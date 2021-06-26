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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Şenol Güneş’le devam
GeriFatih ÇEKİRGE Şenol Güneş’le devam
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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

Yazarın tüm yazıları

Şenol Güneş’le devam

26 Haziran 2021

Biliyorsunuz çok fazla futbol yazmam. Yorum hiç yapmam...

Çünkü spor yazarlarına saygım var.

Ama bazen bilgi önüme geliyor.

Günlerdir Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e eleştiriler var.

Hatırlayalım...

İtalya yenilgisinden sonra basın “Yok bir şey, bu maçı unutalım” diye moral veriyordu...

Ben ise şöyle yazmıştım:

“Gerçek 1: Şenol Güneş beraberliğe oynadı. İtalya ile beraberlik ve ardından bir galibiyet yeter, dedi. Yanlış hesap yaptı... Böylece aslan gibi takım, savunmada kaldı...

Gerçek 2: Milli takımdaki bazı oyuncular Avrupa’da star olmuşlar. Burak Fransa’yı uçurmuş. Yıldız olarak heykelini dikecekler. Hakan Çalhanoğlu Avrupa yıldızı. Ozan’a teklif yağıyor. Mert, Merih, Çağlar... Avrupa’nın en iyi takımlarında forma giyiyorlar... Diğerleri öyle...

Böyle bir takımı savunmada oynatmak “yıldızları yere indirmeye” çalışmaktır.

O nedenle diyorum ki...

“Savaşarak kaybetmek” vardı.

İşte o nedenle diyorum ki:

“İtalya maçını unutun. Böyle bir şey olmadı” demek; çocuğunu sürekli kollayan bir anne babanın düşen çocuğa “Yok bişey, uf oldu” demesi gibi bir şeydir...”

Evet...

Sonunda hem “uf” olduk hem de “offff” olduk...

Böyle bir sonuçtan sonra Şenol Güneş’in sıkı bir özeleştiri yapmasını beklerdim.

İstifa etmesini beklerdim.

Peki şimdi ne olacak?

Benim aldığım bilgiye göre Şenol Güneş Dünya Kupası’nda milli takımın başında olacak.

Yani kalıyor...

TFF’nin düşüncesi bu yönde...

EFSANE ATLETE VEFA

1962 yılında Ankara’da...

1963’te Sofya’da...

1964’te Bükreş’te Balkan şampiyonu oldu...

1963-65 yıllarında Balkan kros şampiyonu olarak kürsüye çıktı.

1963’te Balkan ve İskandinav devletleri arasında yapılan yarışta şampiyon oldu.

Şenol Güneş’le devam

Tam 6 kez Büyük Atatürk koşusunu kazandı...

Atletizm Federasyonu Başkanlığı yaptı...

Geçen ay COVID-19 geçirdi. Ameliyat oldu. Bacağından enfeksiyon kaptı.

Şimdi Ankara’da bir hastanede yatıyor...

Doktorlar “en az 45 gün burada yatacaksın” dediler...

Efsane atletimiz Muharrem Dalkılıç...

Dün telefonla aradım...

“Muharrem abi nasılsınız” dedim.

Yine müthiş bir tevazu... Kısık bir sesle “Çok şükür. Ama burada uzun yatacağız sanırım” dedi.

Kimseden beklediği bir şey yok.

O konuşmadan sonra içimden geçti...

Spor Bakanı Kasapoğlu bir ziyaret etse. Atletizm Federasyonu Başkanı bir çiçek götürse...

Olimpiyat kotasını alan atletlerimizle bir ziyaret olsa...

Bundan güzel bir tablo olabilir mi?

Olimpiyatlar öncesi “Sporda her şey yarış değildir. İnsanlık ve vefa önemlidir” demenin bundan güzel bir mesajı olabilir mi?

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Türkiye’nin yeni NATO misyonu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

21 Haziran 2021
Brüksel’deki NATO zirvesi yalnızca bir “savunma paktı” zirvesi değildi...

Dahası...

Klasik NATO misyonunun yepyeni bir tanıma geçiş sinyaliydi.

En keskin şekliyle özetlersem:

ABD Başkanı Biden’ın mesajları açısından NATO artık bir “savunma paktı” değildir...

NATO’nun bir askeri güç olarak “küresel çözüm ve karar merkezi” haline gelme arzusu açıktan vurgulanmıştır.

