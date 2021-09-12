Seçimlere iki hafta kala kıran kırana

MÜJDE: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yeni adli yılla birlikte çok önemli bir müjde veriyor: “Diyelim ki, vatandaş savcıya gitti, bir konuda şikâyetçi oldu. Savcı şikâyetin konusuna bakacak. Ve vatandaşa, ‘Senin bu şikâyetin şu kadar günde sonuçlanacak’ diye bir belge verecek. İşte bu makul süre belgesi. Vatandaş bilecek ki şu kadar günde sonuç alacak...”
NASIL İŞLEYECEK: Bakan Gül şöyle anlatıyor: “Vatandaşın isteği şudur. Karar adil olsun ve makul sürede sonuçlansın. İşte savcılar, hâkimler, avukatlar, uzmanlar oturduk buna kafa yorduk. Ve her konuya göre makul süreler belirlendi. Ve bu süreler sisteme işlendi. Eğer bir gecikme olursa sistem alarm verecek.”
Bizim yazı işlerini kutluyorum, “50 cesur kadın” manşeti dünya çapında bir sestir.
Keşke internette bütün dillerden yayınlansa.
Keşke dünya kadın örgütleri bir hat oluştursa.
Keşke BM bir komisyon kursa.
O “cesur kadınları” düşünün.
En temel hakları için harekete geçtiler.
Taliban gibi kadını “kölenin bile altında gören” o zihniyete karşı..
1. Plajın ortasında... Stefan bağırıyor:
“Stop... Stop... Stoppp”
Ardından Seher...
“Durun... Durun gitmeyin. Ne işiniz var burada?..
ATV’deki adam bir süre öylece boş boş bakıyor...
Sonra ATV’yi Stefan’ın üzerine sürerek oradan uzaklaşıyor...
Stefan acı içinde yere yığılıyor. Sonra ambülans. Jandarma.
Evet arkadaşlar burası Manavgat...
- Kamplaşma...
En çok korktuğumuz şey:
- Trolleşme...
En çok üzüldüğümüz şey:
- Birinin ötekini dinlememesi.
En çok sıkıntısını çektiğimiz şey:
- Fikirler üzerinden değil, semboller üzerinden tartışmak...
Televizyonlarda ve gazete köşelerinde, açık oturumlarda, dost sohbetlerinde hep aynı şeyi söylüyoruz:
Bir ibret ve bir dehşet sahnesi...
Ama önce zaferler ayı...
950 yıl önce Sultan Alparslan’ın yiğitleriyle Malazgirt’ten açtığı Anadolu kapısı;
Mustafa Kemal’in önderliğinde Millet Meclisi’nin ordusuyla ve bir milletin top yekün taarruzuyla vatan olmuştur...
Bu nedenle ağustos bu millet için zaferler ayıdır...
Kutlu olsun...
AHLAT: Ahlat’ta bulunan mezar taşlarının anlamı büyüktür. Daha haberi duyduğum ilk gün “İşte” dedim. “Anadolu’nun kitabeleri...”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deyişiyle
1. Sevim ve Serpil de yaylaya çıkmaya hazırlanıyordu...
Elanur hemen söze girdi:
“Kızlar bir fikrim var. Şu bizim Filenin Sultanları var ya...”
Sevim: “Evet. Nasıl güzel oynuyorlar. Hayranım ben...”
Serpil: “Vallahi ben de. Bayılıyorum. Heyecandan ölüyorum.”
Elanur bu defa daha bir heyecanla:
HAYVANLAR için oluşturulan Asya Koalisyonu (AfA) önceki gün çok önemli bir rapor yayınladı...
Asya Koalisyonu dünyanın değişik ülkelerinden seçilen 22 hayvan hakları kuruluşundan oluşuyor... Bu nedenle yayınladığı rapor ayrıca değerli.
Raporun en çarpıcı bölümü ise Facebook, YouTube, Tiktok gibi sosyal medya devlerinin “hayvanlara zulüm yapan” videolardan kazandıkları paralar.
