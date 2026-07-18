Rezaletin fotoğrafını bu defa turistler çekti

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1-Tabii dalga dalga yayılıyor.

Üstelik bu doğa katliamı karşısında öylesine canları yanmış ki;

“Please... Please... Please...” diyerek gönderiyorlar.

Şu hale bakar mısınız?

Körfezin girişine yapılan devasa otelin çamuru, betonu, taşı, toprağı denize akıyor.

Fotoğrafı çeken turistler, “Lütfen... Lütfen...” diyerek insanlık adına yapmayın diyor.

Aralarında paylaşıyorlar.

“Mavinin yeşile kavuştuğu cennet” diye bilinen Marmaris’ten dünyaya işte bu fotoğraflar gidiyor.

Turistler paylaştığı için çok daha kötü bir etki yapıyor.

Sezon başında çekilen bu fotoğraflar dalga dalga yayılıp Türk turizmine çarpıyor.

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Bu fotoğrafları Marmaris Çevre Derneği Başkanı Ahmet Kutengin körfezdeki kirlenmenin artarak devam ettiğini hatırlatmak için gönderiyor.

Doğrusu ben utandım.

Utandım çünkü o günden bugüne bir değişiklik yok. Sezonun ortasına geldik. Fark yok.

Turistlerin “Lütfen” diyerek gönderdikleri bu rezalet fotoğraflardan utandım.

Düşünün ki.

Artık ülkemize gelen turistler, denizciler şikâyet ediyor.

Türkiye’ye turist gelsin diye çalışan bakanlık ve sivil toplum kuruluşları...

Denizlerimizi, ormanlarımızı korumak için çırpınan bizler.

“Alarm” diye bağırıyoruz.

Kapasitesi düşen oteller, iptal edilen uçak seferleri.

Zaten İran savaşının verdiği korku. Artan pahalılık.

Bütün bunlara bir de bu fotoğraflar ekleniyor.

BÖYLE Mİ TEMİZLENECEK KÖRFEZ

Biz çamura boğulan körfezin temizlenmesi için çırpınıyoruz.

Karadan atıkların yarattığı kirlenmeyi durdurmak için mücadele ediyoruz.

Deniz altına dalıp da gözlerimizle gördüğümüz bu karasal kirlenme için alarm veriyoruz.

Şehrin bütün kanalizasyonunun nasıl basıldığını gözler önüne seriyoruz. Ama yıllardır değişen bir şey olmuyor.

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Denizden kirlenme kolluk kuvvetiyle denetleniyor. Ama asıl kirlenme karadan olmasına rağmen en ufak bir hareket yok.

Üstüne bir de bu fotoğraflar üzerimize geliyor.

Lütfen... Lütfen... Lütfen...

NE YAPSAK DEĞİŞMİYOR

Ben Marmaris ve Fethiye körfezleriyle ilgili uyarıları yapınca;

Çevre Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, kirlenme hızında hiçbir değişme olmadığını;

Hatta çok daha kötüye gittiğini gösteren belgeler ve fotoğraflar gönderiyor.

2-12 TEKERLEKLİ ÇEKEK DENİZDEN ÇIKMIŞTI

İşte gönderdiklerinden bir örnek;

Düşünsenize, bir tekneyi denize indirmek ve çekmek için kullanılan koca araç. 12 tekerlekli araç denize atılmış. Marmaris’in Sahil Güvenlik dalgıçları ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla çıkartılmış.

Şu hale bakar mısınız?

Daha neler?

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Çamura batan körfeze teneke kulübe çatılarından boya kutularına kadar her şey atılmış.

CENNET ADASI’NI CEHENNEME ÇEVİRDİLER

Körfez’de yapılan temizlikler uzun süredir devam ediyor.

Ama durduramıyoruz.

İşte Cennet Adası’nın dibi. Çöplük olmuş...

3-ÇEVRE BAKANLIĞI’NDAN ÖZEL GEMİLER GELİYOR

Türkiye Çevre Ajansı, Çin’den iki özel temizlik gemisi getirdi. Montajı yapılıyor. Sanıyorum önümüzdeki yakın dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmaris ve Fethiye körfezlerine gelip gemilerin çalışma programını başlatacak.

Geçen defa yazdım,

Çamura batan Fethiye Körfezi’nin başka kurtuluş şansı yok.

Körfeze akan dereler için önlem alınmadıkça... Kanalizasyon sistemi çözülmedikçe...

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Bu cennet körfezler koylar elimizden gidecek. O yüzden “alarm” diyorum. O yüzden Çevre Bakanlığı’nın Türkiye Çevre Ajansı’nın “temizlik projeleri”ni sonuna kadar destekliyorum. Ve bekliyorum...

Lütfen... Lütfen... Lütfen...