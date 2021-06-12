Rüzgâr ve akıntılara göre müsilajın rotası turizmi vurur mu

ATATÜRKÇÜLÜK
“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürkçü düşünce sistemi çerçevesinde kurulduğunu, şekillendiğini ve ona göre hareket ettiğini görmemek körlüktür. Bunun sorgulanması abestir. Bakanından komutanlarına, tüm personelinin Atatürkçülüğünü sorgulamak da kimsenin haddi değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Atatürkçülük kimsenin tekelinde, kimsenin zimmetinde değildir.”
NE S-400 NE DE F-35, ABD İLE ASIL MESELE PKK/YPG’DİR
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden’la Brüksel’de yapacağı görüşmenin kritik konuları üzerine sorduğumuz sorulara Bakan Akar şöyle cevap veriyor:
“Demokrasi ve insan hakları gibi temel değerleri paylaşan stratejik müttefik olan Türkiye ile ABD arasında en büyük problem ne F-35 ne S-400 ne de başka bir şey. En büyük problem PKK/YPG terör örgütü meselesidir. Ortaya attıkları problemler öyle veya böyle çözülür ama çözemeyeceğimiz bir problem var. Bizim milletimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden bir PKK var. PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG var. YPG’ye TIR’lar, uçaklar dolusu silahlar götürüyor, YPG ile işbirliği yapıyorlar. Israrla ve inatla YPG, PKK değil diyorlar. Biz de bunu kabul etmiyor, bu aklımıza hakaret, diyoruz. PKK eşittir YPG olduğu çok açık. ABD’li müttefiklerimizin anlaması gereken şey bu, bu konuda kararlıyız. Türkiye’nin kişiliği, kimliği, egemenliği, bağımsızlığı var. 40 seneden beri asil milletimizin başına bela olan terörü bitirmekte kararlıyız.”
Denizkurdu Tatbikatı’nda o kadar çok şey yaşadık gördük ki... Tatbikatın o muazzam etkisi. Bir de son dönemde yapılan bazı eleştirilere karşı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevabı...
Özellikle de Atatürkçülükle ilgili saldırılar...
Aksaz Deniz Üssü’nde bir akşam Bakan Akar’la uzun bir sohbet yaptık.
Bunları pazartesi günü aktaracağım...
Sabah 09.00’da Türk donanmasının en önemli üslerinden biri olan Marmaris Aksaz’dan demir alıyoruz.
Atışlı ve çok önemli bir tatbikat bu.
Sualtı komandoları... Denizaltı avı... Hedeflerin vurulması... Havadan atış. SİHA vuruşu.
Bir ara 4 hücumbotun hedef halindeki bir enkaz gemiyi ateş altına almaları vardı ki...
Yer gök inledi.
Salihreis Fırkateyni Oruçreis’le birlikte Doğu Akdeniz’de doğalgaz araması yapan gemimize 80 gün koruma yapmıştı.
Hatta bu gemilerimiz tacize yeltenen bir Yunan gemisini de püskürtmüştü...
1) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çantasında pozitif bir dosyayla gitti. Sıcak görüşmeler oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Çavuşoğlu’nu Girit’teki evine davet etmesi Ankara’daki gerilimi tümüyle bitirdi. Çavuşoğlu da Yunanistan’dan gelen bir heyeti Antalya’ya davet etmişti.
2) Aşıların karşılıklı olarak tanınıyor olması Ege’deki turizm kapılarını açacak gibi görünüyor.
3) Önümüzdeki dönemde daha yakın ve sıcak görüşmeler bekleniyor...
KAHVALTIDA DÜNYA TURU
Çavuşoğlu, Başbakan Miçotakis’le görüşmeden önce Türkiye’den gelen gazetecilerle sohbet etti...
Mısır’la gelişen ilişkilerden Afganistan’a, Polonya’ya sattığımız insansız hava araçlarından Filistin’e, Rusya’dan gelecek turistlerden Suriye’ye ve tabii ABD ile ilişkilere kadar tam bir dünya turu oldu.
Çavuşoğlu’nun verdiği cevaplar kadar, tarzına, sorulara olan hâkimiyetine ve özgüvenine dikkat ettim.
Mesela Yunan Dışişleri Bakanı
Yunanistan’a doğru havalanırken önüme Yunan medyasından bazı haberler geliyor...
Sert manşetler...