Biden’ın özet olarak şu sözleri önemlidir:

NATO’nun küresel işlevi genişlemelidir...

NATO’nun siyasi etki alanı da olmalıdır...

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İşte... Roketlerin geceye çizdiği ölüm resmi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

20 Haziran 2021
Şu fotoğrafa dikkatli bakın... İşte çocukların yandığı o gece, ateşe boyanan gökyüzünün fotoğrafıdır bu... Roketlerin geceye çizdiği ölümün resmidir. Sağ taraftan Hamas’ın attığı yüzlerce roket... Sol tarafta da onları karşılayan İsrail’in ‘Demir Kubbe’ sistemi... Sonra İsrail’in Gazze’ye yağdırdığı tonlarca bomba... İnsanlığı bu hale getiren nedir acaba?

Şu hale bakın ki...




Geçenlerde Gazze Şeridi’ndeki Filistin direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyon Odası, “çatışma tarihindeki en büyük füze saldırısında” İsrail’i 300’den fazla roket ve füzeyle vurduğunu açıklıyor...

Ölüler, yaralılar var... Bu defa İsrail vuruyor... 12’si çocuk 35 Filistinli hayatını kaybediyor, 233 kişi yaralanıyor.

Filistin’de aç çocuklar gece yarısı yataklarında yanıyor... Aşı yok...

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İngilizce öğretmeni bombacı seri katil...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

19 Haziran 2021
Yoldan geçen kamyoncu “Ulan yine mi terör” diyerek telefona sarıldı:

- İhbar hattı...

- Abi Sarıçubuk yolundayım. Bir araba cayır cayır yanıyor.

İhbarı alan genç jandarma çavuşu hemen bir ekiple olay yerine geçti.

Gittiklerinde araba bir metal yığını haline gelmişti. Hemen çevreyi kordon altına aldılar.

Çavuş bir baktı ki otomobilin şoför koltuğunda birisi var...

- Hemen ambulans... Adli tabip...

Eğildi baktı... Biraz daha yaklaştı...

Hemen aracın plakasını aldı. Ve merkeze bildirdi:

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‘Yok bişey... Yok bişey’ demekle olur mu?

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

14 Haziran 2021
Moral bozmak için yazmıyorum. Tam tersine...

Başarımız için gerçeğin önemini hatırlatmak istiyorum.

Gerçek 1: Şenol Güneş beraberliğe oynadı. İtalya ile beraberlik ve ardından bir galibiyet yeter dedi. Yanlış hesap yaptı... Böylece aslan gibi takım, savunmada kaldı...

Gerçek 2: Milli takımdaki bazı oyuncular Avrupa’da star olmuşlar. Burak Fransa’yı uçurmuş. Yıldız olarak heykelini dikecekler. Hakan Çalhanoğlu Avrupa yıldızı. Ozan’a teklif yağıyor. Mert, Merih, Çağlar... Avrupa’nın en iyi takımlarında forma giyiyorlar... Diğerleri öyle...

Böyle bir takımı savunmada oynatmak “yıldızları yere indirmeye” çalışmaktır.

O nedenle diyorum ki...

“Savaşarak kaybetmek” vardı.

Futbolda dünyaya görsel bir şölen sunmak vardı.

Bizim yıldızlara yakışan buydu. Zaten onların da ruh durumu böyleydi.

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Yeşil sahanın mucize adamı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

13 Haziran 2021
Dünyanın neresinde ve hangi liginde olursa olsun, bu olay tartışmasız bir futbol mucizesidir...

 

FUTBOL dünyası, Fatih Terim mi? Emre Belözoğlu mu? Sergen Yalçın mı? Abdullah Avcı mı? diye tartışırken...

Bu pazar size kıyasıya savaşların yaşandığı bir dünyadan...

Müthiş bir mucizenin hikâyesini anlatıyorum.

“Mucize teknik adam”ın hikâyesi...

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Rüzgâr ve akıntılara göre müsilajın rotası turizmi vurur mu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

12 Haziran 2021
Deniz salyası Çanakkale Boğazı’nı geçip Ege’ye dayanınca; turizmcilerde müthiş bir endişe başladı...

“Zaten pandemi vurdu. Bir de sahilleri deniz salyası işgal ederse...”

