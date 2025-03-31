Savunma Bakanı Güler’den barış süreci için son uyarı

Haberin Devamı

Kamplaşmanın, çatışmanın doruk noktasında,

Saldırgan dilin alfabeyi kuşattığı günlerde,

Biraz geri çekilip içinde olduğumuz manzaraya uzaktan bakmaya çalışırken,

Şırnak’tan bir haber geliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in sınır birliklerimize yaptığı konuşma.

Konuşmanın en önemli bölümü Öcalan’ın çağrısı konusunda süreçle ilgili olarak verdiği pozitif mesajdır.

Açık uyarıdır. Bana göre son uyarıdır. Sırasıyla aktarıyorum.

Diyor ki: “Uluslararası ilişkilerde çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği kritik bir süreçten geçiyoruz. Ülkemiz de jeo-stratejik konumu itibarıyla doğrudan veya dolaylı olarak karmaşık problemlerle yüzleşmek durumunda kalıyor. Başta güney bölgemiz olmak üzere komşu coğrafyalarda devam eden istikrarsızlık, sınırlarımızın ötesindeki çatışmalar ve terör örgütlerinin faaliyetleri Türkiye’yi her an teyakkuzda olmaya zorlamaktadır.”

Haberin Devamı

Bakan Güler’in Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Şırnak’a girip böyle bir konuşma yapması elbette anlamlıdır.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI İÇİN SON UYARI

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan barış süreci konusunda bazı belirsizliklerin hissedildiği bir dönemde, Şırnak’tan gelen şu uyarının altını ayrıca çiziyorum: “Verilen üstün gayretler neticesinde yeni bir sürecin kapısı aralanmıştır. Bu süreçte niyetimiz halis, amacımız açık ve nettir. Ülkemizin güvenlik ve istikrarı ile refah ve huzuru için her türlü aklıselim yaklaşımı takdirle, ancak ihtiyatla ve hassasiyetle ele alıyoruz. Nitekim 27 Şubat’taki paylaşımı da bu çerçevede değerlendiriyoruz.”

Yani, “Bu sizin için bir fırsattır. İyi değerlendirin...”

OYALAMAYA MÜSAADE YOK

Ve Bakan Güler’in vurguladığı oyalama ve suistimal ihtimali...

“Bu yaklaşımımızın gerçek manasını idrak eden terör örgütü mensuplarının, son zamanlarda artan bir şekilde Türk adaletine teslim olduğuna, nihayetinde devletin şefkatli bağrına basıldığına şahit olmaktayız. Bir kez daha vurgulamak isterim ki teslim olan örgüt üyeleri, devletimizin şefkatli ve adaletli kollarında, hukuk sistemi içinde değerlendirilerek muamele görecektir. Bununla birlikte her ne şekil ve yöntemle olursa olsun sürecin istismarına ve sabote edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.”

Haberin Devamı

TARİHİ HATIRLATMA

Bakan Yaşar Güler önemli bir kapıyı daha aralıyor. Bir ve beraber olma kapısı:

“Unutulmamalıdır ki milletini ve vatanını sevmeyen, onun uğruna fedakârlık yapmayan hiçbir büyük ideali gerçekleştiremez. ‘Devlet ebed müddet’ şiarımız doğrultusunda, devlet olma, bir ve beraber yaşama bilinci, tarih boyunca asil milletimizin her zaman güçlü olmasına imkân vermiştir.”

SİLAHI BIRAKMAZSANIZ ENSENİZDEYİZ

İyi niyet sonuç vermezse. Oyalamaya dönüşürse...

“Tüm bu yaklaşımımızın suistimal edilmesi durumunda mücadelemiz aynı azimle devam edecek ve Mehmetçiğin nefesi her zaman olduğu gibi ülkemize ve milletimize yönelen tüm terör örgütlerinin ensesinde olacaktır.”

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in bir bayram arefesinde, Suriye ve Irak’ın kuzeyi dahil tüm terör gruplarına çok önemli bir fırsatı hatırlatıp, “oyalamayın, iyi niyetimizi suistimal etmeyin” uyarısını yapması,

Ankara’nın bayram sonrasında örgütün feshini beklediğini çok net olarak ortaya koyuyor.

Nitekim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, devletin başı olarak son sözü söylüyor:

“Daha fazla oyalanmadan örgüt kendisini feshetmeli.”

Ankara’da Cumhurbaşkanı.

Şırnak’ta sınır birliklerinin merkezinde Savunma Bakanı bunları söylüyorsa;

Umarım bu tarihi uyarı ve fırsat değerlendirilir.