“Türk Bakan bir medya ordusuyla geliyor...”
Sanki sefere çıkmışız gibi bir karşılama havası var.
Oysa uçakta bambaşka bir hava. Daha ilk dakika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gülerek yanımıza geliyor.
Espriler... Sıfır gerginlik...
“Yunan medyası çok sert bir hava estiriyor”
1- TELAFİ EĞİTİMİ BU HAFTA NETLEŞECEK
Sordum:
- “Sayın Bakan herkes merak ediyor. Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?”
Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil.
- Peki sizin görüşünüz nedir? Milli Eğitim Bakanlığı ne düşünüyor?
Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur.
2- OKULLARI EYLÜLDE AÇMAYI PLANLIYORUZ
Bakan Selçuk bu konuda kesin konuştu:
“Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Mahallesi’nde devriye gezerken, çaya düşen karacayı fark etti. Ekipler, çaya girip, karacayı yakalayarak, sudan çıkardı. Yaralandığı anlaşılan karaca tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan karaca, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Cide Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı...”
“Ohh” dedim...
İşte benim jandarmam. Dikkat ettim. Bir de jandarmanın “çevre doğa ve hayvanları koruma timi” varmış.
Daha da mutlu oldum, derken...
Üzerime bir devlet ilanı yıkıldı... Gözlerime inanamadım...
Haber şöyle:
“Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 ilde toplamda 115 adet yabankeçisi, dağkeçisi, kızıl geyik ve karacanın avlanması için ihale açtı.”
Allah Allaaaah...
Eski başkanlardan bir isimle konuşuyorum.
“Mustafa Cengiz aday olmayacak” diyor. “Fatih Terim bıraksın” diyor.
Bir dönem başkan yardımcılığı yapan, GS’nin mali yapısı ve stat için müthiş çalışmaları olan Işın Çelebi ile konuşuyorum.
Açıktan şöyle diyor:
- Ben bu ülkede 5 yıl ekonomi bakanlığı yaptım. Galatasaray’da başkan yardımcılığı yaptım.
Kulübün mali yapısı için çok şeyler yaptık. Ama şimdi bakıyorum. Bir kavga, bir çatışma, bir parçalanma görüntüsü.
Soruyorum:
- Peki ne yapılmalı?
SERPİL’in içindeki kuşku giderek büyüyordu.. “Acaba çocuğumda bir şey mi var?” Melih 2 yaşına geldiğinde Serpil önce eşine sordu:
“Sence bizim oğlumuzda bir değişiklik mi var?”
- Nasıl yani?
- Ne bileyim yaşıtlarına göre biraz yavaş büyüyor gibi.
Baba kestirip attı:
- Nereden çıkarıyorsun bunu. Yok öyle bir şey...
O öyle demişti ama
Özal’lı yıllara...
Özal ilk özel uçağı alınca ne çok eleştirilmişti. Denmedik laf bırakılmamıştı.
Özal ANA uçağını birkaç kez Ebulfez Elçibey için Azerbaycan’a göndermişti.
O zaman gururlandığımı yazmıştım.
Şimdi de bu fotoğrafla gururlandım...
Helal olsun. Sergen’i alkışlıyorum. Yine helal olsun...
Bize gelince...
Soruyorum:
“Fatih Terim yalnızca takımı mı yönetti?”
- Hayır... Fatih Terim, takımı yönetirken aynı zamanda sahanın dışında bir türlü bitmek bilmeyen bir iç krizi de yönetmek zorunda kaldı...
Bu kadar çok kriz. Bu kadar çok düşmanlık. Ve birilerindeki “Terim kompleksi”.
Bütün bunlara rağmen Galatasaray yine kıl payı şampiyonluğu kaçırdı...
Ve bütün bunlara rağmen
Sonunda asistan olarak sınavı geçmiş ve kabul edilmişti.
Uzaktı ama olsun. Zordu ama olsun. Terörün merkeziydi ama olsun...
Antalya’dan Erzurum’a... Oradan otobüsle Van’a gidiyordu.
Muradiye’den geçerken otobüsün camından gördüğü şeye inanamadı...
Bendimahi Deresi’nin döküldüğü Van Gölü kıyısında Karadeniz’in koca “gırgır teknesi” ağ çekiyor... Kıyıya doğru sıralanmış kamyonların kasasına ağlardan tonlarca balık boşalıyordu.