Marmaris Dalyan hattında Oteller Birliği Başkanı Yücel Okutur ilk uyarıyı yaptı.

Peki şu anda durum nedir?

Üç önemli faktör var.

1. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde “rüzgâr takvimi” nedir? Kuzeyden güneye doğru...

2. Çanakkale sonrasında su akıntı rejimi nasıldır?

3.  Bu iki etken deniz salyasını turizm bölgelerine taşır mı?

Ve daha önemli bir endişe:

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Bakan Akar: Atatürkçülüğümüzü sorgulamak kimsenin haddi değildir

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

7 Haziran 2021
Denizkurdu Tatbikatı’ndan yazdığım yazılar Milli Savunma Bakanı Akar’ın Türkiye içine ve yurtdışına verdiği mesajlarla bitiyor. Aksaz Deniz Üssü’nde akşam yaptığımız sohbeti pazartesi günü aktaracağımı yazmıştım. Başlıklar halinde özetliyorum...

ATATÜRKÇÜLÜK

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürkçü düşünce sistemi çerçevesinde kurulduğunu, şekillendiğini ve ona göre hareket ettiğini görmemek körlüktür. Bunun sorgulanması abestir. Bakanından komutanlarına, tüm personelinin Atatürkçülüğünü sorgulamak da kimsenin haddi değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Atatürkçülük kimsenin tekelinde, kimsenin zimmetinde değildir.”

NE S-400 NE DE F-35, ABD İLE ASIL MESELE PKK/YPG’DİR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden’la Brüksel’de yapacağı görüşmenin kritik konuları üzerine sorduğumuz sorulara Bakan Akar şöyle cevap veriyor:

“Demokrasi ve insan hakları gibi temel değerleri paylaşan stratejik müttefik olan Türkiye ile ABD arasında en büyük problem ne F-35 ne S-400 ne de başka bir şey. En büyük problem PKK/YPG terör örgütü meselesidir. Ortaya attıkları problemler öyle veya böyle çözülür ama çözemeyeceğimiz bir problem var. Bizim milletimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden bir PKK var. PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG var. YPG’ye TIR’lar, uçaklar dolusu silahlar götürüyor, YPG ile işbirliği yapıyorlar. Israrla ve inatla YPG, PKK değil diyorlar. Biz de bunu kabul etmiyor, bu aklımıza hakaret, diyoruz. PKK eşittir YPG olduğu çok açık. ABD’li müttefiklerimizin anlaması gereken şey bu, bu konuda kararlıyız. Türkiye’nin kişiliği, kimliği, egemenliği, bağımsızlığı var. 40 seneden beri asil milletimizin başına bela olan terörü bitirmekte kararlıyız.”

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'Ordubozanlar'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

6 Haziran 2021
Milli Savunma Bakanı Akar bir konuda çok hassastı. O da Atatürkçülük üzerine yapılan eleştiriler:

Denizkurdu Tatbikatı’nda o kadar çok şey yaşadık gördük ki... Tatbikatın o muazzam etkisi. Bir de son dönemde yapılan bazı eleştirilere karşı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevabı...

Özellikle de Atatürkçülükle ilgili saldırılar...

Aksaz Deniz Üssü’nde bir akşam Bakan Akar’la uzun bir sohbet yaptık.



Bunları pazartesi günü aktaracağım...

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'Oldubittiye izin vermeyiz'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

5 Haziran 2021
Geçen hafta bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Atina’da “dostluk rüzgârları”na tanık olmuştum. Çavuşoğlu Atina’daki sohbetimizde “pozitif mesajlar” vermişti. Pozitif bir sonuçla da dönmüştük. Bu defa Rodos açıklarında Denizkurdu Tatbikatı’nı yapan Türk donanmasının sancak gemisindeyim. Ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Salihreis Fırkateyni’nden dostça bir uyarı yapıyor: “Elbette biz bu sularda sorunların karşılıklı görüşerek, konuşarak, birbirini dinleyerek çözülmesini istiyoruz. Ama oldubittiye de hiçbir zaman izin vermeyiz... Geri adım atmayız...”

Sabah 09.00’da Türk donanmasının en önemli üslerinden biri olan Marmaris Aksaz’dan demir alıyoruz.

Atışlı ve çok önemli bir tatbikat bu.

