Sahillerden gelen 7 keskin soru

Zannetmeyin ki,

Bu yazdıklarınızı, gönderdiklerinizi görmezden geliyorum.

Hayır...

Biriktiriyorum. İnceliyorum. Soruyorum.

Bugün bir bölümünü aktarıyorum.

ŞEZLONG İSTİLASI

Bir okurum yazmış:

“Denize girmek için sahile gidelim dedik. Ne mümkün. Otellerin, lokantaların önündeki sahiller mantarlarla çevrilmiş. Mutlaka şezlong alacaksınız. Yani ne karadan ne de denizden gelebilirsiniz. Ya yemek yiyeceksiniz ya da şezlonga para ödeyeceksiniz.”

ÇÖP ATACAK YER YOK

Teknesiyle Ege kıyılarına gelen yabancı bir çiftle konuşan okurum aktarıyor:

“Şaşkına dönmüşler. Selimiye’de çöpü atmak ve alışveriş için botlarına biniyorlar. Karaya çıkıp atacaklar. Ama karaya çıkacak yer yok. Yüzme mantarlarını geçip sahile çıkmaya imkân yok. Uzakta bir yer buluyorlar. Bu sefer de çöpün olduğu yere yürümek tam bir işkence. Alışveriş yapmak üzere marketin önüne gidiyorlar. Orayı da MUÇEV’den bir şirket kiralamış, bot bağlama parası istiyor. Yoksa bağlayamazsın. Yahu burası kasabanın sahili. Duvarı. İskele değil bir şey değil.”

PARA VERMEDEN BAĞLARSANIZ BOTUNUZU ÇÖZERİM, YÜZERSİNİZ

Gerçekten de Selimiye’de benzeri bir olayı ben de görüyorum.

Denizden gelenler alışveriş yapabilmek için botlarıyla karaya çıkamıyorlar. Çöp atmak bir işkence. Şirketin yetkilisinin sözü de şu: “Para vermeden bağlarsanız ipi çözerim, botunuza yüzerek gidersiniz.”

Yahu bu nasıl bir turizmdir anlamadım. Bunu yabancıya nasıl anlatırsın?

Ege adalarının büyük bölümünü gezdikten sonra Yunanistan’ın güneyinden dönüp, İyon Denizi dahil Adriyatik girişindeki adalar ve sonra Arnavutluk, Montenegro ve Hırvatistan’a kadar gittim. Hiçbir kasabanın sahiline botla çıkarken böyle bir muamele görmedim. Tonoz verip cüzi bir para istediler. Ama ondan önce güler yüzlü bir karşılama gördüm. Turizm biraz da bu değil midir?

Selimiye’de olan şaşırtıcı bir durum. Oysa belediyeler denizden gelenler için çöp alım yerleri gösterse sorun çözülecek.

Kaldı ki Tabiat Varlıkları Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan’ı tanırım.

Çevre duyarlılığı kuvvetli ve dürüst bir isimdir.

Denize, denizciye, doğaya, insana saygıyı ön planda tutar.

Eminim ki bu şikâyetleri dikkate alacaktır.

BİR MARİNADA 350 LİRA, DİĞERİNDE 1200 LİRA

Ege ve Akdeniz’de yalnızca Türkiye’de bir “Mavi Kart” uygulaması var. Tekneler atıklarını 15 günde bir vermek zorunda. Ama her marinada farklı fiyatlar var. Örneğin Marmaris Netsel’de 350 lira ama Orhaniye Martı Marina’da 1200 lira. Bir standartı da yok. Üstelik atık teknesini bulmak da mesele. İşte bir okurum:

“Hisarönü Körfezi’nde 3 tonluk bir atık alım teknesi var. Koca koca motor yatlara nasıl yetişsin? Körfezde yüzlerce tekne var. Geçenlerde atık alım tesisi bozuldu. Yalnızca Tavşan Adası’nda onlarca motoryat var. Yetişemiyor elbette.”

İMAR YOK RANT VAR

Her defasında yazıyorum. Ama hâlâ okurlarımdan mesajlar geliyor. Ege ve Akdeniz sahillerine bir türlü imar gelmiyor.

İmar gelmeyince de rant için kaçak yapılar mantar gibi yayılıyor.

İmar olmayınca bürokraside, belediyelerde “rüşvet dedikoduları” yükseliyor.

Bir de yöre köylülerinin durumları var.

Adamın oğlu evleniyor. Ev yapacak, yapamıyor. Evi de öyle sahile değil, dağ köyüne yapacak. Ama yine yasak. Çünkü imar yok.

İmar olmadığı için ucube yapılar, iskeleler sahilleri kaplıyor.

YİNE MARMARİS KIZILBÜK

Artık biliyorsunuz.

Marmaris Körfezi’nin girişindeki Kızılbük’te yapılan devasa bir tartışmalı inşaat var.

Şirket bir önceki belediye başkanı döneminde ruhsatları aldı.

Ama sonra iptal edildi. Davalar açıldı. Denize yaptığı dolgu için yıkım kararları alındı.

Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Mutlaka yıkacağız” dedi. Mühürledi.

Şimdi okurlarım yazıyor:

“Duyduğumuza göre inşaat sürüyor. Turizm başlamış, yeniden yapı kayıt belgesi alıyormuş. Bu doğru mu?”

Ben de buradan soruyorum:

“Doğru mu?”

KAÇAK YAPI CENNETİ

Yine o soru: “Geçen defa resmi rakamlar verdiniz. Bodrum’dan Fethiye’ye kadar yıkım kararı çıkarılmış binlerce kaçak yapı neden yıkılmıyor? Yazınıza bir cevap alabildiniz mi?”

Hayır alamadım.

Muğla Valiliği’nden gelen liste aynen duruyor.

O kaçak yapılar yıkım kararlarına rağmen nedense yıkılmıyor.

İşte süreçleri tamamlanmış ve yıkıma hazır kaçak yapıların ilçelere göre listesi:

Bodrum: 1274

Dalaman: 174

Datça: 240

Kavaklıdere: 12

Marmaris: 354

Menteşe: 519

Fethiye: 620

Ortaca: 140

Ula: 33

Yatağan: 333 adet kaçak yapı.

Tabii bunlar resmi rakamlar.

Bir de henüz tespit edilmeyenler var.

Ben, bir dağ köyünde yuva kuracak oğluna ev yapan köylüden söz etmiyorum.

Düpedüz rantı anlatıyorum.

İyi hafta sonları...