Sahillerdeki utanç listesi

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Tam cevap vereceğim, ikinci soru:

“Yorulmadın mı, bıkmadın mı yazmaktan?”

Yorulmadım... Bıkmadım...

Ama çok üzgünüm arkadaşlar. Kaçak yapı listesi uzayıp gidiyor.

Peki sahillerimize, koylarımıza yapılan kaçak yapılar, yapanın yanına mı kalıyor?

Asıl soru bu...

Şimdi sizinle çok daha net;

Yıllara yayılmış bir çürümeyi, kokuşmayı paylaşıyorum.

Bir utanç listesi.

Muğla bölgesinden resmi rakamlar.

İşte süreçleri tamamlanmış ve yıkıma hazır kaçak yapıların ilçelere göre listesi:

Bodrum: 1274

Dalaman: 174

Datça: 240

Kavaklıdere: 12

Marmaris: 354

Menteşe: 519

Fethiye: 620

Ortaca: 140

Ula: 33

Yatağan: 333 adet kaçak yapı.

Tabii bunlar resmi rakamlar.

Bir de henüz tespit edilmeyenler var.

Ben, bir dağ köyünde evlenecek oğluna ev yapan köylüden söz etmiyorum.

Düpedüz rantı anlatıyorum.

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Dikkat edin. Mahkemeler tarafından yıkım kararı alınmış kaçak yapıların listesidir bu.

Üstelik binlerce kaçak yapı dosyası da mahkemelerde, belediyelerde bekliyor.

Arşiv oluyor yani. Kaçak yapı arşivi.

NEDEN YIKILMIYOR

İşte asıl soru da burada.

Yasal süreçleri tamamlanmış bu yapılar neden yıkılmıyor?

Tabii onlar yıkılmayınca...

Bu azgın işgali gören “rant gözlüler” durmuyor.

Cesaret bulup onlar da yapmaya başlıyor. Bir bakıyorsunuz; harika bir koy.

Araç yolu yok. Çam ormanlarıyla kaplı.

Aniden üzerinde inşaat malzemeleriyle bir bot oraya doğru gidiyor.

Kıyıya yanaşıyor.

Önce derme çatma bir iskele. O iskeleden inşaat malzemeleri taşınıyor.

Ve başlıyor inşaat.

Allah Allah...

“Yahu kardeşim, yıkarlar diye korkmuyor musun?”

Cevap hazır:

-Ama ben burayı köylüden aldım. Üzerinde taş ev vardı. Onu düzenliyorum.

Palavra da bu...

Oysa işin aslı şöyle:

-Ne olacak abi. Ben yapayım da... Mühür, mahkeme falan derken otururuz buraya. İdare mahkemesinden döndürürüz büyük ihtimal.

ELEKTRİK HATLARI

Şimdi bu bilgileri neden paylaşıyorum?

Çünkü yangınlarla birlikte başlayan “elektrik hatları” tartışması var.

O zaman soralım:

-Bu ruhsatsız ya da kaçak yapılara elektrik veriliyor mu?

Yapı kaçak ama elektriği var. Adam derme çatma elektrik hattını ormanın içinden geçirmiş.

Sonra bir kıvılcım yetiyor.

İşte böyle arkadaşlar.

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Sahillerimizi, denizlerimizi, gelecek kuşakların mirasını böyle talan ediyorlar.

Ve biz bu cennet vatan için, gelecek nesiller için mücadeleye devam ediyoruz.

Avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz.

Duyan var mı bizi?

Orada kimse var mı?

İster duyun, ister duymayın...

Ben inadına buradayım.