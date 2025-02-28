Sayın muhalefet çekinmeyin tebrik edin

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Cenaze evlerinde, şehit cenazelerinde muhabir olarak çok ağladım.

Bizim de korktuğumuz oldu...

Bir tek örnek vermek gerekirse; Hürriyet’in Ankara temsilcisiyken TRT’de yaptığım bir konuşma nedeniyle odamın balkonunda patlatılan bombayla ölümden dönmüştüm.

Yıllar böyle geçti. O dönemlerin cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarıyla, genelkurmay başkanlarıyla, içişleri bakanlarıyla, MİT müsteşarlarıyla tek konumuz bu terördü.

Biz soruyorduk. Onlar cevap veriyordu.

Ama PKK terörü bir türlü bitmiyordu.

Canlar gidiyordu. Civanlar gidiyordu.

Bir gün rahmetli Ecevit’in başbakanlığında Öcalan’ı Türkiye teslim aldı.

O gün Öcalan, “Hizmete hazırım” demişti. Ama bir türlü bu gerçekleşmedi.

Dönemin MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun’la uzun uzun konuşmuştuk.

Hiç unutmuyorum Atasagun bugünkü gibi bir çözüm önermişti...

Ama olmadı.

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Sonunda peş peşe sınır ötesi operasyonlar yapıldı.

“Niye sınırlarımızın ötesi?” diye soruluyordu.

Zeytin Dalı, Barış Pınarı derken...

Türkiye Cumhuriyeti kararlılığını göstermişti.

Geldik bugüne...

Öcalan nihayet demokratik mücadele için PKK’yı feshetti.

Arkadaşlar;

Bu tarihi bir olaydır. Bu milletin başarısıdır.

Bugüne kadar gelen süreçte mücadeleyi yürüten herkesi kutluyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesini...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bilgeliğini...

Askerimizin kahramanlığını, komutanlarımızı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı...

Ve bütün isimsiz kahramanları kutluyorum.

Bu millet bu terörden çok çekti.

Umarım demokrasi adına gerisi gelir.

Buradan başta CHP olmak üzere tüm muhalefet partilerine bir de çağrıda bulunuyorum.

Çekinmeyin, siyasi kibir ve hesap yapmadan bu başarıyı kutlayın.

Hatta Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli’yi millet adına tebrik edin.

Gidip ellerini sıkın.

Ben bütün kalbimle tebrik ediyorum,

Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklar diliyorum.

Ve en önemlisi;

Bizler çok çektik,

O nedenle yeni kuşaklarımıza terörsüz bir Türkiye’de nice barış dolu yıllar diliyorum.

Arkadaşlar haberi alır almaz içimden geçenleri yazmak istedim.

Elbette bu tarihi olay için daha uzun uzun analizler yapacağım.

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Bir kez daha bütün kalbimle kutluyorum.