Gülen yüzü, çocuklarıyla mutlu hali. Görüntülü bir bayramlaşma yaptık.
İçim ısındı... Umudum arttı.
Çocuklarıyla birlikte avukatı Ahmet Onaran’ın evine bayram yemeğine gelmişlerdi.
Bu konuşma, BM tarihinde bir genel kurul başkanının BM Güvenlik Konseyi’ne hitap ettiği 8’inci toplantı oluyor...
Bu nedenle de ayrıca önemli.
Zoom üzerinden yapılan toplantıya daimi üyeler olarak ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları ile geçici üyeler katılıyor.
Ve açılışta ilk konuşmayı genel kurul başkanı Volkan Bozkır yapıyor...
Bozkır, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı ile AB bakanlığı da yapmıştı.
Ama nedense, bunca yıllık dostluğumuz içinde o benim için hep bir “diplomat” olarak kaldı.
En sıkıntılı anlarda bile soğukkanlılığını kaybetmeyen, en zorlu sorunlara kuyumcu işi çözümler bulan bir diplomat...
GÜLŞAH GÜRKANIsparta’nın en önemli gül üreticisi bir ailenin üçüncü kuşağı.
Gelin hayatından bir kareye bakalım.
İşte 6 yaşında Gülşah. Dedesi Mustafa Gürkan ona “Uğurum” diyor.
Adını da öyle koymuş.
Ve işte bir mayıs ayı... Ve her mayıs ayındaki gibi bir “gül hasadı”.
İşte küçük Gülşah... Dedesi onu gül havuzunda yuvarlıyor.
Böyle başlamış Gülşah.
Mühendislik okumuş. Yurtdışında master...
“Kredileri krediyle kapatmaya çalışan bir sektör. Kârdan vazgeçtik. Batmayalım, namusumuzla ayakta kalalım...”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce turizmin sektör temsilcilerini Külliye’ye davet ediyor...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, TAV’dan Sani Şener, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ve isimlerini alamadığım diğer sektör temsilcileri.
Cumhurbaşkanı herkesi tek tek dinliyor ve not alıyor.
Genel mesaj şu:
“Sayın Cumhurbaşkanım, bu şekilde giderse çok sıkıntı olacak. Vaka sayılarının mutlaka düşmesi gerekir. Turizmci, geçen yıl aldığı krediyi yeni krediyle kapatmaya çalışıyor...”
Ve Cumhurbaşkanı o toplantıda hemen kısa çalışma ödeneğini uzatıyor...
Sanıyorum, kapanma kararı ve arkasından gelen bazı ülkelere COVID-19 testinin kaldırılması kararının arkasında bu toplantı var.
Biraz araştırınca gördüm ki...
Perde arkasında bu sorunun çok keskin bir cevabı var.
Anlatayım.
Cenevre’de kritik bir görüşme...
Kıbrıs için sayısız kere kurulan masalardan birisi daha...
Toplantıyı BM Genel Sekreteri António Guterres yönetiyor.
Rum yönetimi lideri
Söylediklerinden mutlu oldum...
Çünkü daha ilk cümlede şöyle dedi:
“Fatih Bey bu herhangi bir siyasi partinin değil, insanlarımızın yasası olacak.”
Sonra devam etti:
“Mesele iktidar muhalefet polemiği değil. Bu ülkede yaşayanların hakları meselesidir...”
Sorulara devam ettim:
“Ama sayın bakanım tartışmalar var.”
Gülerek cevap verdi:
11 aylık aylıkken neredeyse antibiyotik bombardımanı altındaydı.
Hemen her ay ateşleniyor... Annesi Aslı Hanım çaresizlik ve üzüntüden perişan oluyordu... Üstelik Aslı Hanım’ın annesi bir pediatri profesörüydü. Ama bir türlü bu ateşin nedeni anlaşılamıyordu.
Babası ne yapacağını şaşırmıştı.
Çocuk ateşleniyor, yoğun ve kuvvetli bir antibiyotikle ateş ancak düşüyordu.
Ama birkaç hafta sonra yeniden ateş...
Aslı Hanım çalmadık doktor kapısı bırakmadı. Saymıştı. O ana kadar tam 18 doktor gezmişti.
ÇOCUKTA MORLUKLAR ANNE PANİK İÇİNDE
Aradan 5 yıl geçmişti. Ama değişen bir şey yoktu. Çocuk günden güne eriyordu.
