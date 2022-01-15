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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Sahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatı
GeriFatih ÇEKİRGE Sahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatı
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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

Yazarın tüm yazıları

Sahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatı

15 Ocak 2022

4 Ocak günü Çevre Bakanlığı’ndan Antalya Aksu Belediyesi’ne bir yazı gidiyor.

Yazının son paragrafı şöyle: “Bu çerçevede Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22/09/2021 tarih ve 1783368 sayılı yazı ile suç duyurusunda bulunulmuş, bununla birlikte Komisyon kararı Aksu Belediye Başkanlığı’na 04/01/2022 tarih ve 2617304 sayılı yazıları iletilerek izinsiz uygulamaların Aksu Belediyesi’nce kaldırılması talep edilmiştir.”

İşte böyle çevreci dostlar...

Sahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatı

O harika sahilde...

O muhteşem kıyıda...

O rezaleti görünce isyan etmiştik...

Caretta carettaların üreme sahilindeki o feci görüntü...

Derme çatma barakalar... Ve çöpler...

Nihayet kaldırılıyor...

Oysa zaten her şey belliydi.

Geçen yıl mart ayında Resmi Gazete’de bir duyuru yayınlanmıştı:

“Antalya Aksu ilçesinde; batıda Aksu Nehri, doğuda Beşgöz Deresi arasındaki 1.2 kilometrelik Kumköy sahili, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ‘deniz kaplumbağaları üreme alanı’ ilan edilmiştir.”

Dünyada eşi olmayan bir sahildir bu...

Çünkü üreme alanıdır.

Bu gezegende sırf insan zevkleri yüzünden nesli tükenen canlıları düşünürsek...

Cumhurbaşkanlığı’nın aldığı bu karar çok değerliydi.

Ama buna rağmen oraya o iğrenç barakalar yapıldı. Çöpler atıldı...

Peki sonra...

Bir de kapısındaki şu tabelaya bakar mısınız:

“Çardak yapmak yasaktır...”

Sahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatı

Bu derme çatma çardaklar da işte tam bu tabeladan sonra başlıyor.

Ve bir başka uyarı:

“Çöp dökmek yasaktır...”

Ve çöpler de bu tabeladan sonra başlıyor...

Şaka mı desek. Hakaret mi desek.

Cehalet mi desek...

Ne dersek diyelim...

Yıkım kararını alkışlıyoruz.

Şimdi bir şey daha öneriyorum:

Lütfen, o çardakları yapıp çöpleri atanlara, yine orada yüz yüze bir eğitim verilsin.

Doğaya ve insana saygı eğitimi...

HAYATIN KIYISINDAKİ SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sınıf biraz rahatlayınca Simge öğretmenin de yüzü gülüyordu...

Çünkü öğrencileri çoğu zaman ya kusuyor ya acıdan uyuyor ya da zorla birkaç satır okuyabiliyordu...

Böyle başladı Simge öğretmen o sınıfa...

Sahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatı

Nasıl bir sınıf mı?

Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü sınıfı...

Lösemi tedavisi gören çocuklar, günlerce, aylarca o hastanede kalmak zorundalar.

Peki nasıl eğitim alacaklar...

İşte onun için hastane yönetimiyle Milli Eğitim bir anlaşma yapmış. Bir hastane okulu açılmış.

Bir de öğretmen tayin edilmiş...

Şimdi kollarında serumlarla, kimi zaman kusarak, kimi zaman ağır ilaçlarla yorgun...

Ama öğretmenleriyle birlikte başlamışlar derslere ve resim yapmaya...

Ve işte bu sergi, hayata tutunmanın sergisidir...

O yüzden çok değerlidir.

Çocuklarımıza sarılmanın sergisidir...

Ve arkadaşlar, ben bu haberi okuduğumda ister istemez sordum:

“Kim yaptı bu mucizeyi?”

Nasıl olduysa kahramanlar bir araya gelmiş...

