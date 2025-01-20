Sağlık Bakanı Sayın Memişoğlu bu isyan mesajlarına lütfen biraz ilgi... Özel sağlık sigorta zamlarına isyan var

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“Fatih, adamlar bize yüzde 110 zam yapıyor. 65 yaşı geçtik diye bu fahiş zamlarla bizi sigortadan kopmaya zorluyorlar. Bizden kurtulmak istiyorlar. Ödemezsek atacaklar. Bunca yıllık ödemeler boşa gidecek.”

“Bu sene devletin verdiği enflasyon yüzde 45, bunlar bize yüzde 100’ün üzerinde zam yapıyorlar. Geçen yıl 84 bin lira ödedim. Şimdi 184 bin lira istiyorlar.”

“Arkadaşım isyan ediyorum. Medikal enflasyon diye bir şey uydurmuşlar. Normal enflasyonun iki katı oranında zam yapıyorlar. Buna dur diyecek kimse yok mu?”

Ve “Adımı vererek yaz” diyen bir arkadaşım: “Ben Mehmet Çağlar, fahiş zamlar altında eziliyorum. Birinci sınıf hastanelerden de çıktık. Ama yine ağır zam altındayız. 3 yılda yüzde bin artış olmuş.”

Mehmet’e söz verdim. Aynen yazdım.

Evet,

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Yılbaşından bu yana hemen her gün aldığım mesajlar böyle uzayıp gidiyor.

Özel sağlık sigorta şirketlerinin zam oranlarına karşı neredeyse bir isyan var.

İsyan ediyorlar ama çaresizler.

12 Şubat 2024’te yine yazmışım.

Öyle bir yapı var ki; Zammı kabul etmesen haklarını kaybediyorsun.

Kabul etsen haksızlığa uğrayıp paranı kaybediyorsun. Sıkıntı büyük...

VERGİDEN DÜŞEMİYOR

Aldığı kira parasıyla geçinen bir dostum ise başka bir sıkıntıyı paylaşıyor: “Kira gelirimden sağlık sigortası için ödediğim belirli bir miktarı düşüyordum. Gelirimin yüzde 10’u kadar. Ama şimdi 4-5 misli zamlar var. Diyelim ki 100 bin lira yılda gelir elde ettim. Ancak yüzde 10’u olan 10 bin lirayı düşebiliyorum. Oysa fahiş zamlarla ödediğim prim 150 bin liraya çıkmış. Devlet bu konuda gözümüzün yaşına bakmıyor. Artan sigorta giderlerini matrahtan düşmemize izin vermiyor. Böyle adalet mi olur?”

Ben yazmaya devam ediyorum.

Bakalım Sağlık Bakanlığı ne diyecek?

Bakalım bir ses alabilecek miyiz?

NOYAN DOĞAN NE DİYOR

Bizim gazetede sigortacılık üzerine harika yazılar yazan uzman bir arkadaşımız var.

Noyan Doğan. Noyan bu meslekte bu konuları en iyi bilendir.

Bu zamlarla ilgili NTV’ye şöyle demişti: “Maalesef bizler poliçeye bakmadığımız, içini de okumadığımız için bu A’dan Z’ye hepsini kapsıyor. Hepsini içine koyduğunuzda fiyat yükseliyor. Birkaç A plus hastaneyi poliçeden çıkarırsak fiyat yüzde 50-60 düşüyor. En yüksek maliyet kalemi özel sağlık sigortasında ayakta tedavidir. Sigorta yatarak tedaviler için yapılır. Sadece bu teminatı alırsanız 35 bin liralık poliçeyi 10 bin liraya yaptırabilirsiniz.”

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Bu sözleri paylaştığım bir dostum ise şöyle diyor: “Yahu biz zaten A plus hastanelerden çıktık. İkinci ligdeyiz. Buna rağmen müthiş bir zam oranı var.”

YÜZDE 45 ENFLASYONDA YÜZDE 100 ZAM OLUR MU

Sonuç olarak geliyoruz.

2025 özel sağlık sigorta zamları yine yüzde 100’leri aşıyor.

Ne yapacaklar?

Nasıl bir çözüm bulunacak?

Yani zammı kabul etmeyen kişi bunca yıllık haklarını kayıp mı edecek?

Tekrar yazının başına dönüyorum.

-Özel okullarda yapılan zamlar için Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilen şikâyetlere;

-Özel sağlık sigortaları için yapılan zamlar için Sağlık Bakanlığı’na yapılan şikâyetler ekleniyor.

Bunların bir cevabı olmalı.

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Bu insanlara bir cevap verilmeli.

Sağlık Bakanlığı bir şeyler söylemeli.

Elbette bu isyana karşı özel sağlık sigorta şirketlerinin bir cevabı varsa onu da bekliyorum.

Sağlıklı günler dilerim.