Doğu Akdeniz’de olup bitenler konusunda da dayanışmamızı dile getiriyoruz.”
İşte durum budur.
Bütün dünya biliyor ki...
Kıbrıs açıklarında muazzam bir hidrokarbon rezervi var. Ve dev enerji şirketleri buraya talip...
Şimdi Türkiye’yi dışlayıp orada doğalgaz arayacaklar. Zaten buldular da...
Fransız, Amerikan, İtalyan enerji şirketleri sırada...
Türkiye “Ben de varım” dediği için oluyor bunlar.
Arkasına uçak gemisini alan Rum kesimine geliyor.
Tam bir “gövde gösterisi”...
AB toplantılarında Türkiye ile “el sıkışan” AB liderleri...
Kıbrıs açıklarında “savaş gemileriyle” geziyorlar. Bu “yalan diplomasi” nereye kadar gidecek?
Sessiz bir devrimin kahraman çocukları
Önceki hafta Ankara’da sessiz bir tören vardı.
Binlerce ajans haberi arasından...
Yüzlerce “siyasi tartışma” içinden sessizce geçip gitti...
Fotoğraf şuydu...
Bir sahnede gençler... Herkes ayakta...
Yüzlerde gülümseme var. Gözlerde bir parlayış ve daha çok heyecan...
Fotoğrafın altındaki haber şöyle diyordu:
“Türkiye’nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerden bir grubun daha Rusya’da eğitimlerini tamamlayarak mezun olduğu açıklandı.”
Doğrusu ben Rusya’da nükleer enerji eğitimi alan bu kadar genç olduğunu bilmiyordum.
Şu sahneye bakar mısınız?
Ve gençlerle fotoğraf çektiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şu mesajı aktarıyordu:
“Edindiğiniz bilgi ve tecrübelerle bu teknolojiyi ülkemizin kazanması için gerçekleştireceğiniz çalışmaları dört gözle bekliyoruz.”
Ben bu fotoğrafı çok önemsedim.
Türkiye’nin Rusya ile kurduğu “nükleer enerji işbirliği”...
Açılacak nükleer santrallar...
Türkiye’nin enerjiye olan bağımlılığını azaltacak hazırlıklar...
Ve ben bu fotoğraftan anlıyorum ki...
Mesele yalnızca Rusya’nın Türkiye’ye nükleer enerji santralı kurması değildir.
Mesele...
Aynı zamanda bir büyük enerji devriminin en genç adımlarının atılmasıdır.
Bakan Albayrak’ın “bir hayalin kahramanları” sözü, bu nedenle değerlidir.
Hangi siyasi görüşte olursak olalım, hangi inanca bağlı olursak olalım...
Nefretle eleştiriyi karıştırmadan...
Öfkeyle farklı olmayı çarpıştırmadan...
Bağırıp çağırmadan... Abartmadan ve çalışarak... Ve öğrenerek...
Doğu Akdeniz’de yüzlerce metre derinlerde enerji arıyoruz ya...
Bizim asıl enerjimiz işte bu fotoğraftadır arkadaşlar...
ARKASINA UÇAK GEMİSİ ALAN RUM TARAFINA GELİYOR
FRANSIZ dev uçak gemisi Güney Kıbrıs açıklarına yanaşırken...
Evangelos Florakis Deniz Üssü’nde neredeyse bayram vardı.
Fransa, doğu Akdeniz’deki “enerji savaşları” için Charles de Gaulle uçak gemisini Rum tarafına destek için göndermişti. Kime karşı?
Sözü hiç dolaştırmadan yazıyorum...
Türkiye’ye karşı...
Nitekim arkasına uçak gemisini alıp Rum kesimine gelen Fransız Savunma Bakanı Florence Parly, Rum savunma bakanı ile görüştükten sonra aynen şöyle dedi: “(Güney) Kıbrıs, Fransız donanmasını sıklıkla limanlarında konuk ediyor. Buna çok müteşekkiriz. Uçak gemisinin operasyonlarına da etkin şekilde katılıyor. Doğu Akdeniz’de olup bitenler konusunda da dayanışmamızı dile getiriyoruz.”
İşte durum budur.
Bütün dünya biliyor ki...
Kıbrıs açıklarında muazzam bir hidrokarbon rezervi var. Ve dev enerji şirketleri buraya talip...
Şimdi Türkiye’yi dışlayıp orada doğalgaz arayacaklar. Zaten buldular da...
Fransız, Amerikan, İtalyan enerji şirketleri sırada...
Türkiye “Ben de varım” dediği için oluyor bunlar.
Arkasına uçak gemisini alan Rum kesimine geliyor.
Tam bir “gövde gösterisi”...
AB toplantılarında Türkiye ile “el sıkışan” AB liderleri...
Kıbrıs açıklarında “savaş gemileriyle” geziyorlar. Bu “yalan diplomasi” nereye kadar gidecek?