Evet yanlış okumadınız.
Kan donduran insanlık dışı görüntüler.
Taliban korkusuyla ölümüne kaçan insanlar. Anneler, çocuklar.
Uçakların tekerlekleri arasına sıkışan...
Çıktığı uçak kanadında can veren, parçalanan insanlar.
Dünya ajanslarının geçtiği bu fotoğraflar, görüntüler, televizyonlardan yayınlandıkça insanlığın kanı donmuştu.
Dehşet içinde izliyorduk..
Ve herkesin ağzında şu söz:
“Bu nasıl bir adalet. Bu insanlara yardım edecek birisi yok mu? BM nerede? ABD nerede?”
1. Vietnam askerleri ABD’nin devasa ordusunu bu tünellerle yenmişti...
Dağlar, ormanlar ve tüneller...
Tonlarca napalm bombasının döküldüğü, her yerin cayır cayır yakıldığı o topraklarda ancak yeraltı tünellerinde yaşayabilmişlerdi. Bizi gezdiren rehber tüneli gösterince şoka girmiştim.
“Nasıl yani buradan mı giriyorlardı?”
“Evet” demişti rehber “Buradan giriyorlardı tünele...”
Tünel deyince yanlış anlamayın.
Bir kovuk...
İki aylık hamileydi. Ve şiddet başlamıştı.
Bir gece hırlayan bir ses:
“Defol bu evden. Eğer gelirsen seni kıtır kıtır keserim...”
Sevil böylece baba evine döndü. İyi bir işi vardı. Kendi hayatını kuracaktı.
Bir fabrikada muhasebeciydi.
Ama İ.K. bir türlü peşini bırakmıyordu.
Sürekli tehdit...
Kardeşine durumu anlattı...
Varlığını ABD desteğine borçlu birinin böyle bir suçlama yapmasını nasıl yorumlayacağız?
Bu sorunun cevabını ararken; emekli Büyükelçi Naci Koru’nun haftalık yazısına konu ettiği son BM Güvenlik Konseyi raporunu gördüm.
‘Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Ekibi’nin hazırladığı S/2021/486 sayılı, 22 sayfalık ‘Afganistan’da barış, istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturan Taliban ile diğer bağlantılı kişiler ve oluşumlar’ başlıklı 12’nci rapor...
Çok çarpıcı bulgular var.
Koru’nun şu alıntısı dikkatimi çekti:
“Raporun yeni ve ilginç bir yönü, ‘Taliban ve El-Kaide’ başlıklı alt bölümün 41. maddesinde kayıtlı. Bu maddede, ABD’yle Taliban arasında Şubat 2020’de Doha’da imzalanan anlaşmanın kamuoyuna açıklanan ana metnine ilave ‘gizli eklerinin’ olduğu ilk kez bir BMGK belgesinde açıklanıyor.”
Müthiş...
ABD’nin Taliban’la gizli anlaşma yaptığı ilk kez bir BM raporuyla duyurulmuş oluyor..
Biliyorum...
Steve Jobs’tan bu yana hepimiz “internet yatırımı” üzerine hayaller kuruyoruz...
Meşhur “garaj çocukları” hikâyesi yani...
Bir fikir... Bir ışık. Bir yazılım. Bir hayal. Çılgın bir adım. Yemek Sepeti... Angry Birds... Amazon... Mask...
Ve ardından gelecek milyonlarca, hatta milyarlarca dolar...
2 yıllık kapanmalar...
AB’nin, İngiltere’nin “kırmızı listeleri” derken...
Dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la “yangın sonrasını” konuştum...
- Sayın Bakan, bunca sıkıntı, badire, kapanmalar. Bir de üstüne yangınlar... Hiç böylesini görmemiştik. Bu kadar badirenin arasında turizm gelirlerimiz ne oldu?
- Evet zorlu bir dönemden geçtik ve geçiyoruz. Siz de saydınız. Dünya çapında bir olay. Sıkıntılar yok değil elbette.
