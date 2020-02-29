Putin, Esad’dan vazgeçer mi?

Sanki içimdeki kan tersine akıyor...
Soru işaretleri beynimde paslı vidalar halinde dönüyor...
Arkadaşlar... Sorular var elbette...
Ama önce... Birlik zamanıdır. Tek yürek olma zamanıdır. Bu milletin nasıl kenetlendiğini dünyaya gösterme zamanıdır.
Sonra...
* NATO göreve çağrılmıştır.
* Avrupa’ya “Mülteciler konusunda aylardır beni dinlemediniz. Buyurun, şimdi kapılar açıldı. Bu ağır insanlık dramıyla yüz yüze gelip biraz da siz yaşayın” denmiştir.
* Putin çok ciddi bir şekilde uyarılmıştır. Yüz yüze görüşme konusu önemlidir.
* TSK en ağır şekilde cevap vermektedir.
* Diplomasinin bütün kanalları kullanılmaktadır.
PUTİN, ESAD’A SÖZ VERMİŞ
Belalı bir coğrafyada, zorlu bir yoldayız...
Ağır sorular ve gerçekler var elbette... Bendeki karşılıkları şöyle:
SORU 1: Putin ne yapmak istiyor? Ve Esad’dan vazgeçer mi?
CEVAP: Belli ki Putin, Esad’a bazı sözler vermiş. En azından Suriye’de yeniden iktidarını kurma sözü. Kanlı diktatörün yeniden topraklarına hâkim olması için verilmiş bir söz. Karşılığında Putin, Rusya’nın asırlardır kurduğu hayali gerçekleştiriyor. Rusya, Suriye’nin doğu Akdeniz’deki limanlarını almış durumda. Lazkiye, Tartus... Rusya buraları “sonsuza kadar” kendi toprağı sayabileceği bir anlaşma yaptı. Askeri gemilerini indirdi. Bunu veren Esad’dan vazgeçer mi? Rusya o limanlarda kalmak için Esad’ı sonsuza kadar korumak isteyecektir.
SORU 2: Esad böyle bir saldırıyı Rusya’nın bilgisi dışında yapabilir mi?
CEVAP: Mümkün değil. Rusya, Suriye’deki bütün hava sahasını kontrol ediyor. Rejim uçakları havalandığı an Rusya’nın bilgisi var. O nedenle Rusya’nın “Saldırıyı duyduğumuz an durdurmak için harekete geçtik” sözü inandırıcı değildir.
SORU 3: Rusya “Türk askerlerinin yeri bana bildirilmedi” diyor, doğru mu?
CEVAP: Her saldırıda Rusya bunu söylüyor. Bu danışıklı bir durum. Rusya bu bahaneyle saldırıları meşrulaştırmaya çalışıyor. Oysa TSK, koordinasyon merkezine durumu bildirmiş.
SORU 4: NATO Esad rejimini indirmek için harekete geçer mi?
CEVAP: Buna hiç ihtimal vermiyorum. NATO olsa olsa bizim Suriye sınırlarımızda hava savunma önlemi alacaktır.
SORU 5: Suriye rejimi saldırılara devam edecek mi?
CEVAP: Rusya izin verdiği sürece edecektir.
TÜRKİYE HER DURUMDA VURACAKTIR
Sorular içinde en sıcak olanı şudur:
SORU 6: Türkiye İdlib ölçeğinde topyekûn bir saldırı yapar mı?
CEVAP: Topyekûn saldırı olmaz. Ancak rejim askerlerinin bulunduğu her yer artık hedeftir ve her an vurulur.
SORU 7: Putin ikili mi oynuyor?
CEVAP: Savaşın, kanın, göçün olduğu yerde yalnızca ikili değil, çok çeşitli oyunlar oynanır. Ortadoğu tarihi bu tür oyunlarla doludur. ABD’nin Irak’ta ve Suriye’de teröristlerle sürdürdüğü oyun neyse, Putin’in Esad’la kurguladığı oyun aynıdır. Aynı oyunu karşılıklı olarak Afganistan’da, Kırım’da oynadılar.
O nedenle bu soruya bir fotoğrafla cevap vermek istiyorum...
Evet arkadaşlar...
Durum işte budur...
Fotoğraf zaten birçok şeyi anlatıyor...
Peki bu fotoğrafı ben görüyorum da Ankara görmez olur mu? Elbette görüyor...
Ancak devletler öfkeleriyle, duygularıyla değil; mantıkla, akılla hareket ederler.
Bazı şeyleri bilir ama o bilgiyi stratejik hesaplara göre kullanırlar.
Türkiye diplomasisi Rusya ile çözüm olanaklarını sonuna kadar zorlamalıdır.
SON SORU: Ne yapmalıyız?
CEVAP: Meclis’te bir kapalı oturum, bu olayın siyasetin üzerinde olduğunu göstermesi açısından değerlidir.
Siyasetçisinden gazetecisine, muhalifinden iktidar yanlısına kadar herkesin başını ve ruhunu ay-yıldızlı al bayrağımıza kaldırarak kenetlenmesinin zamanıdır.
Bayrak zamanıdır...
Ve arkadaşlar...
Bizim Suriye’yi işgal edecek halimiz yok elbette. Her fırsatta, “Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok” diyen Türkiye’dir. Elbette o çocuklarımızın kanı yerde kalmayacak... Ama en son durumda...
Bize lazım olan barıştır..
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun...
Ailelerine gözyaşları içinde sabırlar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun...