Rüzgâr ve akıntılara göre müsilajın rotası turizmi vurur mu
Deniz salyası Çanakkale Boğazı’nı geçip Ege’ye dayanınca; turizmcilerde müthiş bir endişe başladı...
“Zaten pandemi vurdu. Bir de sahilleri deniz salyası işgal ederse...”
Marmaris Dalyan hattında Oteller Birliği Başkanı Yücel Okutur ilk uyarıyı yaptı.
Peki şu anda durum nedir?
Üç önemli faktör var.
1. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde “rüzgâr takvimi” nedir? Kuzeyden güneye doğru...
2. Çanakkale sonrasında su akıntı rejimi nasıldır?
3. Bu iki etken deniz salyasını turizm bölgelerine taşır mı?
Ve daha önemli bir endişe:
- Göcek, Kekova-Kaş gibi içdeniz ve körfezlerdeki aşırı tekne yığılması, egzoz, jeneratör ve atık faktörleri deniz yüzeyindeki kirlenmeyle birleşirse:
- Teknelerin buralara attığı demirler nedeniyle deniz çayırlarının yok olması ve çölleşme, müsilajı oralarda da başlatır mı?
Prof. Dr. Mustafa Sarı’ya göre bu da müsilajı tetikleyebilir...
RÜZGÂRIN YÖNÜ GÜNEYE
Deniz salyası Çanakkale’de Kilitbahir ve Eceabat’ı geçti.
Peki rüzgârın etkisi ne olacak?
Bunu anlamak için Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun’u aradım.
Coşkun bir rüzgâr takvimi çıkarttı.
Buna göre 1 hafta boyunca rüzgâr Eceabat’tan Bodrum’a kadar hep kuzeyden esiyor...
Hızı da ortalama 3 ile 5 knot arasında değişecek. Yani orta şiddette rüzgâr var...
Haritada gördüğünüz kırmızı alan ise sert rüzgârları işaret ediyor. Bu da önümüzdeki 14 Haziran Pazartesi günü...
Ve aynı rüzgârlar ertesi gün İzmir-Bodrum rotasında devam ediyor.
Endişe bu...
ÇANAKKALE SU AKINTI HARİTASI
Deniz salyasının güneye inmesi konusundaki endişeleri bir faktör daha tetikleyebilir.
O da Çanakkale’den itibaren güneye doğru olan akıntı rejimi...
Çanakkale’deki akıntı bilgisi şöyle:
“Kuvvetli akıntı değeri yaklaşık 3-4 knot olarak ve kuzey yönünden olacak şekilde tam Kepez önünde etkili olacaktır. Kepez önünde etkili olan bu akıntı boğazın en etkin ve daim akıntısıdır... Kuzeydoğu yönünden kuvvetli 2-3 knot şiddetinde karşı akıntı sözkonusu olacaktır. Bu akıntı Akbaş-Musa bankı hattına gelince şiddetini kaybetmeye başlayacak ve yaklaşık 1 knot şiddetinde köprü inşa bölgesine kadar devam edecektir...”
Bu harita müsilajın Çanakkale’yi nasıl geçtiğini anlamaya yetiyor elbette...
EGE İÇİN ŞİMDİLİK SORUN YOK
Tabii akla hemen şu soru geliyor?
- Kuzeyden güneye esen şiddetli rüzgâr ve akıntı etkisiyle müsilaj, turizm bölgelerine ulaşır mı?
Ulaşırsa ne kadar zamanda etkili olur?
Öncelikle şunu söylemeliyim ki uzmanlarla yaptığım konuşmalara göre şu an, Ege için büyük bir “müsilaj endişesi” yok...
Çünkü Ege’ye çıktığı an dağılacağı alan çok fazla.
Ancak...
Kuvvetli rüzgârların nasıl bir etki yapacağının mutlaka araştırılması gerekiyor.
25 METRE DERİNLİKTE SALKIMLAR
Konuştuğum biliminsanlarının tavsiyesi şöyle:
- Müsilaj su üstü akıntılarıyla hareket ediyor.
- Su üstü akıntıları ise 25 metre derinliğe kadar iniyor.
- Zaten su yüzeyinden salkımlar halinde deniz dibine inen müsilajın ulaştığı derinlik de böyle... Dolayısıyla 25 metreye inen su üstü akıntıları rüzgârla birleştiğinde müsilajı taşıyor...