Müsaadenizle hepsinin tek tek isimlerini sayacağım...

- Başhekim Prof. Dr. Özgür Yiğit...

- Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer...

- Çocuk Hematoloji Onkoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Zeynep Yıldız Yıldırmak...

- Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı... Ve Sarıyer İlçe Müdürü Hüseyin Özcanlar...

Veeeee...

Sevgili öğretmenimiz Simge Tüzün...

Son söz onun:

“Ben resim öğretmeni değilim. Sınıf öğretmeni olarak buradayım. Ama çocuklarımıza bu resimleri yaptırabilmek için özel olarak videolar izledim ve öğrendim, daha sonra onlara da öğrettim. Çocukların tabii ki tedavi süreçlerinden dolayı bulantıları, ağrıları oluyordu. Ama bu resimleri yaparken hepsini unuttular ve çok keyif aldılar. Biz aslında onlar için hayatla bir bağ oluşturuyoruz.”

Sevgili öğretmenim...

İnsanlığın en güzel bağını kuruyorsunuz...

Hayat...

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Rus IL-76’nın sırları

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

10 Ocak 2022
4 OCAK GECESİ:

Nusaybin’in hemen yanındaki Kamışlı Havalimanı’na dev bir kargo uçağı iniyor...

Rus IL-76 askeri kargo uçağı...

Kamışlı hem Esad rejimi (Rusya) hem de ABD destekli PKK/YPG kontrolünde olan bir bölge...

Uçağın kanat açıklığı o kadar büyüktü ki, kulenin olduğu yere kadar yanaşamadı...

Malzemeler indirildi. Uçak ertesi gün oradan ayrıldı...


7 OCAK GECESİ:

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İnsanlık tarihinin en gizemli yolculuğu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

9 Ocak 2022
NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu kadrosuna kabul edilmiş ilk ve tek Türk bilim insanı olan Prof. Dr. Feryal Özel’in, Mardin’de uzay bilimi alanında kendini yetiştirmek isteyen liseli öğrencilerle online olarak bir araya geldiği saatlerde...

İnsanlık tarihinin belki de en gizemli yolculuğu başlıyordu...

James Webb Teleskobu dünyadan bir roketle fırlatılmış, uzaydaki bir dizi işlemi başlatmıştı...

Prof. Dr. Özel, Mardinli kız öğrencilere “merak etmenin” önemini anlatırken...

Bu müthiş teleskop, bir tenis kortu büyüklüğündeki güneş kalkanını yavaş yavaş açıyordu...

Ne muazzam bir tesadüftür ki...

Bu sırada Prof. Özel çocuklara şöyle diyordu:

“Merak, insanın ruhunda var. Bir köyde yaşayanlar, yan köydekini merak eder. Biz bu gezginci ruhu bilime ve evrene yansıtarak insanlığın tarihini öğrenmeye çalışıyoruz. Yeni yatırımlar ve deneyler var. Karadelikleri ve evrende oluşmuş ilk yıldızları görmeye çalışıyoruz. Bundan 13 milyar yıl önce yaşama ev sahipliği yapmış ve yapabilecek gezegenler arıyoruz.”

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Ya sizin kızınıza olsaydı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

8 Ocak 2022
Ankara'dan DHA muhabiri Haluk Karaaslan geçti haberi: “Eski kız arkadaşı S. S.’yi silahla tehdit edip yüzüne lavabo açıcı atarak yaralayan S.B., çıkarıldığı mahkemece ‘konutu terk etmeme’ şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.”

Nasıl yani...

Bir daha okudum.

Gerçekten de öyle...

Yaratık önce telefon mesajıyla tehdit etmiş. Sonra yanına gidip ruhsatsız silahıyla tehdit etmiş...

Sonra...

Kızın yüzüne lavabo açıcı fırlatmış...

Sonra...

“Sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyordum”

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Aliyev’in uzattığı dostluk elinin en büyük yararı Ermenistan’a

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

3 Ocak 2022
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Kosova’da yaptığımız uzun sohbetin ikinci bölümüyle devam ediyorum...

1. Konu Kafkaslar ve Azerbaycan’a gelince Bakan Akar ilginç bir bilgiyi paylaşıyor:

“Azerbaycan toprakları 30 sene işgal altında kalıyor. Kimse bir şey yapmıyor. 44 günlük harekâtın ardından Minsk Grubu eş başkanları, Aliyev’in karşısına geliyorlar. Aliyev ‘Sizi ben mi çağırdım, 30 sene neredeydiniz?’ diyor. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın etkisiyle Sayın Aliyev’in uzattığı barış elinin tutulması. Bunun en büyük yararı da Ermenistan’a olacak. Azerbaycan-Ermenistan, Azerbaycan-Türkiye ve sonrasında 6’lı ilişkiler Kafkasya’da istikrarın sağlanması, şu anki hedef o.



SORU: Ermenistan’a ne oldu da, uzatılan eli tuttu?

CEVAP:

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İnsan safarisinin yapıldığı o tepede...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

2 Ocak 2022
Dağlardan Saraybosna caddelerine doğru bakarken...

Çam ağaçlarının arasından, aşağıdaki Yahudi Mezarlığı’na doğru bakarken...

Ömer şöyle diyor:

“İşte tam buraya yerleşmiş, Sırp keskin nişancılar...”

Sonra...

Sonra kanımı donduran o sözler:

“Buradan yolda yürüyen, bakkala giden masum insanları hedef almışlar... Öylesine alçaklarmış ki... İddiaya giriyorlarmış, önce sağ bacağından vurmak için. Sonra ne kadar sürünecek? Kaçabilecek mi? Böyle iddialar... Ve tam kaçarken vurup öldürüyorlarmış...”

İletişim Başkanlığı’ndan Ömer Çetres anlatıyor...

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Bakan Akar geçtiğimiz 1 yılı değerlendirdi: F-35 için son görüşme

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

1 Ocak 2022
2021’in son gezisini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaptık.

Bosna Hersek’ten Kosova’ya, 3 gün süren gezide Türkiye’nin yeryüzündeki en kritik konularını dinledik.

Sevgili okurlar ve özellikle gençler...

Eğer nasıl bir coğrafyada ve hangi güç oyunlarının içinde olduğumuzu anlamak istiyorsanız...

Eğer, enerji kaynaklarından stratejik sınırlara kadar nasıl zorlu bir coğrafyada neler yaşadığımızı anlamak isterseniz, bu yazıyı okuyun...

Çünkü şimdi gündelik gibi gelen bu olaylar ve Türkiye’nin mücadelesi, yarın tarih kitaplarında bir milat olarak yer alacaktır...

Balkanlar’dan Suriye sınırına, Azerbaycan’dan Doğu Akdeniz’deki enerji alanlarına ve Ege adalarındaki gerilime kadar 2021’in özetini Bakan Akar’ın ağzından aktarıyorum...

F-35 MESELESİ BİTMİŞ

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Milli Savunma Bakanı Akar’dan Saraybosna mesajı: 'İstikrar için buradayız'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

28 Aralık 2021
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la geldiğimiz Saraybosna’da ilk ziyaret “Şehitler Mezarlığı”na...

Bakan Akar’ın mesajı net:

“Biz istikrar için buradayız... Talep olduğunda elimizden geleni yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızı burada sevip sayıyorlar. İstikrar için bu önemli. Biz burada huzuru, barışı, kardeşçe yaşamayı savunuyoruz...”

Bakan Akar özellikle “istikrar” vurgusunu neden yapıyor...

Anlatayım...

Pazar günü Bosna Hersek’e doğru havalanırken şöyle yazmıştım:

“Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik’in “paralel devlet yapılanması” hamlesi çok ciddi bir gerilime dönüşüyor.

