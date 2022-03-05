Rus askerleri Türk şantiyesine girince

Ukrayna’nın Melitopol şehrindeki bir Türk grubunun şantiyesi...
Uzun yıllardır hem Ukrayna’da hem Rusya’da önemli projelere imza attılar.
Özaltın Grubu...
İşte o grubun şantiyesinde öğle saatlerine doğru bir hareket oluyor.
Bağırışlar. O boğuk gürültüleriyle zırhlı araç sesleri.
Ve Kırım’dan gelen Rus askerleri şantiyeden içeri giriyorlar.
İşçiler, mühendisler, şantiye şefi...
Rus askeri soruyor:
- Ne yapıyorsunuz burada?
- Yol inşaatı yapıyoruz. Altyapı...
- Kimsiniz siz?
- Türk şirketiyiz...
Rus askeri elinde telsiz uzaklaşıyor.
Aradan zaman geçiyor. Şantiye işçileri ölümle yaşam arasında gidip geliyor...
Ve bir süre sonra Rus askeri dönüyor:
“Tamam, siz işinize bakın...”
Ve çekip gidiyorlar...
Tabii işçiler kan ter içinde.
Biraz yukarıda bir başka Türk grubu Limak’ın şantiyesi var...
Oraya da giriyorlar. Benzeri sorular ve aynı sonuç...
Belli ki Türk şantiyeleri için bir karar var.
“Dokunmayın...”
Ama sonuçta Rusya ve Ukrayna’da Türk şantiyeleri durdu...
300 TÜRK İŞÇİ TRENLE TAHLİYE
Ukrayna’da bir başka Türk şirketi 300 işçisini tahliye ediyor.
Bunun gibi onlarca haber alıyorum.
24 MİLYAR DOLARLIK SORU
Sonuç olarak...
Türk müteahhitlerinin yalnızca son iki yılda Rusya’da aldığı işlerin toplamı 22 milyar dolar...
Ukrayna’da alınan işlerin toplamı
2 milyar dolar...
Rusya’da bugüne kadar alınan işlerin toplamı ise 94 milyar dolar.
Muazzam bir rakam.
TURİZMDE NE OLACAK
Bu defa...
Önceki gün yapılan bir başka önemli toplantıya götürüyorum sizi.
Türkiye turizmcilerinin toplantısı.
Neler konuşuldu?
Özetle şunu söylemeliyim...
Türk şirketleri olan...
- Anex Tur gibi Rusya ile iş yapan dev bir tur operatörü...
- Avrupa ile iş yapan Odeon gibi bir şirket...
- Yine Pegas gibi çok etkili bir Türk turizm şirketi...
Türkiye açısından bu olaydan en çok etkilenen tur şirketleridir.
Tabii daha TUİ gibi devlerin durumu var...
Diyorlar ki:
Türkiye’ye turist taşıyacak olan bu şirketlere ait uçakların bakımı ve yedek parça ihtiyacı için Airbus ve Boing “Dur” demiş...
Bu mümkün mü?
Türkiye’nin bu krizdeki “özel durumu” işte budur...
UKRAYNA FUTBOL TAKIMI ANTALYA’DA KALDI
Olay öyle bir hal aldı ki...
Antalya’daki Ukraynalı futbolcular otellerde kaldı, Rus futbolcular da öyle... Kredi kartları kapalı. Para yok...
6 otelde kalan futbolcuları şimdi oteller misafir ediyor.
Yine geldik aynı soruya:
Rusya’ya uygulanan bu ambargoda Türkiye’nin “özel durumu” nasıl çözülecek?
Elbette Putin’in bu zorbalığına karşı bir şeyler yapılmalı...
Önümüzde zor, acılı ve uzun bir takvim var...
Bir yanda, NATO ve Batı...
Diğer yanda anlattığım bu “özel durum”lar...
Türkiye, Montrö de dahil olmak üzere...
Şu ana kadar dengeli bir politika götürüyor...
