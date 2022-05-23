Sağlık Bakanı Koca’ya çağrı: Turizm bölgelerinde hastane sorunu

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“Fatih Bey, kıyıları/koyları, turizm konularını, çevreyi yazıyorsunuz. Ama yaz aylarında oralarda yaşayan vatandaşın sorunları da var. Yaz aylarında nüfus 5’e, 6’ya katlanıyor. Hastanelerde yatak yetmiyor. Doktorlar da dayanamıyor.”

Biraz araştırınca ben de gördüm...

Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kaş, Çeşme gibi turizm sezonlarını yoğun yaşayan beldelerde nüfus patlaması olduğu için acil servis, doktor ve yatak kapasitesi kilit oluyor.

Hastanelerin günlük “hasta yatış” kapasiteleri daha şimdiden dolmuş durumda.

Son dönemde yoğunlaşan Rus ve Ukraynalı ziyaretçileri de ekleyince durum gerçekten vahim bir hal alıyor.

Peki ne yapmalı?

ÖZEL UYGULAMA

Sağlık Bakanlığı yoğun sezonlar için yatak ve doktor kapasitesinde artış yapamaz mı?

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Bunun bir çözümü elbette bulunur.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandemi dönemini çok iyi yönetmişti...

Umarım bu soruna da bir çözüm bulur...

TÜRKİYE’NİN NATO ŞARTI DEĞİŞİR Mİ

ABD’den gelen “Türkiye’nin ikna edileceğine inanıyoruz” türünden açıklamalar...

NATO Genel Sekreteri’nin Türkiye’ye yönelik çağrısı.

İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’yi öven açıklamaları...

Bütün bunları alt alta toplayınca şu soru çıkıyor ortaya:

“Türkiye bu açıklamalarla ikna olur mu?”

Olmaz arkadaşım, olmaaaaz...

Dışişleri zaten dosyayı hazırlamıştı.

O dosya NATO üyesi ülke bakanlarının da önünde...

İsveç’te PKK için kurulan fonların banka hesaplarından tutun...

Terör örgütünün derneklerine kadar. Terör örgütünün ticari yapılanmasına kadar bütün bilgiler belgeleriyle ortada...

Benim Ankara’dan aldığım izlenim şu:

“Türkiye’nin ikna olması için sözlere değil, atılacak somut adımlara bakarız...”

Nedir o adımlar?

Onu zaten İsveç de biliyor, Finlandiya da...

Ne olabilir?

Terör örgütünün bu ülkelerdeki uzantıları, bir başka kuzey ülkesine geçiş yapabilirler...

Yine aldığım bilgilere göre Türkiye bunu da takip ediyor...

Yani bu olay, öyle bir iki açıklamayla ya da danışıklı dövüşlerle aşılacak gibi değil...

MARMARİS FESTİVALLE KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

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O kadar güzel bir tanıtım videosu hazırlamışlar ki...

O yangın günlerini hatırlayın. Cayır cayır yanan ormanlarımızı... Kül olan hayvanlarımızı.

Yeşil Marmaris’i küle boğan o feci günleri...

İşte şimdi küllerinden doğan “Phoenix” gibi... Muhteşem sanatçıların katılacağı uluslararası bir festival düzenleniyor Marmaris’te...

10-28 Haziran günlerinde konserler, sergiler, yarışmalar... Fazıl Say gibi dünya çapında isimler... Kerem Görsev gibi cazın ustaları...

Mutlaka izlemek lazım...

Küllerinden festivalle doğan bir Marmaris imajı beni çok etkiledi...