Dodik

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Sayın hâkimler, doktorlar için biraz empati lütfen

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

27 Aralık 2021
Cumartesi günü Türkiye’nin dört bir tarafında saldırıya uğrayan doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız için bir çağrıda bulunmuştum...

Demiştim ki:

“Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, biliyorum pandemi nedeniyle aylardır çok çalışıyorsunuz. Ama lütfen saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarımız için daha kesin önlemler alın. Bu evlatlarımız Anadolu’nun en ücra köşelerinde görev yapıyor. Ama her gün bir saldırı haberi alıyoruz. Kiminin burnu kırılıyor, kimisi yaralı olarak meslektaşları tarafından zor kurtarılıyor... Lütfen... Lütfen...”

Ve örnekler vermiştim...

Mersin’den Nevşehir’e, İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar dövülen, saldırıya uğrayan doktor çocuklarımız...

Bir günde 100 hasta bakıp 101’inciden yumruk yiyen doktor Rıdvan kardeşimizi de hatırlatmıştım...

Çünkü saldırganların çoğu serbest kalıyordu.

“Caydırıcılık nerede?” demiştim...

Ve bir okurum bu soru üzerine çok önemli bir haberi hatırlattı ve hâkimlerimize, savcılarımıza çok “

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‘Ateş coğrafyası’na yolculuk

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

26 Aralık 2021
Bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la “acının ve ateşin coğrafyası” dediğim Saraybosna ve Kosova’ya gidiyorum.

Neden acı ve ateş coğrafyası...

Çünkü:

1) Bu topraklarda bir dünya savaşı çıktı.

2) İkinci Dünya Savaşı’nın acısı, sokaklarına, taşlarına sinmiştir... Dağılan Yugoslavya’dan Tito’nun şu sözü her şeyi anlatmıyor mu: “Ben iki alfabesi, üç dili, dört dini, beş milliyeti, altı cumhuriyeti olan; çevresinde yedi komşusu bulunan, içinde sekiz etnik azınlık bulunan bir ülkenin lideriyim.”

3) Yine bu topraklarda Avrupa’nın en son soykırımı yaşandı... Çoğu kadın ve çocuk olan 9 bini aşkın Boşnak sivil, Sırp ordusu ve kendilerine “akrep” diyen katil sürüsü tarafından katledildi...

Ve bugün, işte o acılı coğrafyada yine tehlikeli kıpırdanmalar yaşanıyor...

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik’in “paralel devlet yapılanması” hamlesi çok ciddi bir gerilime dönüşüyor.

Dodik

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Sağlık Bakanı Sayın Koca, bu şiddeti durdurmak sizin elinizde... 100 hastaya baktı, 101’inciden yumruğu yedi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

25 Aralık 2021
Dr. Rıdvan o sabah yine erkenden odasına gelmişti. Sıra numaraları veriliyordu ki...

100 hasta için “Tamam” dedi.

Evet, o gün yine tam 100 hastaya bakacaktı...

Ortalama bir hasta 30 ya da 45 dakika alsa...

O gün saatlerce hasta bakması gerekirdi...

Ki zaten hemen her gün öyleydi.

Bazen yemek molası belki bir tostla geçiyordu...

İşte o sırada hangi doktor sormuyordu ki:

“Gel sen 6 sene tıp oku. Sonra staj, uzmanlık... Ve dayak ye...”

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Cevdet Bey, gözümüz kulağımız sizde...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

20 Aralık 2021
Günlerdir yaptığımız, “Kedi köpek mamalarındaki yüzde 18 KDV oranı düşürülsün” çağrısı için nihayet bir ses duyduk...

Milletvekili Alpay Antmen, bir kanun teklifi hazırladı. O teklif şimdi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bekliyor.

Neyi bekliyor?

Komisyon Başkanı’nın teklifi gündeme almasını.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz. Cevdet Bey geçmişte çok başarılı bir bakanlık yapmıştı.

Acaba bu teklifi ciddiye alacak mı?

Dikkat ederseniz milletvekillerinin hangi partiden olduğunu yazmadım.

Çünkü...

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Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

19 Aralık 2021
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’la sohbet ediyoruz...

Konu bu akşam verilecek olan “İlim Yayma Ödülleri”...

Çamlıca’daki Türk müziği anaokulunu gezerken okulu anlatıyor.

Anlatırken duyduğu heyecandan anlıyorum ki...

O aslında bir okulu değil, hayalini, hedefini anlatıyor...

Soruyorum:

“Okul, üniversite, ilim vakfı, öğrenci bursları... Bütün bunlar niye... Ne yapmak istiyorsunuz?”

Erdoğan, hedefini şöyle açıklıyor:

“Fatih Bey, Türkiye’ye döndükten sonra kendi kendime sordum ‘Ülkem için ne yapabilirim?’... Ve karar verdim. Bütün hedefim, kültürümüzün ihya edilmesidir, insan yetiştirmektir... Geleneksel sporlarımızdan okçulukta da bu var. Üniversitede de bu var. Şimdi içinde bulunduğumuz bu müzik okulunda da bu var... İnsan yetiştirmek. Ona uğraşıyorum. Eğer bunu başarırsak Allah’ın izniyle Türkiye güçlü olur.”

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Kedi köpek mamalarındaki yüzde 18 KDV neden inmiyor? Çünkü...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

18 Aralık 2021
Hayvanseverlerden öylesine acılı mesajlar alıyorum ki...

Tam asgari ücret için “Çok iyi oldu!” dediğim saatlerde gelen bu acılı mesajlar içimi yakıyor...

Soru net:

“Kedi köpek mamalarındaki yüzde 18 KDV neden bir türlü indirilmiyor?”

Artan döviz kurları her ürünü olduğu gibi kedi köpek mamalarını da zorluyor.

Fiyat üstüne fiyat biniyor. İstifçiler, stokçular zaten fırsatı kaçırmıyor.

Bir de kedi köpek mamalarına yüzde 18 KDV binince...

İnsanlar can dostlara mama alamaz hale geldi. Belediyeler kısıntıya başlıyor.

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Uçan hayvanseverlere müjde

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

13 Aralık 2021
Geçen haftalarda İstanbul Havalimanı’ndan bir uçuş yapmıştım.

Kedim “Deniz”le birlikte...

Hayvanseverler daha iyi hatırlayacak...

5 saat süreyle tuvaletten uzak kalan kedim, havalimanında tuvalet aramaya başlayınca çok sıkıntı çekmiştik.


Kedim ‘Deniz’in miyavlamalarını duydular...

O gözlerimin içine bakarak miyavlıyordu; benim de çaresizlikten içim yanıyordu...

O miyavladıkça ben kahroluyordum...

Aradım

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Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: 'Kaçak yapıya izin yok mücadeleye devam'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

12 Aralık 2021
Biliyorsunuz...

Son dönemde sahillerde ciddi şekilde artan kaçak yapılarla ilgili yazılar yazıyorum.

Katar gezisi sırasında da bir fırsat buldum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sordum:

“Sayın Cumhurbaşkanım, sahillerde yoğun bir kaçak yapılaşma var. Bu kaçak yapı sahipleri itiraz ediyorlar ve bu mahkemeler yıllarca sürüyor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?”

Erdoğan hem bir uyarıda bulundu hem de çok keskin bir mesaj verdi:



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Soylu: ‘3250 polisimizle muazzam bir olaydır bu’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

11 Aralık 2021
Katar'da imzalanan 15 anlaşma içinde biri çok ilgimi çekmişti...

10’uncu madde şöyle diyordu:

“Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde işbirliği konulu niyet mektubunun uygulanmasına dair protokol”

Merak ettim:

“Büyük çaplı organizasyon ne olabilir?”