Bekliyoruz...
Rus askerleri Türk şantiyesine girince
Ukrayna’nın Melitopol şehrindeki bir Türk grubunun şantiyesi...
Uzun yıllardır hem Ukrayna’da hem Rusya’da önemli projelere imza attılar.
Özaltın Grubu...
İşte o grubun şantiyesinde öğle saatlerine doğru bir hareket oluyor.
Bağırışlar. O boğuk gürültüleriyle zırhlı araç sesleri.
Ve Kırım’dan gelen Rus askerleri şantiyeden içeri giriyorlar.
İşçiler, mühendisler, şantiye şefi...
Rus askeri soruyor:
- Ne yapıyorsunuz burada?
- Yol inşaatı yapıyoruz. Altyapı...
- Kimsiniz siz?
- Türk şirketiyiz...
Rus askeri elinde telsiz uzaklaşıyor.
Aradan zaman geçiyor. Şantiye işçileri ölümle yaşam arasında gidip geliyor...
Ve bir süre sonra Rus askeri dönüyor:
“Tamam, siz işinize bakın...”
Ve çekip gidiyorlar...
Tabii işçiler kan ter içinde.
Biraz yukarıda bir başka Türk grubu Limak’ın şantiyesi var...
Oraya da giriyorlar. Benzeri sorular ve aynı sonuç...
Belli ki Türk şantiyeleri için bir karar var.
“Dokunmayın...”
Ama sonuçta Rusya ve Ukrayna’da Türk şantiyeleri durdu...
300 TÜRK İŞÇİ TRENLE TAHLİYE
Ukrayna’da bir başka Türk şirketi 300 işçisini tahliye ediyor.
Bunun gibi onlarca haber alıyorum.
24 MİLYAR DOLARLIK SORU
Sonuç olarak...
Türk müteahhitlerinin yalnızca son iki yılda Rusya’da aldığı işlerin toplamı 22 milyar dolar...
Ukrayna’da alınan işlerin toplamı
2 milyar dolar...
Rusya’da bugüne kadar alınan işlerin toplamı ise 94 milyar dolar.
Muazzam bir rakam.
TURİZMDE NE OLACAK
Bu defa...
Önceki gün yapılan bir başka önemli toplantıya götürüyorum sizi.
Türkiye turizmcilerinin toplantısı.
Neler konuşuldu?
Özetle şunu söylemeliyim...
Türk şirketleri olan...
- Anex Tur gibi Rusya ile iş yapan dev bir tur operatörü...
- Avrupa ile iş yapan Odeon gibi bir şirket...
- Yine Pegas gibi çok etkili bir Türk turizm şirketi...
Türkiye açısından bu olaydan en çok etkilenen tur şirketleridir.
Tabii daha TUİ gibi devlerin durumu var...
Diyorlar ki:
Türkiye’ye turist taşıyacak olan bu şirketlere ait uçakların bakımı ve yedek parça ihtiyacı için Airbus ve Boing “Dur” demiş...
Bu mümkün mü?
Türkiye’nin bu krizdeki “özel durumu” işte budur...
UKRAYNA FUTBOL TAKIMI ANTALYA’DA KALDI
Olay öyle bir hal aldı ki...
Antalya’daki Ukraynalı futbolcular otellerde kaldı, Rus futbolcular da öyle... Kredi kartları kapalı. Para yok...
6 otelde kalan futbolcuları şimdi oteller misafir ediyor.
Yine geldik aynı soruya:
Rusya’ya uygulanan bu ambargoda Türkiye’nin “özel durumu” nasıl çözülecek?
Elbette Putin’in bu zorbalığına karşı bir şeyler yapılmalı...
Önümüzde zor, acılı ve uzun bir takvim var...
Bir yanda, NATO ve Batı...
Diğer yanda anlattığım bu “özel durum”lar...
Türkiye, Montrö de dahil olmak üzere...
Şu ana kadar dengeli bir politika götürüyor...
Bekliyoruz...