Sualtı komandoları... Denizaltı avı... Hedeflerin vurulması... Havadan atış. SİHA vuruşu.

Bir ara 4 hücumbotun hedef halindeki bir enkaz gemiyi ateş altına almaları vardı ki...

Yer gök inledi.

Salihreis Fırkateyni Oruçreis’le birlikte Doğu Akdeniz’de doğalgaz araması yapan gemimize 80 gün koruma yapmıştı.

Hatta bu gemilerimiz tacize yeltenen bir Yunan gemisini de püskürtmüştü...

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Biden’ın önünde bekleyen Türkiye teklifi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

1 Haziran 2021
İki günlük Yunanistan ziyaretinden geriye kalan özet şu:

1) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çantasında pozitif bir dosyayla gitti. Sıcak görüşmeler oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Çavuşoğlu’nu Girit’teki evine davet etmesi Ankara’daki gerilimi tümüyle bitirdi. Çavuşoğlu da Yunanistan’dan gelen bir heyeti Antalya’ya davet etmişti. 

2) Aşıların karşılıklı olarak tanınıyor olması Ege’deki turizm kapılarını açacak gibi görünüyor.

3) Önümüzdeki dönemde daha yakın ve sıcak görüşmeler bekleniyor...

KAHVALTIDA DÜNYA TURU

Çavuşoğlu, Başbakan Miçotakis’le görüşmeden önce Türkiye’den gelen gazetecilerle sohbet etti...

Mısır’la gelişen ilişkilerden Afganistan’a, Polonya’ya sattığımız insansız hava araçlarından Filistin’e, Rusya’dan gelecek turistlerden Suriye’ye ve tabii ABD ile ilişkilere kadar tam bir dünya turu oldu. 

Çavuşoğlu’nun verdiği cevaplar kadar, tarzına, sorulara olan hâkimiyetine ve özgüvenine dikkat ettim.

Mesela Yunan Dışişleri Bakanı

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Yunanistan'dan sürpriz teklif: ‘Aşıları karşılıklı tanıyalım’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

31 Mayıs 2021
Sabah 09.00.

Yunanistan’a doğru havalanırken önüme Yunan medyasından bazı haberler geliyor...

Sert manşetler...

“Türk Bakan bir medya ordusuyla geliyor...”

Sanki sefere çıkmışız gibi bir karşılama havası var.

Oysa uçakta bambaşka bir hava. Daha ilk dakika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gülerek yanımıza geliyor.

Espriler... Sıfır gerginlik...

“Yunan medyası çok sert bir hava estiriyor”

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Milli Eğitim Bakanı’ndan üç mesaj

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

30 Mayıs 2021
Küçüksu’da öğretmenevinde bir öğlen yemeği... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Bakü seyahati dönüşünde... Ceketleri çıkardık, Boğaz’a doğru bir hafta sonu sohbeti yaptık... Önce herkesin merak ettiği üç soru üç cevap...

1- TELAFİ EĞİTİMİ BU HAFTA NETLEŞECEK

Sordum:                                             

- “Sayın Bakan herkes merak ediyor. Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?”

Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil.

- Peki sizin görüşünüz nedir? Milli Eğitim Bakanlığı ne düşünüyor?

Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur. 

2- OKULLARI EYLÜLDE AÇMAYI PLANLIYORUZ

Bakan Selçuk bu konuda kesin konuştu:

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Hayvan hakları adına durdurun bu ilanı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

29 Mayıs 2021
Dün şu haberi okuyordum:

Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Mahallesi’nde devriye gezerken, çaya düşen karacayı fark etti. Ekipler, çaya girip, karacayı yakalayarak, sudan çıkardı. Yaralandığı anlaşılan karaca tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan karaca, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Cide Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı...”

“Ohh” dedim...

İşte benim jandarmam. Dikkat ettim. Bir de jandarmanın “çevre doğa ve hayvanları koruma timi” varmış.

Daha da mutlu oldum, derken...

Üzerime bir devlet ilanı yıkıldı... Gözlerime inanamadım...

Haber şöyle:

Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 ilde toplamda 115 adet yabankeçisi, dağkeçisi, kızıl geyik ve karacanın avlanması için ihale açtı.”

Allah Allaaaah...

