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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr
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Rüzgâr gücüyle 3 okyanus... Azgın denizler... Dünyanın en zorlu yarışında iki Türk

#Selim Yalçın#Ertan Beşkardeş#Altın Küre Yarışı

İNSANLIK tarihinin en zorlu yarışı başladı.

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1-Golden Globe Race... (Altın Küre Yarışı)

Bizden bu yarışa Prof. Dr. Selim Yalçın katılıyor.

Ertan Beşkardeş ise Britanya bayrağı ile yarışıyor.

Rüzgâr gücüyle 3 okyanus... Azgın denizler... Dünyanın en zorlu yarışında iki Türk

Arkadaşlar;

Bu yarış gezegenimizdeki hiçbir yarışa benzemez. 10 metrelik teknenizle azgın denizlerde tek başınasınız;

İleri gidişte motor kullanmadan ve dışarıdan yardım almadan;

Hiçbir limana uğramadan yelkenle 30 bin mil yapacaksınız.

Rüzgâr gücüyle 3 okyanus... Azgın denizler... Dünyanın en zorlu yarışında iki Türk

Güney okyanusuyla birlikte 4 okyanus aşacaksınız. Gezegenin en tehlikeli 3 burnunu döneceksiniz. Dev dalgalar arasında dünyayı dolaşacaksınız.

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Kıtalar geçeceksiniz. Üstelik çağımızın teknolojisiyle değil.

Rüzgâr gücüyle 3 okyanus... Azgın denizler... Dünyanın en zorlu yarışında iki Türk

Prof. Dr. Selim Yalçın

2-İLERİ MOTOR YASAĞI

Bu yarışa katılanlar;

- GPS’le normal navigasyon yapamaz. Bilgisayar ve elektronik harita kullanamaz.

- Uydu üzerinden profesyonel hava durumu yönlendirmesi alamaz.

- Limana girip malzeme veya fiziksel yardım alamaz.

- Motoru ilerleme sağlamak amacıyla kullanamaz.

- Konumlarını sekstant ve kâğıt haritalarla belirler.

- Rüzgâr dümeni gibi mekanik otomatik dümen sistemlerinden yararlanır.

İşte böylesine muazzam bir yarış önceki hafta başladı.

Bugüne kadar yapılan yarışlarda ölenler oldu. Sakat kalanlar, bunalıma girip kaybolanlar oldu.

Düşünün ki;

İngiliz işinsanı Crowhurst bu yarışta teknesi su alınca yarışıyor gibi yapmış, sahte rotalar bildirmiş, sonunda bunalıma girip intihar etmişti. Sonradan adına filmler yapıldı.

Hintli kaptan Tomy, 2018 yılının Altın Küre Yarışı’nda Hint Okyanusu’nun güneyinde şiddetli fırtınaya yakalanmış ve sırt kemiği kırılarak ağır bir şekilde yaralanmıştı. Kaptan Tomy, okyanus ortasında ölüm kalım mücadelesi vererek 3.5 gün kurtarılmayı beklemişti.

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Bu yüzden; Golden Globe, dünyanın en hızlı yelken yarışı değildir. Tam tersine, eski teknolojiyle yapılan, yavaş ama son derece ağır bir denizcilik, yalnızlık, sabır ve hayatta kalma sınavıdır.

Bizden bu yarışa Selim Yalçın kaptan katılıyor.

Bir başka Türk isim Ertan Beşkardeş. Beşkardeş Britanya bayrağı ile yarışıyor.

17 Eylül itibarıyla iki kaptanın sıralaması canlı olarak şöyle: Ertan Beşkardeş: 3’üncü sırada. Fas’ın batısında, Kanarya Adaları bölgesine yaklaşan ana filonun içinde. Yaklaşık 1.204 deniz mili yol yaptı. Son 24 saatte 153 deniz mili, hesaplanan ortalama ilerleme hızı 4.5 knot.

Selim Yalçın ise 16’ncı sırada. Portekiz’in güneybatısında, Algarve–São Vicente Burnu’nun batı açıklarında ve filonun gerisinde güneye ilerliyor. Yaklaşık 886 deniz mili yol yaptı. Son 24 saatte 108 deniz mili, hesaplanan ortalama ilerleme hızı 2.7 knot. Önlerinde daha nice okyanuslar, fırtınalı denizler ve binlerce mil var. Üstelik yardım alamazlar. Fırtınalarda limana sığınamazlar.

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Rüzgâr gücüyle 3 okyanus... Azgın denizler... Dünyanın en zorlu yarışında iki Türk

3-YİYECEK VE SU SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜYOR

Yaklaşık 1 yıl sürecek böylesine zorlu bir yarışta yelkenciler nasıl beslenecekler? Su stokları nasıl olacak?

Bu yarışta yelkenciler yol boyunca alışveriş veya ikmal yapamıyor. Başlangıçta 8–10 aylık yiyecek ve içeceklerini tekneye yüklemek zorundalar. Başka bir tekneden su veya yiyecek almak “dış yardım” sayılıyor ve yarış dışı kalıyorlar.

Su sistemi şöyle:

En az 260 litre içme suyu, buna ek olarak en az 100 litre içilebilir sıvı; mühürlü kapta 9 litre acil durum suyu; can salına götürülecek çantada ayrıca 3 litre su...

Ve yağmur suyunu toplayabilecek oluk, tente veya benzeri bir düzenek...

NÖBET DE VARDİYA DA SİZDE

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Denizcilikte bir kural vardır: “Tek başına denize çıkılmaz.”

Ama işte bu yarış bu kuralları aşıyor. Düşünsenize; gece gündüz gidiyorsunuz. Siz uyurken yine gidiyorsunuz. Üstelik ne radar var ne de bir başka uyarı sistemi...

4-YARDIMSEVER SELİM KAPTAN

Hatırlayacaksınız. Geçen yıl bu yarışa başvurduğunda Selim Kaptan’ı anlatmıştım.

Prof. Dr. Selim Yalçın ABD’de çeşitli üniversite ve hastanelerde çocuk ortopedisi üzerine çalıştıktan sonra Türkiye’ye geliyor.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk çocuk ortopedi ve rehabilitasyon kliniğini kuruyor. Ülkemizde sıkça görülen ‘spina bifida’ ve ‘serebral palsi’ konularında hekim ve hasta ailelerini bilgilendiren kitaplar ve CD filmleri hazırlıyor.

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Anadolu’nun çeşitli yerlerini gezerek, 11 ilde çocuk doktorlarına pediatrik ortopedi kursları düzenliyor. Serebral palsi hastası çocuklar için ‘yardım ve yürüme analizi’ kitaplarını yayınlıyor.

Selim Kaptan’ın yaptıklarını buraya sığdırmam mümkün değil.

İşte böylesine yardımsever bir kaptanımız, şimdi dünyanın en zorlu yarışında dümen tutuyor.

Gönlümüz, aklımız o ve diğer yarışmacılarda.

Rüzgârları kolayına olsun...

 Rüzgâr gücüyle 3 okyanus... Azgın denizler... Dünyanın en zorlu yarışında iki Türk

Siz de canlı takip edebilirsiniz

#Selim Yalçın#Ertan Beşkardeş#Altın Küre Yarışı
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