Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlar Fatih ÇEKİRGE Sağlık Bakanı Koca’ya çağrı: Turizm bölgelerinde hastane sorunu
Fatih Çekirge
Fatih Çekirge
Fatih ÇekirgeYazarın Tüm Yazıları

Sağlık Bakanı Koca’ya çağrı: Turizm bölgelerinde hastane sorunu

#Fahrettin Koca#Hastane#Turizm

Bodrum’dan bir okur mesaj atmış:

Haberin Devamı

“Fatih Bey, kıyıları/koyları, turizm konularını, çevreyi yazıyorsunuz. Ama yaz aylarında oralarda yaşayan vatandaşın sorunları da var. Yaz aylarında nüfus 5’e, 6’ya katlanıyor. Hastanelerde yatak yetmiyor. Doktorlar da dayanamıyor.”

Biraz araştırınca ben de gördüm...

Sağlık Bakanı Koca’ya çağrı: Turizm bölgelerinde hastane sorunu

Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kaş, Çeşme gibi turizm sezonlarını yoğun yaşayan beldelerde nüfus patlaması olduğu için acil servis, doktor ve yatak kapasitesi kilit oluyor.

Hastanelerin günlük “hasta yatış” kapasiteleri daha şimdiden dolmuş durumda.

Son dönemde yoğunlaşan Rus ve Ukraynalı ziyaretçileri de ekleyince durum gerçekten vahim bir hal alıyor.

Peki ne yapmalı?

ÖZEL UYGULAMA

Sağlık Bakanlığı yoğun sezonlar için yatak ve doktor kapasitesinde artış yapamaz mı?

Haberin Devamı

Bunun bir çözümü elbette bulunur.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandemi dönemini çok iyi yönetmişti...

Umarım bu soruna da bir çözüm bulur...

TÜRKİYE’NİN NATO ŞARTI DEĞİŞİR Mİ

ABD’den gelen “Türkiye’nin ikna edileceğine inanıyoruz” türünden açıklamalar...

NATO Genel Sekreteri’nin Türkiye’ye yönelik çağrısı.

İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’yi öven açıklamaları...

Bütün bunları alt alta toplayınca şu soru çıkıyor ortaya:

“Türkiye bu açıklamalarla ikna olur mu?”

Olmaz arkadaşım, olmaaaaz...

Dışişleri zaten dosyayı hazırlamıştı.

O dosya NATO üyesi ülke bakanlarının da önünde...

İsveç’te PKK için kurulan fonların banka hesaplarından tutun...

Terör örgütünün derneklerine kadar. Terör örgütünün ticari yapılanmasına kadar bütün bilgiler belgeleriyle ortada...

Benim Ankara’dan aldığım izlenim şu:

“Türkiye’nin ikna olması için sözlere değil, atılacak somut adımlara bakarız...”

Nedir o adımlar?

Onu zaten İsveç de biliyor, Finlandiya da...

Ne olabilir?

Terör örgütünün bu ülkelerdeki uzantıları, bir başka kuzey ülkesine geçiş yapabilirler...

Yine aldığım bilgilere göre Türkiye bunu da takip ediyor...

Yani bu olay, öyle bir iki açıklamayla ya da danışıklı dövüşlerle aşılacak gibi değil...

MARMARİS FESTİVALLE KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

Haberin Devamı

O kadar güzel bir tanıtım videosu hazırlamışlar ki...

O yangın günlerini hatırlayın. Cayır cayır yanan ormanlarımızı... Kül olan hayvanlarımızı.

Yeşil Marmaris’i küle boğan o feci günleri...

İşte şimdi küllerinden doğan “Phoenix” gibi... Muhteşem sanatçıların katılacağı uluslararası bir festival düzenleniyor Marmaris’te...

10-28 Haziran günlerinde konserler, sergiler, yarışmalar... Fazıl Say gibi dünya çapında isimler... Kerem Görsev gibi cazın ustaları...

Mutlaka izlemek lazım...

Küllerinden festivalle doğan bir Marmaris imajı beni çok etkiledi...

#Fahrettin Koca#Hastane#Turizm
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Öğretmen atamaları yapılacak mı?

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Süper kalabalık mitingler yapmak önemini nasıl kaybetti

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Elton John’a veda

 ARDA SAYINER
ARDA SAYINER

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi bir liseden daha fazlası

 FATİH TEKECİ
FATİH TEKECİ

Muhalefet neden susuyor?

 FUAT BOL
FUAT BOL
TÜM YAZARLARIMIZ