Putin, Esad’dan vazgeçer mi?
O acı haberden sonra...
Sanki içimdeki kan tersine akıyor...
Soru işaretleri beynimde paslı vidalar halinde dönüyor...
Arkadaşlar... Sorular var elbette...
Ama önce... Birlik zamanıdır. Tek yürek olma zamanıdır. Bu milletin nasıl kenetlendiğini dünyaya gösterme zamanıdır.
Sonra...
* NATO göreve çağrılmıştır.
* Avrupa’ya “Mülteciler konusunda aylardır beni dinlemediniz. Buyurun, şimdi kapılar açıldı. Bu ağır insanlık dramıyla yüz yüze gelip biraz da siz yaşayın” denmiştir.
* Putin çok ciddi bir şekilde uyarılmıştır. Yüz yüze görüşme konusu önemlidir.
* TSK en ağır şekilde cevap vermektedir.
* Diplomasinin bütün kanalları kullanılmaktadır.
PUTİN, ESAD’A SÖZ VERMİŞ
Belalı bir coğrafyada, zorlu bir yoldayız...
Ağır sorular ve gerçekler var elbette... Bendeki karşılıkları şöyle:
SORU 1: Putin ne yapmak istiyor? Ve Esad’dan vazgeçer mi?
CEVAP: Belli ki Putin, Esad’a bazı sözler vermiş. En azından Suriye’de yeniden iktidarını kurma sözü. Kanlı diktatörün yeniden topraklarına hâkim olması için verilmiş bir söz. Karşılığında Putin, Rusya’nın asırlardır kurduğu hayali gerçekleştiriyor. Rusya, Suriye’nin doğu Akdeniz’deki limanlarını almış durumda. Lazkiye, Tartus... Rusya buraları “sonsuza kadar” kendi toprağı sayabileceği bir anlaşma yaptı. Askeri gemilerini indirdi. Bunu veren Esad’dan vazgeçer mi? Rusya o limanlarda kalmak için Esad’ı sonsuza kadar korumak isteyecektir.
SORU 2: Esad böyle bir saldırıyı Rusya’nın bilgisi dışında yapabilir mi?
CEVAP: Mümkün değil. Rusya, Suriye’deki bütün hava sahasını kontrol ediyor. Rejim uçakları havalandığı an Rusya’nın bilgisi var. O nedenle Rusya’nın “Saldırıyı duyduğumuz an durdurmak için harekete geçtik” sözü inandırıcı değildir.
SORU 3: Rusya “Türk askerlerinin yeri bana bildirilmedi” diyor, doğru mu?
CEVAP: Her saldırıda Rusya bunu söylüyor. Bu danışıklı bir durum. Rusya bu bahaneyle saldırıları meşrulaştırmaya çalışıyor. Oysa TSK, koordinasyon merkezine durumu bildirmiş.
SORU 4: NATO Esad rejimini indirmek için harekete geçer mi?
CEVAP: Buna hiç ihtimal vermiyorum. NATO olsa olsa bizim Suriye sınırlarımızda hava savunma önlemi alacaktır.
SORU 5: Suriye rejimi saldırılara devam edecek mi?
CEVAP: Rusya izin verdiği sürece edecektir.
TÜRKİYE HER DURUMDA VURACAKTIR
Sorular içinde en sıcak olanı şudur:
SORU 6: Türkiye İdlib ölçeğinde topyekûn bir saldırı yapar mı?
CEVAP: Topyekûn saldırı olmaz. Ancak rejim askerlerinin bulunduğu her yer artık hedeftir ve her an vurulur.
SORU 7: Putin ikili mi oynuyor?
CEVAP: Savaşın, kanın, göçün olduğu yerde yalnızca ikili değil, çok çeşitli oyunlar oynanır. Ortadoğu tarihi bu tür oyunlarla doludur. ABD’nin Irak’ta ve Suriye’de teröristlerle sürdürdüğü oyun neyse, Putin’in Esad’la kurguladığı oyun aynıdır. Aynı oyunu karşılıklı olarak Afganistan’da, Kırım’da oynadılar.
O nedenle bu soruya bir fotoğrafla cevap vermek istiyorum...
Evet arkadaşlar...
Durum işte budur...
Fotoğraf zaten birçok şeyi anlatıyor...
Peki bu fotoğrafı ben görüyorum da Ankara görmez olur mu? Elbette görüyor...
Ancak devletler öfkeleriyle, duygularıyla değil; mantıkla, akılla hareket ederler.
Bazı şeyleri bilir ama o bilgiyi stratejik hesaplara göre kullanırlar.
Türkiye diplomasisi Rusya ile çözüm olanaklarını sonuna kadar zorlamalıdır.
SON SORU: Ne yapmalıyız?
CEVAP: Meclis’te bir kapalı oturum, bu olayın siyasetin üzerinde olduğunu göstermesi açısından değerlidir.
Siyasetçisinden gazetecisine, muhalifinden iktidar yanlısına kadar herkesin başını ve ruhunu ay-yıldızlı al bayrağımıza kaldırarak kenetlenmesinin zamanıdır.
Bayrak zamanıdır...
Ve arkadaşlar...
Bizim Suriye’yi işgal edecek halimiz yok elbette. Her fırsatta, “Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok” diyen Türkiye’dir. Elbette o çocuklarımızın kanı yerde kalmayacak... Ama en son durumda...
Bize lazım olan barıştır..
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun...
Ailelerine gözyaşları içinde sabırlar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun...