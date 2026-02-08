Özdemir Bayraktar’ın müthiş hayat hikâyesi... Efsanelerin gökyüzü masası

Haberin Devamı

Terörün en azgın dönemlerinde; Gabar’da, Cudi’de askerle birlikte dağlarda ilk İHA denemelerini yapan Özdemir Bayraktar’ın bir büyük hayali nasıl kurduğunu izliyoruz.

İnanç ve inatla verdiği mücadele...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Bayraktar’a duydukları saygıyla tam kadro oradaydı. Hele Genelkurmay İkinci Başkanı Emekli Orgeneral Ergin Saygın’ın gözleri dolarak söylediği; “Balyoz davasından tutuklandığımda yanımdaydı. Ağır ameliyatımda sabaha kadar başımda bekledi” sözleri bir vefa anıtı gibi yükseliyor.

Selçuk ve Haluk Bayraktar, bu “özgüven devrimi”ni müthiş bir heyecanla anlatıyorlar. Selçuk Bayraktar, sohbetimiz sırasında SİHA ihracat pazarında dünya lideri olduklarını gururla söylüyor. Ve işte bu hayalin yükselişi beni o kadar gerilere götürüyor ki...

İlk Türk uçaklarına... İşte Vecihi Hürkuş... Yaptığı uçağı uçurabilmek için Türkiye’de izin alamıyor. Tek çare uçağının parçalarını trenle Prag’a gönderiyor. Ancak oradan aldığı ruhsatla uçağına atlayıp Türkiye’ye geliyor. Onun bu başarısını görmeyen “körlük günleri”ne gidiyorum. Sonra Nuri Demirağ’ın uçağına ve kurduğu havayolu şirketine bir türlü izin verilmeyen 1940’lı yıllara geliyorum.

O uçak fabrikasının nasıl kapatıldığını bir kez daha soruyorum. Ve işte böyle bir ruh durumuyla,

Gökyüzüne kanatlardan kurulmuş bir masa hayal ediyorum. Masada 3 efsane isim. Türk milli havacılığının 3 maceracı kahramanı.

Vecihi Hürkuş. Nuri Demirağ, Özdemir Bayraktar.

Önce Vecihi ve Nuri Beyler...

Özdemir Bayraktar, TEKNOFEST’te gençlerle

Türk milli havacılığının “acılı ve meşakkatli” evlatları. Uçağı yapıp uçuran. Yaptığı uçağa pilot olan. Kurduğu uçak fabrikasına mühendis olan ama önleri tıkanan acılı kahramanlar. Ve onlardan 70 yıl sonra tek bir matkap ve tornayla kurduğu Baykar’da dünyanın en gelişmiş İHA’larını SİHA’larını yaratan Özdemir Bayraktar.

Belgeseli izlerken kendi kendime sordum: “Acaba şimdi bir masanın etrafında otursalar neler konuşurlardı?”

İşte bu pazar gökyüzü masasındaki bu sohbeti hayal ediyorum.

İlk denemeler. Bir büyük hayalin başlangıcı

Örneğin şöyle başlasa; VECİHİ BEY: “Söyle bakalım Özdemir kardeşim, neler oldu bizden sonra? Kendi uçağımızla savaşabildik mi?”

Düşünsenize; Vecihi Hürkuş.... Ömrü cephelerde, esaretlerde, gökyüzünde savaşarak geçmiş. Uçak deyince savaş geliyor aklına. Yunanlılardan kalan uçak malzemeleriyle Türkiye’nin ilk yerli uçağı “Vecihi K-VI”yı yaratmış.

2- VECİHİ VE ÖZDEMİR BEY’İN HAYATLARINDAKİ RASTLANTI

Vecihi Hürkuş, Kafkas cephesinde düşürdüğü Rus uçağıyla “uçak düşüren ilk Türk tayyareci” adını alıyor. Sonra esir düşüp Hazar Denizi’ndeki Nargin Adası’na sürülüyor.

Neyse ki Azerbaycan Türkleri’nin yardımıyla esaretten kurtuluyor.

Kurtuluş Savaşı’ndaki kahramanlıkları nedeniyle üç defa TBMM takdirnamesi ve İstiklal Madalyası alıyor. İşte tam bu noktada müthiş bir tesadüf dikkatimi çekiyor.

Vecihi Bey, Hazar Denizi’ndeki esaretten Azerbaycan Türkleri’nin yardımıyla kurtuluyor.

Vecihi Hürkuş

Ne kadar tarihi bir rastlantıdır ki,

Özdemir Bey de tasarladığı TB2 SİHA’larla Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021’de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı’na layık görülüyor. Özdemir Bey, sanki Vecihi Bey’i kurtaran Azerbaycan Türkleri’ne TB2 Bayraktar’la teşekkür ediyor.

Yine masaya dönersek; Özdemir Bey anlatıyor: “Sizden sonra, yıllarca bir şey üretemedik. Sürekli hibe aldık, satın aldık. On yıllar böyle geçti.”

Vecihi Bey dayanamıyor:

-Yani bir uçak bile yapamadık mı?

-Yıllar sonra bir deneme yaptım. Artık pilotsuz uçaklar var. Onlardan tasarladım. Hatta çok da başarılı olduk.

Özdemir Bey, iki mühendis tayyareciye uzun uzun anlatıyor.

O günlerde kendi uçaklarını yapma hayalinde olan tayyareciler elbette anlıyorlar.

Ve gökyüzü sohbetinin burasında Nuri Bey soruyor:

-Ben uçak fabrikası kurdum, ama olmadı. Havayolu şirketi kurdum olmadı. Benden sonra ne oldu?

Nuri Demirağ



Özdemir Bey, elbette bugün dünyanın en çok noktasına uçan THY’yi ve İstanbul Havalimanı’nı anlatıyor.

Evet arkadaşlar; Hadımköy’deki merkezde bir belgesel izlerken kuruyorum bu hayali. Ve bir kez daha altını çiziyorum ve hakkını teslim ediyorum:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmasaydı, Acaba Özdemir Bey’in hayalleri, tasarladıkları ne olurdu?

Ya da şöyle soralım:

-Vecihi ve Nuri Bey’ler bugünkü gibi desteklenseydi; önleri açılsaydı.

Acaba bugün KAAN’ın kaçıncı neslini görürdük? Türkiye Cumhuriyeti nerede olurdu?

Sorular, sorular, sorular...

Neyse ki şimdi geç de olsa;

Türk savunma ve havacılık sanayi,

Yerli ve milli bir yolda artık hayal değil büyük bir gerçek olarak yükseliyor. Bu üç gökyüzü kahramanımız nur içinde yatsınlar.

Bu belgeseli mutlaka izleyin. Hatta buradan öneriyorum, okullarda üniversitelerde özel gösterimler yapılmalı. Bu “özgüven devrimi”nin nasıl bir mücadeleyle geldiği bir ders gibi görülmeli. İyi pazarlar...