İşte bu sürecin netleştirilmesi için rüzgâr hızı ve akıntı rejimi için bir modelleme yapılması gerekiyor.
Yani...
Önümüzdeki hâkim rüzgârlar ve akıntı seviyesini baz alan bir yazılımla müsilajın yayılma haritası çıkartılabiliyor...
Bunun için su ürünleri fakültelerinde yazılımlar var.
Peki şu ana kadar yapıldı mı?
Sanmıyorum...
PROF. DR. SARI UYARIYOR
Son olarak konuyu Van’daki inci kefalinin kurtarıcı babası Prof. Dr. Mustafa Sarı’ya soruyorum:
- Hocam deniz salyası konusunda turizm bölgeleri tehdit altında mı? Buralara ulaşır mı?
Ege Denizi’nde genel olarak hiçbir zaman Marmara’daki gibi bir salya oluşmaz... Ancak küçük körfezlerde, koylarda bu beklenir.
İŞTE O SERT RÜZGÂRLAR
Çanakkale’den Fethiye’ye kadar esen sert rüzgârlar kırmızı renkle belirtilmiştir.
SICAK-SOĞUK DENGESİ
- Neden?
Çünkü eğer oralarda denizin yüzeyi kirletiliyor ve bu kirlilik yüzeyi kaplıyorsa, denizin sıcak-soğuk dengesi bozulur... Bu denge bozulduğunda salya başlar. Şimdi düşünün ki Göcek Körfezi’nde yüzlerce, binlerce tekne aynı anda atık ve egzoz basıncı yaratıyor. Deniz yüzeyi bu basınçla doluyor. Kaplanınca da denizin sıcak-soğuk dengesi bozuluyor. Yani denizin yüzeyi de dibi de aynı derece oluyor.
Böylece salyanın başlamasına neden oluyorsunuz. İşte bizim korkumuz bu...
DENİZ SUYU FİLTRELERİ TIKANDI
Prof. Dr. Sarı’nın altını çizdiği bu korku şu anda Göcek Körfezi’ni ciddi olarak tehdit ediyor...
Yaz başından itibaren Ege adaları seyre açılmadığı için bu sene de birikme Göcek gibi körfezlere olacak. Göcek kendisini temizleme konusunda içdeniz olduğu için çok zorlanıyor. Fethiye’nin yıllarca yaşadığı ilgisizlik sonucunda geldiği hal ortada... Perişan...
ÇEVRE BAKANLIĞI İÇİN GÖCEK ALARMI
Göcek Körfezi’ne de bu yıl aynı miktarda tekne gelip aylarca kalırsa inanılmaz bir kirlilik olacak. Çünkü gelen binlerce tekne bir koya bağlanıyor. Aylarca orada kalıyor. Jeneratör ve egzoz atıkları deniz yüzeyini kaplıyor. Karasal atıklar ayrıca etkili.
Çevre Bakanlığı’nın bu konuda mutlak önlem alması gerekiyor.
SONUÇ
Deniz salyası Çanakkale’yi geçti, Ege’ye açılmak üzere... Bir yandan Ege’ye açılma ihtimali, diğer yandan Ege ve Akdeniz’deki körfez ve koylardaki kirlenmenin yarattığı müsilaj tehlikesi...
- Müsilaj konusunda mutlaka bir rüzgâr ve akıntı rejimi olarak Ege kıyıları için bir modelleme yapılmalı... Bu modellemeye göre müsilajın Ege kıyılarına yayılma ihtimali ve takvimi çıkartılmalı.
- İçdeniz durumundaki körfez ve kıyılar için bağlama kriterleri oluşturulmalı...
- Yani denizde yaşamın bir kanunu olmalı ve uygulanmalı...
- Yarımca’ya ham petrol boşaltan şileplerin “balans suyu” olarak aldıkları müsilajdır. Bunu Akdeniz’e boşaltırlarsa tehlike daha da tetiklenir...
- Önümüzdeki günlerde gözümüz kuzeyden güneye doğru esen rüzgârlarda olacak...
Bu arada Marmara’dan seyir yaparak Ege’ye inen birçok amatör denizcinin motor su soğutma filtreleri tıkanmış.
Balıkçıların ağlarında balık yerine kilolarca müsilaj salkımı görülüyor...
Denizlerimizden gelen şu tehlike çağrısını duyuyor muyuz:
Mayday... Mayday... Mayday...