- Yani zararda mıyız?
(Bakan Ersoy gülerek)
- Yok... Yok... Biz zaten her türlü sıkıntıya göre bir planlama yapmıştık.
1. Basmış gaza gidiyor.
Zavallı hayvan perişan... Koşuyor yetmiyor. Sürünüyor...
O gaza bastıkça görenler çılgına dönüyor.
Sonra birkaç kişi bu iğrenç olayı kaydedip sosyal medyaya koyuyor...
1. En makul ve en masum haliyle düşünsen bile...
Bu fotoğrafların karşılığındaki söz şudur: “Yahu arkadaş. Dosyalarla, isimlerle, belgelerle, fotoğraflarla YPG ve PKK’nın birlikte terör örgütü olduklarını ortaya koyduk. Anlattık. Ama şu hale bakın ki, biz içimizdeki yangınla boğuşuyoruz. Siz hâlâ dışarıdan kundaklıyorsunuz. Nerede kaldı müttefik olmak... Nerede kaldı NATO...”
Evet bu pazar Suriye’de yapılan bir toplantıyı ve sahnedeki aktörlerini anlatıyorum.
Önce Antalya’dan Tilkili Köyü’ne yardım götürürken cehennemin ortasına düşen 4 kahraman esnafı yazdım...
Sonra Kaş-Fethiye gençliğinin kurduğu “motorize tulumbacıları”...
Bugün de Marmaris’ten iki işinsanının olağanüstü çabasını anlatıyorum.
Önceki gün bir konuşma:
- Serkancım hepimize geçmiş olsun. Ada girişine 500 hp ile denizden su emen pompa sistemi kurdum. Yarın öğlen hazır olur. 3 dakikada 20 tonluk tankeri doldurur halde olacağız... İki adet 1000 hp pompa saatte 750 ton basınçlı su verebilecek, 7 hortum cuma hazır olacak...
- Sağ ol abi, bu bizim işi görür. Ben 10 tanker aldım. Eğer suyu da oradan alırsam... Tamamdır...
- Arkadaşlara duyurabilirsin... 12 kişilik deniz uçağı ve iki pilot da hazır olacak. Tıbbi tahliye için... Ben bütün ekiple yangına karşı temizlik yapıyorum. Allah yardımcımız olsun...
Arkadaşlar bu konuşma Marmaris’te iki işinsanı arasında geçiyor...
Gerçekten videodaki konuşmalar tüyler ürperticiydi.
İnsan izlerken kendisini o cehennemin ortasında hissediyordu...
Bugün de başka bir dayanışma örneği.
İşte Kaş’ın Çavdır Mahallesi...
Yangın haberleri ateş gibi düşmeye devam ederken Emre atlıyor motosikletine; doğru mahalle kahvesine...
Kim varsa o sırada oturuyorlar masaya. Emre diyor ki:
Hangi videoyu izlesem yanıyorum.
Ama dün gece öyle bir sahne izledim ki...
İşte o yüzden sordum:
“Siz hiç otomobilin camlarından cehennemi gördünüz mü?”
Bu pazar Manavgat Tilkiler Köyü’ne malzeme yardımı götürmek için yola çıkan 4 esnafın hikâyesini anlatmak istedim.
Yakın köy alevler arasında kalınca pideden ayrana ne buldularsa yardım olarak yanlarına alıp arabaya atlıyorlar...
Ve yardım için çıktıkları yolda cehennemin ortasına düşüyorlar...
Tam Manavgat’a doğru alçalırken...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle konuşuyoruz.
Acı büyük. Alevler durmuyor...
Soruyorum:
- Sayın Pakdemirli, önce milletçe hepimize geçmiş olsun. Bir sabotaj endişeniz var mı?
- Her yangında kafamızdaki soru budur. Ama kolluk kuvvetleri bulacak bunu... Sabotajın bulunmasına yönelik teknikler var. Polisimiz, jandarmamız bu konuda çok deneyimli...