İki ülke ortak konser verecek değil ya.

Biraz araştırdım.

Baktım ki Katar’da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası var...

İşte anlaşmanın konusu da bu...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 keskin mesaj

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

9 Aralık 2021
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gittiğimiz Katar gezisi yaklaşık 1.5 saat süren basın toplantısıyla önemli bir boyut kazanıyor...

Katar’ın “özel havaalanı”nda ihtişamlı bir salondayız...

Cumhurbaşkanı, stokçuların mallarına el koymayı da içine alan yeni yasa hazırlığından Avrupa Parlamentosu’ndan gelen kararları yok saymaya, İsrail’le ilişkilerden ekonomiye, oradan Kılıçdaroğlu’nun “ayıplı el hareketine” kadar çok samimi cevaplar verdi... Bunların tamamını başlıklar halinde özetliyorum....

İşte en kritik iki başlık:

1) ‘BİZİM YARGIMIZIN ÜZERİNDE AB KARARI TANIMIYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Kavala ve Demirtaş davalarıyla ilgili olarak aldığı “ihlal kararı” için çok keskin bir cevap verdi:

“Biz Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. Yok farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir. Bunları kaç kez açıkladık. İster anlasınlar ister anlamasınlar. Bizim yargımızın vermiş olduğu kararın üzerinde biz, Avrupa Birliği kararı tanımıyoruz. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar.”

2) ‘STOKÇULARIN MALLARINA EL KOYULACAK’

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Katar'da dev anlaşmalar zinciri

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

8 Aralık 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti, daha ilk gün Katar’da çok sıcak bir ilgiyle karşılanıyor. İki uçak halinde geldiğimiz başkent Doha’da kelimenin tam anlamıyla müthiş bir ‘ticari sefer’ izlenimi alıyorum. 15 maddelik dev anlaşmalar zinciri ile Körfez’deki ‘Türkiye seferi’nin en önemli durağı Doha oluyor...

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la geldiğimiz Katar’da, kelimenin tam anlamıyla müthiş bir “ticari sefer” izlenimi alıyorum...

Önce şunu söylemeliyim:

Türkiye’nin Katar’a yaptığı bu geziyi, “para transferi” ya da “para beklentisine” indirgemek haksızlık olur.

Bu gezi, “para beklentisi” olarak değil, Körfez’de dünya çapında olan küresel rekabete Türkiye’nin bütün gücüyle dahil olma çabası olarak düşünülmelidir.

Bu gezide görüyoruz ki:

Türkiye bunda da başarılı oluyor...

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Türkiye’siz çözüm olur mu?

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

6 Aralık 2021
Siz bu satırları okurken, biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Katar’a doğru uçuyor olacağız...

Katar yolculuğuna başlamadan önce kafamdaki sorular şuydu:

Dünyada hangi coğrafyada bu kadar savaş ve kriz var?

Türkiye bu krizlerin neresinde?

Türkiye’siz bir çözüm olur mu?

Sırasıyla gidelim...

GÜNEYE BAKIN: Suriye’deki son gelişme... Rusya ile ABD arasındaki bilek güreşinin son sahnesi. PKK/YPG, Rusya ile ABD arasında gidip geliyor. Bombalamalar, karakollar, silah sevkıyatları. Terör saldırıları. İhanet, kan, casusluk... Bin türlü oyun, tuzak, pusu... Bugün dost görünen, yarın düşmanla birlikte...

İşte BBC’deki yorum haber:

“Eylül ayında Washington’a giden Suriye Demokratik Meclisi Eş Başkanı İlham Ahmed ve heyeti... Kuzeydoğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi (Artık özerk yönetim ifadeleri kullanılıyor) heyeti, 23 Kasım’da Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine Moskova’ya gitti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, heyetle bizzat görüştü.”

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