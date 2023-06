‘Özgürlüğün pedalı’ için aman dikkat... Bisiklet dünyasından 3 bakana çağrı var

Haberin Devamı

Ve bisikletçi kardeşlerim iyice “özgürlüğün pedalına” basıyorlar. Yeşillikler arasından, kuş sesleri içinden yollara çıkıyorlar.

Ama ne yazık...

Yine o acı haberler geliyor. O tescilli cehalet yine ölüm kusuyor.

Sizlerden gelen acı haberler, bir bisikletçi olarak içimi yakıyor.

İzmir’den Zeynep Arslan’ı hatırlıyor musunuz?

Bisiklet sporcumuz. Kamyonun altında can vermişti.

Aradan 3 yıl geçti.

Hâlâ çarpıyorlar. Hâlâ öldürüyorlar.

Türkiye’nin her köşesinden neredeyse her gün bir bisikletlinin ezilerek can verdiği haberi geliyor.

Öylesine üzülüyorum...

Öylesine öfkeleniyorum ki.

BİSİKLETİYLE 40 ÜLKE GEZDİ MARMARİS’TE ÖLDÜRDÜLER

İşte dünyayı bisikletiyle gezen Christian Jean Auguste Niaffe.

40 ülkeyi bisikletiyle gezdikten sonra Muğla’ya geliyor.

Marmaris’e doğru tırmanırken arkadan gelen bir otomobil çarpıyor. Sürükleyerek öldürüyor.

Üstelik Christian rampa çıkıyordu.

Ama bisiklet kullanan kişiyi trafikte kabul etmeyen o cehalet, Christian’ı arkadan çarpıp öldürdü.

Evet öldürdü. Bunun başka bir açıklaması olabilir mi?

Christian Paris’te yaşayan bir mühendisti. Bisikletiyle dünyayı geziyordu.

40 ülkeyi geçmişti.

Ama ne yazık ki Marmaris’te ezildi.

Oysa biz insanları ülkemize çağırıyoruz.

“Burada Likya Yolu var” diyoruz. “Bisikletinle ya da yürüyerek gezebilirsin” diyoruz...

Ama sonra cehaletle öldürüyoruz.

İşte bundan utanç duyuyorum.

Medeniyetin bir göstergesi de bisiklet yollarıdır. Trafikte saygıdır...

Bu yüzden utanıyorum.

AH SEVGİLİ DOKTORUM

Yine Marmaris’ten acı bir haber.

Yılların aile hekimi doktor Kemal Özer.

Kim bilir kaç çocuğun hayatını kurtardı. Kim bilir kaç insanı acılar içinden aldı. Marmaris’in “Doktor Abi”si...

Yine bir gün neşe içinde “özgürlüğün pedalı”na basıyordu. Muğla yoluna çıktı.

Ve yine bir araç... Yine bir cehalet...

Sonuç ölüm...

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE AYNI

Türkiye’nin her yerinden bir “bisikletli ölümü” haberi alıyoruz.

Çağrılar yapılıyor.

İşte Marmaris Bisiklet Derneği Başkana Tolga Gökmen...

İşte Muğla Mor Pedal Bisiklet Derneği Başkanı Yasemin Duygulu...

“Sayın yetkililer, lütfen” diye başlayan onlarca çağrı yapıyorlar.

BAKANLARA ÇAĞRI

Ve işte ben de bir süre önce yaptığım o çağrıyı tekrar ediyorum:

Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya...

- Biliyorum göreve yeni başladınız. Birçok şeyle uğraşıyorsunuz. Ve biliyorum ki sizin de “iki teker tutkunuz” var. Motorsiklet kullanıyorsunuz. Bizi en iyi siz anlarsınız. Lütfen gündeminizin ilk sıralarına yaz ayları gelmişken bu “bisikletli ölümleri”ni de alınız.

Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu...

- Yıllarca bu ülkenin karayollarını inşa ettiniz. Şimdi bakanlık koltuğuna oturdunuz. Siyasi kararlar sizde. Lütfen gündeminize bisiklet yollarını da alınız.

Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki...

- Siz Kayseri’nin medeni bir şehir olması için çok uğraştınız. Daha önce de bu bakanlık görevini başarıyla yaptınız. Şimdi bayrak sizde. Lütfen çevre dostu olan bisiklet dünyasına destek vermeye devam ediniz.

Evet “pedal dostları”, yaz başlarken hepimiz için bir çağrıda bulundum.

Umarım bir etkimiz olur.

Pedallarınız özgür olsun...