- Bir de bazı eleştiriler var. Yangınları söndürmek konusunda yeterli olunamıyor türünden. Muhalefet liderleri bunu iddia ediyor.
Seçimlere iki hafta kala kıran kırana
Bu pazar size Hürriyet Avrupa’nın 2013 yılının ocak ayında attığı bir manşeti hatırlatıyorum...
1. O dönem Hürriyet’in Almanya Temsilcisi Celal Özcan, Hamburg temsilcimiz Kemal Doğan ve ben, Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz’u ziyaret etmiştik.
Çünkü Başbakan Scholz önemli bir karar almıştı.
Müslümanlara dini bayramları resmi tatil hakkı olarak tanıyordu.
Avrupa’da bir ilkti bu...
Onun bu kararı sonradan Berlin ve Bremen’e yayıldı. Ancak Müslüman çocuklara ramazan ve kurban bayramlarında bir gün tatil olarak...
Scholz bize Hamburg Belediye Sarayı’nı gezdirirken, bir arada yaşama kültürüne verdiği önemi anlatıyordu... O gün çok heyecanlanmıştık.
Avrupa Birliği’nin dinler arası, kültürler arası uyum projesi açısından tarihi bir önemi vardı bu kararın...Uzun uzun sohbet etmiştik.
Scholz sakin ve ciddi bir kişiydi. İşte şimdi o Scholz, son anketlerde Merkel’in koltuğuna en yakın aday haline geldi...
O yüzden merak ediyorum.
Anketlerde başa baş geçen, kıran kırana giden bu yarışın son iki haftasında üçüncü parti olan SPD’yi birinci parti yapan nedir?
Bunda 800 bin gibi bir oyla Türklerin payı var mıdır?
Ve bir başka soru:
Eğer anketlerdeki gibi bir sonuç gelirse, Scholz Hamburg’daki kararını bütün Almanya’ya uygular mı?
Ve acaba CDU lideri son dakika bu kozu oynar mı?
Özetle kıran kırana geçen seçimlerde Türklerin oyları belirleyici olabilir..
Avrupa Birliği ve bir arada yaşama normları açısından bu çok önemli bir gelişme...
Yabancı düşmanlığı, islamofobi gibi ırkçı söylemlerin yükseldiği bir dönemde bu gerçek daha da belirleyici oluyor...
2- ANİ DÜŞÜŞ
Daha 2 ay öncesine kadar Almanya’da bambaşka bir tablo vardı. Anketlerde Almanya tarihinde ilk kez Yeşiller öne geçmişti. Yeşiller Partisi’nin başında 40 yaşında bir kadın var...
Annalena Baerbock...
16 yaşında jimnastikte Almanya üçüncüsü oluyor. Hızlı, heyecanlı atak ve hırslı bir genç kız...
Sokak gösterilerinden geliyor.
Hannover’de kamu hukuku okuyor. Sonra Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu’nda uluslararası hukuk eğitimi alıyor.
Yeşiller’deki bu yükseliş Hıristiyan Demokratlar’ı çok rahatsız ediyor. Çünkü Yeşiller yüzde 28 oy oranıyla birinci durumda.
Merkel’in yerine seçilen Armin Laschet ise oy kaybediyor... Yüzde 26’dan yüzde 24’e gerilemiş.
3. BERLİN’İ KARIŞTIRAN DİYALOG
Anketler üzerine yorumlar peş peşe yağarken:
Hıristiyan Demokratlar’ın Grup Başkanı Ralph Brinkhaus’tan bir uyarı geliyor:
- Bir Yeşiller Partisi üyesi bana ‘Başbakanlık için mobilya bakıyoruz’ dedi. Tüm gücümüzle bunu engellemeliyiz...
Aslında buradaki “mobilya” sözü daha çok bir espri. “İktidara geliyoruz” demenin başka bir şekli...
Çünkü Merkel’le görüşmeye gittiğimizde o kadar sade bir makam odası vardı ki...
