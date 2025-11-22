×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarFatih ÇEKİRGESanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Kadınlarımız tarih yazdı… Yaratıcı aklın sultanları dünya birincisi oldu
Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr
Yazarın Tüm Yazıları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Kadınlarımız tarih yazdı… Yaratıcı aklın sultanları dünya birincisi oldu

#Kadınlar#Sanayi Ve Teknoloji#Fatih Kacır

FİLENİN Sultanları’nın dünya çapındaki başarılarıyla gurur duyuyoruz. Yüzümüzü güldürüyorlar.

Haberin Devamı

Önceki gün öyle bir haber aldım ki.

Bu defa kadınlarımız “yaratıcı aklın sultanları” olarak dünya birincisi olmuşlar.

Evet sanatın, bilimin ve buluşun yolunda girişimleriyle kadınlar dünya lideri olmuşlar.

Kadınlarımızdan gelen bu başarı;

Türkiye’de artık yaratmanın, tasarlamanın özgüven açısından nerelere geldiğini göstermesi açısından çok önemlidir.

Haber şu:

“Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) yayımladığı 2025 yılı Raporu’nda, Türkiye patent, marka ve tasarım alanlarında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdi.”

Dahası var:

“Aynı rapora göre patent başvurularında Türkiye, kadın buluşçu oranında yüzde 26.1 ile dünya lideri konumuna geldi. Çin’den İngiltere’ye, Fransa’dan ABD’ye gelişmiş ülkeleri geride bıraktı.”

Bu haberlerin detaylarına geçmeden önce;

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ı aradım.

Bakan Kacır yıllarca gençlerin teknolojiyle buluşturulması için çalışmış bir isim.

Gençlere hayal kurma özgüvenini vermiş ve Teknofest’lerin oluşumunda ve yükselişinde emek harcamış bir kişi.

Türkiye’de beyin göçünün tersine çevrilmesi için müthiş bir mücadele veriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Kadınlarımız tarih yazdı… Yaratıcı aklın sultanları dünya birincisi oldu

KADINLARIN ÖZGÜVEN YÜKSELİŞİ

Sordum:

-Sayın Bakan patent ve buluşlar alanında kadınlarımızın dünya lideri olmasını nasıl yorumlayacağız?

İşte cevabı:

“Türkiye, patent tescillerinde yüzde 38.9 artış yakalayarak dünya ortalamasının çok üzerinde bir performans gösterdi. Yerli patent başvurularında dünyada 10’uncu sıraya yükseldik. Özellikle kadınlarımız sahip oldukları özgüvenleriyle bu alandaki  başarımıza çok önemli katkı sağlayarak, tarih yazdılar. Türkiye’den Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında başvuru yapan kadın buluşçu oranında yüzde 26.1 ile dünyada 1’inci sıraya yerleştik ve dünya lideri konumuna ulaştık. Bu başarı, kadınlarımızın ne kadar güçlü olduğunun açık göstergesidir.”

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Tabii bu başarı öyle aniden gökten inmiyor.

Geçmişi var. Arkası var. Hazırlığı var. Müthiş bir azmi ve mücadelesi var.

Haberin Devamı

Yıllarca TÜBİTAK başta olmak üzere patent ve buluş konusunda özellikle gençlerin önünü açan bir hazırlık bu.

Yıllar önce, bakan olmadan Fatih Kacır’ın liselere inen çalışmalarını okudum.

Genç mühendislerin, bilim insanlarının yetiştiği bir hazırlık.

Teknofest’in Anadolu’nun her köşesinde parlamasının hazırlığı.

Anadolu Gemisi’nde karşılaştığım genç mühendislerden;

Piri Reis denizaltısında geliştirdikleri torpidoyu denerken gördüğüm genç Aselsan mühendislerine kadar uzanan bir hazırlık.

Yalnızca askeri değil, sivil dünyaya da ulaşan bir çalışma...

İşte bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği bu özgüveni ve vizyonu hatırlatmak gerekiyor.

Ve geliyoruz “yaratıcı akıl” dediğim patent ve buluş dünyasına...

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır aynen şöyle diyor:

“Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda aşıladığımız inovasyon kültürüyle sınai mülkiyet ekosistemimizi toplumun tüm katmanlarına adım adım yaymayı hedefledik.

Çalışmalarımızın sonuçlarını küresel ölçekte de güçlü biçimde gördük. Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri 2025 Raporu, ülkemizin bu alandaki yükselişini açık şekilde ortaya koydu. Ayrıca ülke olarak yerli marka başvurularında dünyada 6’ncı, yerli tasarım başvurularında ise dünya 3’üncüsü olduk. Tüm bu unsurlar, Türkiye’nin fikri mülkiyet alanında küresel ölçekte rekabet eden bir aktöre dönüştüğünü açıkça ortaya koyuyor.”

ÇİN VE ABD GERİMİZDE

Haberin Devamı

Bu rapor açıklandığında bir detay dikkatimi çekiyor.

Dünyada inovasyon ve teknolojik gelişme açısından büyük bir rekabette olan ülkeler Türkiye’nin gerisinde kalıyorlar.

İşte bunu çok önemsiyorum.

Önümüzdeki yıllar için.

Önümüzdeki yüz yıllar için. Gelecek nesillerimiz için bu harika bir sonuç.

Özellikle kadınlarımızın buluş ve patent girişiminde dünya liderliğine çıkması beni çok etkiliyor.

Uydu teknolojisinden modaya, aksesuara, mobilyaya;

Anadolu kültüründen aldıkları esinlerle hayatın ta kendisi için tasarımlar geliştiriyorlar.

Yaratıcı aklın kadınlarını, sultanlarını kutluyorum.

 

 

 

#Kadınlar#Sanayi Ve Teknoloji#Fatih Kacır
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Cesaret açısından CHP

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Artan malzemeden doğan tarçın kokulu, sıcak mucize

 DANİLO ZANNA
DANİLO ZANNA

Ruhsal şifalanma ve kalıcı aşk zamanı

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Gastronominin yeni çağı: Sofradan topluma uzanan dil

 EBRU ERKE
EBRU ERKE

Bahçeli şaşırtmaya devam ediyor

 FUAT BOL
FUAT BOL
TÜM YAZARLARIMIZ