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Çelebi: ‘Fatih Terim aday olsun’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

24 Mayıs 2021
Galatasaray için kritik bir haftaya giriyoruz.

Eski başkanlardan bir isimle konuşuyorum.

Mustafa Cengiz aday olmayacak” diyor. “Fatih Terim bıraksın” diyor.

Bir dönem başkan yardımcılığı yapan, GS’nin mali yapısı ve stat için müthiş çalışmaları olan Işın Çelebi ile konuşuyorum.

Açıktan şöyle diyor:

- Ben bu ülkede 5 yıl ekonomi bakanlığı yaptım. Galatasaray’da başkan yardımcılığı yaptım. 

Kulübün mali yapısı için çok şeyler yaptık. Ama şimdi bakıyorum. Bir kavga, bir çatışma, bir parçalanma görüntüsü. 

Soruyorum:

- Peki ne yapılmalı?

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Bir annenin oğlu için inanılmaz mücadelesi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

23 Mayıs 2021
Bu pazar size, bir annenin ‘özel öğrenci’ durumundaki oğlu için verdiği inanılmaz mücadeleyi anlatıyorum. Ve kim bilir şimdi kaç anneye gözyaşı halinde bir mesaj gönderiyorum. İşte o hikâye...

SERPİL’in içindeki kuşku giderek büyüyordu.. “Acaba çocuğumda bir şey mi var?” Melih 2 yaşına geldiğinde Serpil önce eşine sordu:

Sence bizim oğlumuzda bir değişiklik mi var?”

- Nasıl yani?

- Ne bileyim yaşıtlarına göre biraz yavaş büyüyor gibi.

Baba kestirip attı:

- Nereden çıkarıyorsun bunu. Yok öyle bir şey...

O öyle demişti ama

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Gökyüzünde kravatsız diplomasi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

22 Mayıs 2021
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Paris’ten paylaştığı bu fotoğrafı görünce çok gerilere gittim.

Özal’lı yıllara...

Özal ilk özel uçağı alınca ne çok eleştirilmişti. Denmedik laf bırakılmamıştı.

Özal ANA uçağını birkaç kez Ebulfez Elçibey için Azerbaycan’a göndermişti.

O zaman gururlandığımı yazmıştım.

Şimdi de bu fotoğrafla gururlandım...


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Neden Fatih Terim çünkü...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

17 Mayıs 2021
Önce Beşiktaş’ı kutluyorum. Hak ettiniz...

Helal olsun. Sergen’i alkışlıyorum. Yine helal olsun...

Bize gelince...

Soruyorum:

Fatih Terim yalnızca takımı mı yönetti?”

- Hayır... Fatih Terim, takımı yönetirken aynı zamanda sahanın dışında bir türlü bitmek bilmeyen bir iç krizi de yönetmek zorunda kaldı...

Bu kadar çok kriz. Bu kadar çok düşmanlık. Ve birilerindeki “Terim kompleksi”.

Bütün bunlara rağmen Galatasaray yine kıl payı şampiyonluğu kaçırdı... 

Ve bütün bunlara rağmen

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Sevgili gençler! İşte size ‘asla vazgeçmeyin’ diyen bir hikâye

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

16 Mayıs 2021
1- 1990’lı yıllar...

Sonunda asistan olarak sınavı geçmiş ve kabul edilmişti. 

Uzaktı ama olsun. Zordu ama olsun. Terörün merkeziydi ama olsun...

Antalya’dan Erzurum’a... Oradan otobüsle Van’a gidiyordu. 

Muradiye’den geçerken otobüsün camından gördüğü şeye inanamadı...

Bendimahi Deresi’nin döküldüğü Van Gölü kıyısında Karadeniz’in koca “gırgır teknesi” ağ çekiyor... Kıyıya doğru sıralanmış kamyonların kasasına ağlardan tonlarca balık boşalıyordu.


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'Keşke ilk gün babama anlatsaydım... Korkmayın başınıza geleni anlatın'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

15 Mayıs 2021
Melek'le o kadar güzel bayramlaştık ki...

Gülen yüzü, çocuklarıyla mutlu hali. Görüntülü bir bayramlaşma yaptık.

İçim ısındı... Umudum arttı.



Çocuklarıyla birlikte avukatı Ahmet Onaran’ın evine bayram yemeğine gelmişlerdi.

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