4. YEŞİLLER PANDEMİ ÖDENEĞİNE ÇARPIYOR
Hıristiyan Demokratlar’la Yeşiller arasındaki kıyasıya mücadele bir haberle sarsılıyor.
Yeşiller’in lideri Baerbock’un pandemi sırasında partiden COVID-19 primi aldığı ortaya çıkıyor.
Adı da pandemi primi. Yani siyasi çalışmaları sırasında risk altında olduğu için almış bu primi.
Tabii Almanya’da başta sağlık sektörü ayağa kalkıyor... Kendi partisinden isyan sesleri geliyor.
Ardından yine Baerbock’un yazdığı kitapta intihal yaptığı ortaya çıkıyor... Ve Yeşiller’in oyu hızla düşüyor. Bu defa CDU’nun oyları yükseliyor...
Ve tabii Hıristiyan Demokrat lider Armin Laschet’in yüzü gülüyor.
Çünkü CDU yüzde 28-30 bandına yükselirken Yeşiller 19-20’de kalıyor. Sosyal Demokratlar ise yüzde 15...
5. CDU’NUN OYLARINI SEL ALIYOR
Yeşiller’deki bu düşüş tüm anketlere yansıyor.
CDU rahatlamış, Sosyal Demokratlar ise kendi çaplarında propagandaya devam ediyor.
Scholz sürekli pozitif mesajlar veriyor.
İşte tam bu sırada Almanya’da büyük sel felaketi yaşanıyor...
Nasıl oluyorsa...
Oyları yükselirken yüzü gülen Laschet büyük bir hata yapıyor.
Sel bölgesinde açıklamalar yapılırken, onun arka tarafta attığı kahkaha objektiflere yansıyor. Ve anında oylarını sel alıyor.
6. ARADAN SCHOLZ ÇIKAR MI?
Yeşiller’le Hıristiyan Demokratlar arasındaki kıran kırana yarış ve peş peşe gelen hatalar SPD’ye yol açıyor...
Ve Forsa şirketinin son anketine göre son oylar şöyle sıralanıyor:
Tarihte ilk kez CDU yüzde 20’nin altına düşüyor. Yüzde 19...
Sosyal Demokratlar ise birinci duruma geçiyor. Yüzde 25...
Ve Yeşiller yüzde 17... Liberaller (FDP) yüzde 13, aşırı sağ AfD yüzde 11, Sol Parti yüzde 6.
Bild Gazetesi’nin İnsa şirketine yaptırdığı son ankete göre ise Hıristiyan Birlik düşüşü durdurmuş görünüyor. Yüzde 20.5. Buna rağmen bir hafta içindeki oy kaybı yüzde 9.5. Haziranda oy oranı yüzde 30 idi. Sosyal Demokratlar (SPD) yüzde 26’ya oylarını çıkarmış bulunuyor. Yeşiller düşüyor, yüzde 15.5, FDP yüzde 12.5.
Hemen şunu söylemeliyim ki...
Anketlerin kesinliğine nedense bir türlü güvenemedim.
O nedenle ben anketlerde çıkan kesin yüzdelerden çok, ortalama eğilim olarak yükselişe geçen SPD liderinin ve oluşacak yeni koalisyonun yaratacağı etkileri önemsiyorum.
Tabii önümüzde daha iki hafta var.
Geriye doğru bakarsak.
Yükselen Yeşiller, düşen Hıristiyan Demokratlar (CDU).
Sonra yükselen CDU ve düşen Yeşiller.
Ardından yükselen Sosyal Demokratlar (SPD).
Görünen o ki...
Bizim manşette kültürler, ırklar ve dinler arasında uyumu savunan...
Müslümanlara kendi bayramlarında resmi tatil hakkı tanıyan SPD Lideri Scholz, Merkel’in koltuğuna en yakın isim olarak duruyor.
Almanya’daki bu seçimler bütün Avrupa’yı olduğu gibi her açıdan bizi de yakından ilgilendiriyor...
İzleyeceğiz...